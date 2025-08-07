FREEBET 400 ZŁ NA START W BETFAN!
Betclic 1. liga / Pierwszy transfer Miedzi po zmianie trenera? Wypożyczenie z Ekstraklasy

Pierwszy transfer Miedzi po zmianie trenera? Wypożyczenie z Ekstraklasy

Napisane przez Maciej Piętak, 07 sierpnia 2025
Miedź Legnica, pierwszy

We wtorek Janusz Niedźwiedź został ogłoszony nowym trenerem Miedzi Legnica. Zastąpił na tym stanowisku Wojciecha Łobodzińskiego, który jako pierwszy szkoleniowiec w tym sezonie został zwolniony. 43-letni trener nie zamierza zwlekać i już szuka zawodników, którzy mogliby wzmocnić drużynę zamykającą tabelę Betclic 1. ligi.

Katastrofalny start „Miedzianki”

Miedź rozegrała w tym sezonie trzy spotkania – wszystkie przegrała. Najpierw, po szalonym spotkaniu w Tychach, legniczanie ulegli tamtejszemu GKS-owi. Wszystkie bramki padły w drugiej połowie, Miedź trzykrotnie doprowadzała do wyrównania, dwie bramki zdobył Kamil Antonik, a mimo to przegrała pierwszy mecz sezonu po trafieniu Kacpra Wełniaka w 92. minucie. Dziewięć dni później Odra Opole również pokonała drużynę Łobodzińskiego – opolanie objęli prowadzenie w pierwszej połowie i, pomimo gry w osłabieniu od 82. minuty, utrzymali je do końca meczu.

Daniel Stanclik co prawda wyrównał stan meczu, ale jego bramka ostatecznie nie została uznana i „Miedzianka” poniosła drugą porażkę w sezonie. Czarę goryczy zarządu przelała jednak bardzo wysoka i przede wszystkim zasłużona porażka w Grodzisku Mazowieckim z Pogonią. 0:4 z beniaminkiem skłoniło właściciela Miedzi do rozstania się z Wojciechem Łobodzińskim.

Kilkadziesiąt godzin później na portalu X piąty zespół poprzedniego sezonu Betclic 1. Ligi opublikował, że nowym trenerem zostanie Janusz Niedźwiedź. 43-latek pracował wcześniej m.in. w Górniku Polkowice czy Widzewie Łódź, z którymi awansował do wyższych lig, a ostatnio był szkoleniowcem Stali Mielec, w której po siedmiu miesiącach został zwolniony.

Pierwszy transfer będzie z Ekstraklasy?

Na zupełnie innym biegunie znajduje się Wisła Płock, która nieco ponad dwa miesiące temu, pokonała Miedź w finale baraży o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Płocczanie idealnie rozpoczęli nowy sezon – pierwszy mecz to pewne zwycięstwo 2:0 z Koroną Kielce, następnie takim samym wynikiem pokonali Piasta Gliwice, a do tego dołożyli sensacyjną wygraną na stadionie wicemistrza Polski. „Nafciarze” przegrywali z Rakowem Częstochowa od 19. minuty po golu Lamine’a Diaby-Fadigi, ale udało im się odwrócić losy spotkania dzięki trafieniom Ibana Salvadora oraz Wiktora Nowaka.

Goście mogli wygrać wyżej, ale rzutu karnego nie wykorzystał Łukasz Sekulski. Wisła jest jedyną drużyną w tym sezonie PKO BP Ekstraklasy, która ma komplet punktów po trzech spotkaniach. „Nafciarze” mają też drugą najlepszą obronę w lidze – tylko Legia straciła mniej bramek od drużyny Mariusza Misiury, ale ta rozegrała o jedno spotkanie mniej. Taki start oznacza jeszcze mniejsze szanse na grę dla zawodników z drugiego planu – bo po co zmieniać coś w dobrze funkcjonującej maszynie? Jednym z takich piłkarzy jest Gleb Kuczko.

Kuczko odejdzie na wypożyczenie?

Tak twierdzi dziennikarz Canal+ Jarosław Koliński. 20-letni pomocnik w tym sezonie dwukrotnie znalazł się na ławce rezerwowych Wisły, ale ani razu nie pojawił się na boisku. W Betclic 1. Lidze wystąpił dotychczas w 14 spotkaniach i zdobył dwie bramki – obie w wyjazdowym meczu przeciwko Wiśle Kraków, które zapewniły płocczanom komplet punktów. Pierwszy gol to trafienie na 1:1, przy którym uprzedził Rafała Mikulca i wpakował piłkę do siatki (duży błąd Letkiewicza), a drugą bramką ustalił wynik spotkania na 3:1.

W międzyczasie występował również w młodzieżowych reprezentacjach Białorusi  – w marcu tego roku zadebiutował w kadrze do lat 21 (zwycięstwo 3:1 z Macedonią Północną), a łącznie rozegrał w niej cztery mecze. W styczniu tego roku otrzymał polskie obywatelstwo, co oznacza, że w przyszłości może również reprezentować Polskę. Do „Nafciarzy” trafił w 2022 roku, wcześniej grał w zespołach z Brześcia – Ruchu i Dynamie.

Następne spotkanie Wisła rozegra 9 sierpnia – jej rywalem będzie Widzew. Będzie to hitowe starcie 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Dzień wcześniej Janusz Niedźwiedź zadebiutuje w roli trenera Miedzi. Pierwszy mecz jego drużyna zagra we Wrocławiu ze Śląskiem. Mało prawdopodobne, by Kuczko wystąpił w derbach Dolnego Śląska, ale niewykluczone, że pomoże legniczanom w kolejnych spotkaniach.

Betclic 1. ligaEkstraklasaI ligaMiedźtransferWisła Płock

Autor

Avatar użytkownika
Maciej Piętak
Betclic 1. liga, Ekstraklasa, Premier League

Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.