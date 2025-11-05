Club Brugge – Barcelona – 05.11. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Club Brugge – Barcelona

Rozgrywki: Liga Mistrzów

Data i godzina: 5 listopada, 21:00

Stadion: Jan Breydel Stadion, Brugia

W tym starciu faworyt jest bardzo wyraźny, choć gospodarze znajdują się w bardzo dobrej dyspozycji. Będzie to zderzenie dwóch światów, z jednej strony zespół niepokonany u siebie, a z drugiej globalna marka, mająca ambicje na zwycięstwo w tych rozgrywkach. Czy belgijska solidność zatrzyma katalońską potęgę? Sprawdź typy na mecz Club Brugge – Barcelona.

Club Brugge – Barcelona – typy bukmacherskie

Club Brugge – Barcelona: zwycięstwo Barcelony z handicapem -1

Mimo obecnej dyspozycji gospodarzy, trzeba twardo stąpać po ziemi i powiedzieć uczciwie. Co innego liga belgijska, a co innego starcie z Barceloną. Barca jedzie po swoje i jest murowanym faworytem. Dlatego mój główny typ na ten mecz to zwycięstwo Barcelony z handicapem -1. Skąd taka pewność? Po pierwsze defensywa gospodarzy przeciwko najsilniejszym. Stracone dwie bramki przeciwko Atalancie oraz cztery przeciwko Bayernowi pokazały, że intensywność narzucona przez czołowe zespoły jest dla nich zabójcza. Po drugie, Barcelona zdobywa bramki w każdym meczu wyjazdowym w tym sezonie.

Mimo wszystko, dorzucam do tego zakład na obie drużyny strzelą. Nie można ignorować faktu, że Brugia jest niepokonana u siebie. Grając przed własną publicznością, na pewno rzucą wszystko na jedną szalę, a defensywa Barcelony miewa chwile dekoncentracji na wyjazdach. Taki wynik jak 1:3 idealnie pokrywa oba typy. Na koniec proponuję powyżej 9,5 rzutów rożnych. Spodziewam się oblężenia bramki Belgów, a atakujący skrzydłami goście będą często nabijać kornery. Zdeterminowana Brugia na pewno dołoży też coś od siebie.

Propozycje typów bukmacherskich na Club Brugge – Barcelona

zwycięstwo Barcelony z handicapem -1

powyżej 9,5 rzutów rożnych @1.65

BTTS @1.41

Club Brugge – Barcelona – zapowiedź meczu

Zespół z Brugii jest potęgą na krajowym podwórku, co potwierdza ich seria meczów bez porażki na własnym obiekcie. Inaczej jednak spisują się w rozgrywkach Ligi Mistrzów, gdzie przychodzi do starć z poważniejszymi rywalami. Trzeba jednak oddać, że udało im się pokonać wysoko u siebie Monaco 4:1 w pierwszej kolejce. Blaugrana z kolei nienajlepiej wspomina swoje dwa ostatnie wyjazdy, choć trzeba przyznać, że Sevilla, a tym bardziej Real to drużyny z innej półki niż Club Brugge. Barca potrzebuje zwycięstwa, jeżeli chce wejść do kolejnej fazy z czołowej ósemki.

Gdzie oglądać mecz Club Brugge – Barcelona

Mecz Club Brugge – Barcelona będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Extra 1 i TVP 1.

Przewidywane składy na mecz Club Brugge – Barcelona

Brugge : Jackers – Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys – Stankovic, Sandra – Forbs, Vanaken, Tzolis – Tresoldi

: Jackers – Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys – Stankovic, Sandra – Forbs, Vanaken, Tzolis – Tresoldi Barcelona: Szczęsny – Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde – de Jong, Casado – Yamal, Fermin, Rashford – Lewandowski

Statystyki na typy bukmacherskie Club Brugge – Barcelona