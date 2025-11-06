Tryb ciemny

Sparta Praga – Raków Częstochowa – 06.11. – typy i zapowiedź

Napisane przez Miłosz Nowak, 06 listopada 2025

Podstawowe informacje o meczu Sparta Praga – Raków Częstochowa

  • Rozgrywki: Liga Konferencji
  • Data i godzina: 6 listopada, 18:45
  • Stadion: epet Arena, Praga

Na Medalików czeka drugie z rzędu spotkanie w Czechach w ramach fazy ligowej Ligi Konferencji. Tym razem zadanie będzie nieco trudniejsze, ponieważ częstochowianie będą musieli poradzić sobie z czołową drużyną tej ligi. Jak poradzi sobie Raków w tym starciu? Sprawdź typy na mecz Sparta Praga – Raków Częstochowa.

Sparta Praga – Raków Częstochowa – typy bukmacherskie

Sparta Praga – Raków Częstochowa: remis lub wygrana Rakowa

Choć faworytem tego spotkanie wydają się być gospodarze, to jednak nie upatrywałbym ich zwycięstwa w tym spotkaniu. Nie grają oni zbyt pewnie ostatnimi czasy, do tego zdarzają im sie wpadki, jak ostatnio w lidze, przegrywając także w rozgrywkach europejskich. Jeśli cofniemy się do czasów eliminacji, możemy przypomnieć sobie również ich męczarnię chociażby z Aktobe czy Rygą. Dla odmiany Raków spisuje się bardzo dobrze w Lidze Konferencji. Można śmiało powiedzieć, że do tej pory szło im lepiej niż w rozgrywkach ligowych, gdzie ostatnio i tak grają lepiej. Do tego już podczas poprzedniej kolejki pokazali się z dobrej strony w Czechach, gdzie do zwycięstwa z Sigmą brakowało im jedynie skutecznego wykończenia. Moją propozycją na to spotkanie jest więc remis lub wygrana gości.

Ponieważ oczekuję walki w tym spotkaniu, stawiam także na większą ilość kartek po stronie Rakowa. Medaliki w poprzednich spotkaniach obejrzeli wiele kartoników, co skutkowało chociażby wyrzuceniem z boiska Karola Struskiego. Nieustępliwa gra w środku pola, oraz chęć pokonania faworyzowanego rywala może przynieść niejeden taktyczny faul.

Propozycje typów bukmacherskich na Sparta Praga – Raków Częstochowa

  • remis lub zwycięstwo Rakowa @1.98
  • Raków więcej kartek  @1.67
  • powyżej 8,5 rzutów rożnych @1.66

Sparta Praga – Raków Częstochowa – zapowiedź meczu

Gospodarze nieźle spisują się w lidze, gdzie zajmują pierwszą pozycję, wspólnie ze Slavią. Ostatnie spotkanie w ich wykonaniu do porażka 1:2 z MFK Karwina, co można uznać za małą niespodzianke. Porażkę odnieśli również w poprzednim spotkaniu fazy ligowej z Rijeką. Raków jest natomiast w coraz lepszej dyspozycji, notując trzy kolejne zwycięstwa. Pierwsza wygrana w serii to 2:1 z Lechią, następnie w Pucharze Polski udało się podopiecznym Marka Papszuna wygrać 3:0 z Cracovią, by w ostatniej kolejce pokonać Jagiellonię na ich boisku 2:1.

Gdzie oglądać mecz Sparta Praga – Raków Częstochowa

Mecz Sparta Praga – Raków Częstochowa będzie można zobaczyć na antenie Polsat Sport 1.

Przewidywane składy na mecz Sparta Praga – Raków Częstochowa

  • Sparta: Jensen – Panak, Zeleny, Sorensen, Uchenna – Kairinen, Rynes – Birmancević, Sadilek, Mannsverk – Kuchta
  • Raków: Zych – Svarnas, Racovitan Konstantopoulos – Tudor, Ameyaw, Barath, Repka, Jean Carlos – Pieńko – Brunes

Statystyki na typy bukmacherskie Sparta Praga – Raków Częstochowa

  • Raków wygrał trzy ostatnie mecze.
  • Sparta wygrała tylko jeden z pięciu ostatnich meczy.
  • Raków nie przegrał jeszcze wyjazdowego meczu w pucharach w tym sezonie.
