Łukasz Piszczek blisko objęcia nowego klubu

Coraz większym echem odbijają się słowa na temat objęcia przez Łukasza Piszczka stanowiska trenera GKS_u Tychy. Według dziennikarza Kamila Będkowskiego rozmowy są już bardzo zaawansowane i jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, Piszczek obejmie zespół już w najbliższy poniedziałek. Byłaby to jego pierwsza praca jako główny szkoleniowiec w klubie szczebla centralnego. Decyzja ta może okazać się kluczowa zarówno dla kariery Piszczka, jak i dla losów tyszan.

Nowa rola Łukasza Piszczka?

Z informacji przekazanych przez Kamila Będkowskiego wynika, że rozmowy Łukasza Piszczka z GKS Tychy są już bardzo zaawansowane. Klub z Tychów niedawno rozstał się z dotychczasowym szkoleniowcem, Arturem Skowronkiem po słabszym okresie. Były reprezentant Polski mógłby objąć funkcję głównego trenera już od początku przyszłego tygodnia, a jego asystentem ma zostać Przemysław Gomułka, z którym współpracował w klubie z Goczałkowic. Byłby to pierwszy duży krok w karierze trenerskiej Piszczka. Dotychczas pełnił jedynie rolę grającego trenera w LKS Goczałkowice-Zdrój oraz asystenta w Borussi Dortmund.

Wybór śląskiego kluby to duże wyzwanie. Tyszanie zajmują obecnie piętnaste miejsce w tabeli z dwunastoma punktami, czyli taką samą ilością, jaką obecnie posiada Stal Mielec. Do tego dochodzi fatalna passa, jaką jest brak zwycięstwa od 21 sierpnia, kiedy na wyjeździe udało im się pokonać Puszczę Niepołomice. Od tego czasu GKS zanotował w sumie dziewięć porażek oraz remis z Wieczystą. Do tego należy dodać także odpadnięcie z Pucharu Polski po porażce w kiepskim stylu z grającym dwie klasy rozgrywkowe niżej Zawiszą Bydgoszcz. Zespół ma spory potencjał kadrowy, ale potrzebuje trenera, który potrafi zjednoczyć szatnię i narzucić klarowny styl gry. Kibice z pewnośćią liczą, że jego nazwusko i doświadczenie wproadzą do klubu powiew profesjonalizmu zaczerpnięty prosto z największych stadionów w Europie.

Początki i piłkarska sylwetka

Łukasz Piszczek od najmłodszych lat zwiazany był z lokalnym futbolem. Grał m.in. w Gwarku Zabrze, Zagłębiu Lubin, Hercie Berlin i oczywiście w Borussi Dortmund. To z tym ostatnim klubem zdobywał największe sukcesy w Bundeslidze oraz europejskich pucharach, dzięki przesunięciu z pozycji ofensywnej na prawą obronę. Dzięki temu stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich piłkarzy swojego pokolenia. W reprezentacji zaliczył wiele występów, co przyczyniło się do budowania jego pozycji, podobnie jak współpraca chociażby z Jurgenem Kloppem. Czy zaowocuje to dobrymi wynikami GKS-u Tychy? Przyjdzie nam to zobaczyć w kolejnych tygodniach. Jedno jest już pewne. Ta decyzja szefostwa drużyny z Tychów będzie jedną z najciekawszych w ostatnim czasie, a sam zespół wraz z przyszłym szkoleniowcem szybko znajdą się na świeczniku. Wielu kibiców polskiej piłki będzie chciała zobaczyć jak w nowej roli poradzi sobie jeden z najlepszych polskich graczy ostatnich lat.