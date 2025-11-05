Oficjalnie: Podbeskidzie ogłosiło nowego trenera

W środowe popołudnie Podbeskidzie Bielsko-Biała oficjalnie ogłosiło zatrudnienie nowego trenera, którym został Marcin Włodarski, Decyzja zapadła po tym, jak klub zwolnił dotychczasowego szkoleniowca, którym był Krzysztof Brede. Włodarski podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2027 roku.

Nowy trener po miesiącu

Zatrudnienie nowego szkoleniowca nastąpiło po słabym początku sezonu w wykonaniu Górali. Dotychczasowy trener drużyny, Krzysztof Brede, został zwolniony dokładnie miesiąc temu, a obowiązki pełnił do tej pory Tomasz Pawliczak. Drużyna z Bielska-Białej zajmuje obecnie miejsce tuż nad strefą spadkową, w strefie gry w barażach o utrzymanie. Marcin Włodarski wraca do roli pierwszego trenera po kilku miesiącach przerwy od pracy klubowej. 43-letni szkoleniowiec pracował wcześniej w Zagłębiu Lubin, z którego został zwolniony w marcu. Kontrakt został podpisany do końca przyszłego sezonu. Klub ma nadzieję, że nowy trener wyprowadzi drużynę z trudnego położenia i przy dobrych wiatrach uda się zawalczyć o powrót na zaplecze Ekstraklasy.

Sylwetka nowego trenera

Marcin Włodarski to trener znany głównie z pracy w strukturach PZPN. Przed pracą w Lubinie prowadził kadry młodzieżowe U15, U16 oraz U17. Wydawał się być więc właściwą osobą do pracy w Zagłębiu, które od lat słynie z dobrego przygotowania młodych graczy. Niestety dla niego pracę w Lubinie zakończył po sześciu miesiącach, ze średnią 1,11 punktu na mecz, co musiało być bardzo rozczarowujące dla Miedziowych. W Podbeskidziu jego atutem może stać się umiejętność łączenia układania taktyki, co jest charakterystyczne dla selekcjonerów oraz pracy z młodymi talentami. Co ciekawe sam Włodarski jeszcze wczoraj był łączony z GKS-em Tychy, grającym w Betclic 1. Lidze.

Betclic to sponsor tytularny rozgrywek 1. ligi, 2. ligi i 3. ligi. Jak poradzi sobie nowy szkoleniowiec Podbeskidzia? Spotkania jego nowej drużyny można obstawiać na stronie bukmachera Betclic, rejestrując się z kodem FUTBOLNEWS

Co dalej z Podbeskidziem?

Klub poinformował na swojej oficjalnej stronie, że dotychczasowi członkowie pozostają na swoich stanowiskach, w tym pełniący funkcję trenera Tomasz Pawliczak. Najbliższe tygodnie i mecze pokażą, czy zmiana trenera przyniesie oczekiwany efekt. Dla kibiców kluczowe będą konkretne wyniki oraz to, czy zespół będzie lepiej zorganizowany w defensywie i skuteczniejszy w ataku. Może uda się także wprowadzić do zespołu kilku młodych zawodników, których brakuje w pierwszym składzie Górali. Zarząd dał Włodarskiemu wsparcie, ale jako trener musi szybko zyskać autorytet w szatni, żeby drużyna mogła zacząć piąć się w górę tabeli. Kolejne mecze będą nie lada wyzwaniem. Już w najbliższy weekend Podbeskidzie podejmie Resovię, która walczy o miejsce dające bezpośredni awans, natomiast później czekają je wyjazdy do Nowego Targu i Nowego Sącza. Ugranie kilku punktów w tych spotkaniach będzie bardzo cenne i może znacząco pomóc drużynie uniknąć nerwowej walki o utrzymanie i pozwoli zacząć myśleć o powrocie do miejsca, jakie zakładał klub przed sezonem.