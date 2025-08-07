FREEBET 400 ZŁ NA START W BETFAN!
Odra Opole odpala bombę transferową. Znany napastnik zagra w Betclic 1. Lidze

Odra Opole odpala bombę transferową. Znany napastnik zagra w Betclic 1. Lidze

Napisane przez Braian Wilma, 07 sierpnia 2025
Odra Opole

Odra Opole jest blisko sfinalizowania bardzo ciekawego ruchu. Podczas trwającego okna transferowego byliśmy już świadkami kilku ciekawych transferów do Betclic 1. Ligi. Do Ruchu Chorzów trafił Przemysław Szymiński, ŁKS Łódź zasilili m.in. Artur Craciun i Fabian Piasecki, do Śląska dołączyli Patryk Sokołowski czy Mariusz Malec, a w Wieczystej są Carlitos czy Karol Fila.

Wymiana wojsk w Odrze

Odra Opole notuje całkiem udany start sezonu Betclic 1. Ligi. Podopieczni Jarosława Skrobacza zdobyli sześć punktów w trzech pierwszych kolejkach i zajmują obecnie siódme miejsce w tabeli. Sezon zaczęli co prawda od falstartu, bo przegrali na wyjeździe 0:3 z Chrobrym Głogów, natomiast w dwóch kolejnych meczach zdobyli komplet punktów. Najpierw pokonali 2:1 Miedź Legnica, grając w końcówce spotkania w dziesiątkę, a w ostatniej serii gier wygrali z Pogonią Siedlce 1:0 po golu Jakuba Pochcioła.

W przerwie między rozgrywkami z Odry odeszło kilkunastu zawodników, na czele z Rafałem Niziołkiem (243 mecze w klubie) czy Piotrem Żemło (144 występy). W ich miejsce ściągnięto jak dotąd pięciu doświadczonych zawodników: Cassio, Filipa Kendzię, Joshuę Pereza, Lucasa Ramosa oraz Mato Milosa, który w przeszłości był zawodnikiem m.in. Widzewa Łódź. Jak informuje Szymon Janczyk, niebawem może dojść do kolejnego głośnego transferu do Odry.

Polski napastnik zadebiutuje w Polsce

Szeregi pierwszoligowca może zasilić bowiem Kacper Przybyłko. Transfer 32-latka do ma być na ostatniej prostej. Tym samym urodzony w Niemczech zawodnik pierwszy raz będzie miał okazję na regularne występy na polskich boiskach. Jego kariera rozpoczęła się w Arminii Bielefeld. Przez kolejne lata występował jeszcze w Kolonii, Greuther Furth oraz Kaiserslautern. Uzbierał w tym czasie 114 meczów w 2.Bundeslidze, notując 20 goli i osiem asyst.

W 2018 roku przeniósł się za ocean. Trafił wówczas do występującego w MLS Philadelphia Union. To właśnie w tym klubie prezentował najlepszą formę. Strzelił dla nich 40 goli i zaliczył 14 asyst w 96 meczach. Wygrał wraz z drużyną Supporters’ Shield w 2020 roku, a rok później został królem strzelców Pucharu Mistrzów CONCACAF z pięcioma golami na koncie.

Następnie przeniósł się do Chicago Fire. Tam obniżył loty. Rozegrał 57 meczów, w których zanotował liczby na poziomie 11 bramek i trzech asyst. Zimą 2024 wrócił do Europy, a konkretnie do szwajcarskiego Lugano. W rundzie wiosennej sezonu 2023/24 wystąpił tylko w pięciu spotkaniach, raz wpisując się na listę strzelców. Poprzedni sezon w jego wykonaniu był już znacznie lepszy. Jego drużyna występowała m.in. w Lidze Konferencji. W grudniu mierzył się m.in. z Legią Warszawa. Polak zagrał 37 meczów we wszystkich rozgrywkach. Strzelił siedem goli i dołożył jedno ostatnie podanie.

Betclic 1. ligaTransferyZ kraju FC LuganoKacper PrzybyłkoOdra Opole

Autor

Avatar użytkownika
Braian Wilma
Ekstraklasa, Premier League, Futbol Extra

Fanatyk Ekstraklasy, uzależniony od piłki. Kibicuje tym niebieskim (Lechowi i Chelsea). Nie wyobraża sobie, by podczas wakacji nie odwiedzić stadionu miejscowej drużyny. Jego świetnie zapowiadającą się karierę w lidze szóstek przerwała kontuzja kolana.

