Hutnik ukarany przez komisję ligi

Hutnik Kraków został oficjalnie ukarany przez Polski Związek Piłki Nożnej za skandaliczne zachowanie kibiców podczas derbowego meczu z Wisłą Kraków w 1/16 finału Pucharu Polski. Transparenty z wulgaryzmami, palenie barw przeciwnika oraz agresywne bluzgi przez dużą część meczu doprowadziły do reakcji ze strony władz.

Co się wydarzyło podczas meczu?

Podczas derbowego starcia 29 października, kibice gospodarzy zaprezentowali oprawę, która natychmiast wzbudziła szerokie potępienie. Na trybunie znajdującej się na wprost kamery głównej zawisł transparent o wulgarnej treści, natomiast kartoniki w „młynie” prezentowały skrót nawiązującego do wspomnianego napisu, a następnie spalili szaliki Białej Gwiazdy. Pomimo gorącej atmosfery stadionu oraz prowokacji, mecz został ukończony. „O przerwaniu spotkania może zdecydować m.in. sędzia zawodów lub delegat meczowy PZPN, gdy uznają, że sytuacja na trybunach może zagrażać bezpieczeństwu uczestników wydarzenia. Podczas meczu pomiędzy Hutnikiem Kraków a Wisłą Kraków uznano, że natychmiastowa interwencja mogłaby doprowadzić do eskalacji napięcia, dlatego skupiono się na działaniach prewencyjnych – m.in. komunikatach spikera i monitorowaniu sytuacji, co pozwoliło bezpiecznie dokończyć spotkanie” – informuje PZPN.

Zakres nałożonych kar

Po analizie raportu delegata meczowego i materiałów związanych z zachowaniem kibiców, Komisja Dyscyplinarna PZPN podjęła decyzję o nałożeniu kary na Hutnika. W komunikacie poinformowano, że klub zostanie ukarany zamknięciem trybun w kolejnym meczu Pucharu Polski, czyli w przyszłym sezonie oraz zakaz wyjazdowy na pięć kolejnych spotkań. Komisja zwróciła również uwagę na brak odpowiedniej reakcji służb porządkowych. Delegat meczowy miał w swoim raporcie napisać, że ochrona nie była przygotowana i za późno zareagowała. Klub nie będzie odwoływał się od kary.

Znaczenie kary

Nałożona sankcja stanowi wyraźny sygnał ze strony PZPN, że na polskich boiskach nie będzie miejsca na przejawy agresji. Świadkami wyciągania konsekwencji z takich czynów byliśmy podczas niedawnego spotkania Ekstraklasy między Jagiellonią a Rakowem, w którym kibice Jagi wywiesili transparent atakujący sędziego Bartosza Frankowskiego, który został uznany za winnego braku zwycięstwa z Górnikiem Zabrze. Jeżeli chodzi o Hutnika, klub będzie musiał radzić sobie bez publiczności na Suchych Stawach w pierwszym meczu kolejnej edycji Pucharu Polski. Bardziej bolesna będzie utrata w oczach postronnych kibiców czy sponsorów. Wizerunek klubu jest zagrożony. Nagłośnienie sprawy sprawia, że Hutnik może być postrzegany jako klub niezdolny do panowania nad zdarzeniami na trybunach.

Hutnik ma przed sobą zadanie. Odbudować zaufanie, zapobiec podobnym incydentom i wyciągnąć wnioski. To będzie test zarówno dla działaczy, zawodników, jak i samych kibiców. Czy potrafią wykazać dojrzałość i zmienić podejście.