Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze – 07.11. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze

Rozgrywki: PKO BP Ekstraklasa

Data i godzina: 7 listopada, 20:30

Stadion: KGHM Zagłębie Arena, Lubin

Piątkowy wieczór przyniesie nam starcie lidera tabeli z drużyną Miedziowych. Górnik zmotywowany po ostatnich wygranych będzie starał się bronić wywalczonej pozycji lidera. Zagłębie jednak również spisuje się bardzo dobrze w tym sezonie, pomimo niedawnego dołka formy. Kto wyjdzie zwycięsko z tego starcia? Sprawdź typy na mecz Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze.

Zagłębie Lubin– Górnik Zabrze – typy bukmacherskie

Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze: wygrana Górnika

Przechodząc do analizy, według mnie faworytem starcia mimo wszystko jest Górnik Zabrze. Ostatnie mecze w wykonaniu zabrzan są naprawdę imponujące, czym zwrócili uwagę kibiców z całego kraju. Trzy poprzednie spotkania tej drużyny zakończyły się pewnymi zwycięstwami, a ich gra oraz dyscyplina taktyczna budzi podziw. Ciężko będzie Miedziowym zatrzymać tą maszynę. Dodatkowo przemawia do mnie historia bezpośrednich spotkań, w których Górnik wygrał dwa z trzech ostatnich spotkań.

Oprócz ogólnej dyspozycji przekonuje mnie także styl, w jakim Górnik te zwycięstwa osiągnął. Trzy ostatnie mecze to przynajmniej dwie zdobyte przez nich bramki. Zabrzanie regularnie trafiają do siatki, a Ousmane Sow wraz z Sondre Lisethem wydają się być w świetnej formie. Widać w ich przypadku rękę Michala Gasparika, ponieważ ich gra jest wyraźnie lepsza niż w poprzednim sezonie. Dlatego właśnie moim drugiem typem jest powyżej 1,5 bramki Górnika. Jeśli już wspominamy o graczach ofensywnych, to właśnie Senegalczyk stał się jednym z najlepszych zawodników naszej ligi. Jego dyspozycja, technika i skuteczność naprawdę imponują, dlatego wierzę, że uda mu się trafić do siatki i w tym spotkaniu.

Propozycje typów bukmacherskich na Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze

zwycięstwo Górnika @2.28

powyżej 1,5 bramki Górnika @2.10

Ousmane Sow zdobędzie bramkę @2.40

Sprawdź kody promocyjne Betclic!

Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze – zapowiedź meczu

Miedziowi zajmują obecnie dziewiąte miejsce, co można uznać za całkiem niezły wynik jak na ten moment. W ostatnim czasie przydarzył się im jednak nieco słabszy okres, który przyniósł między innymi odpadnięciu z Pucharu Polski z Widzewem. Z kolei Górnik to obecny lider Ekstraklasy z coraz większą przewagą nad kolejnymi zespołami.

Gdzie oglądać mecz Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze

Mecz Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Sport 3.

Przewidywane składy na mecz Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze

Zagłębie : Burić – Lucić, Yakuba, Ławniczak, Nalepa, Orlikowski – Wdowiak, Makowski, Kocaba, Reguła – Rocha

: Burić – Lucić, Yakuba, Ławniczak, Nalepa, Orlikowski – Wdowiak, Makowski, Kocaba, Reguła – Rocha Górnik: Łubik – Janza, Josema, Szcześniak, Olkowski – Kubicki, Hellebrand, Ambros – Chłań, Liseth, Sow

Statystyki na typy bukmacherskie Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze