Złota Piłka 2025: Poznaliśmy nominowanych do nagrody – wśród nich Lewandowski i Pajor

Nie ma drugiej piłkarskiej nagrody indywidualnej, która wywołuje tak wiele różnych emocji co Złota Piłka. Przez wiele lat jej zdobycie było ogromnym honorem dla nagrodzonego zawodnika. Marka nagrody z każdym kolejnym rokiem powoli spada, ale głównie z powodu wielu kontrowersyjnych bądź dziwnych decyzji. Mimo to, żaden piłkarz nie pogardzi takim wyróżnieniem. Ogłoszono właśnie 30 nominowanych do tej nagrody w ramach wyróżnienia za ostatni sezon piłkarski.

Złota Piłka 2025: znamy nominowanych. Są niespodzianki

Złota Piłka w roku 2024 przyniosła wiele emocji. Długo wydawało się, że faworytem do odebrania głównej nagrody jest Vinicius Junior. W ostatnim tygodniu przed wręczeniem nagrody w Paryżu zaczęły jednak docierać przecieki z mediów, że to mistrz Europy z Hiszpanią Rodri zostanie laureatem nagrody. Tak też się stało. Wiadomo jednak, że Hiszpan nie obroni tego tytułu, a to wszystko z racji długiej pauzy po zerwaniu więzadeł krzyżowych. Stało się to jesienią 2024 roku – był to czas, gdy wielu zawodników łapało tego typu uraz.

Emocji w minionym sezonie było bardzo wiele. Mieliśmy znakomite rozgrywki w wykonaniu Paris Saint-Germain, które w końcu wygrało Ligę Mistrzów, a także dwa inne trofea (puchar i superpuchar kraju). Ogromną przyjemnością było oglądanie FC Barcelony Hansiego Flicka – czarował Raphinha, także Lamine Yamal, a swoje bramki regularnie dokładał Robert Lewandowski. Mieliśmy też drugi w trzy lata finał LM dla Interu Mediolan i na sam koniec sezonu emocjonujące Klubowe Mistrzostwa Świata.

Złota Piłka zostanie wręczona laureatowi 22 września w Paryżu. Poza tym, ogłoszono też nominowane do Złotej Piłki Kobiet, kandydatów do Drużyny Roku, Trenera Roku, Bramkarza Roku i Nagrody Kopy – dla młodych zawodników. Pora więc przejść do nazwisk nominowanych.

Oto pełna lista 30 nominowanych w plebiscycie Złota Piłka 2025:

Jude Bellingham – Real Madryt, Anglia

Ousmane Dembele – PSG, Francja

Gianluigi Donnarumma – PSG, Włochy

Desire Doue – PSG, Francja

Denzel Dumfries – Inter, Holandia

Viktor Gyokeres – Sporting CP/Arsenal, Szwecja

Serhou Guirassy – Borussia Dortmund, Gwinea

Erling Haaland – Man City, Norwegia

Achraf Hakimi – PSG, Maroko

Harry Kane – Bayern, Anglia

Chwicza Kwaracchelia – PSG, Gruzja

Robert Lewandowski – FC Barcelona, Polska

Alexis Mac Allister – Liverpool FC, Argentyna

Lautaro Martinez – Inter, Argentyna

Kylian Mbappe – Real Madryt, Francja

Scott McTominay – SSC Napoli, Szkocja

Nuno Mendes – PSG, Portugalia

Joao Neves – PSG, Portugalia

Michael Olise – Bayern, Francja

Cole Palmer – Chelsea FC, Anglia

Pedri – FC Barcelona, Hiszpania

Raphinha – FC Barcelona, Brazylia

Declan Rice – Arsenal, Anglia

Fabian Ruiz – PSG, Hiszpania

Mohamed Salah – Liverpool FC, Egipt

Florian Wirtz – Bayer Leverkusen/ Liverpool FC, Niemcy

Vinicius Jr – Real Madryt, Brazylia

Virgil van Dijk – Liverpool FC, Holandia

Vitinha – PSG, Portugalia

Lamine Yamal – FC Barcelona, Hiszpania

Złota Piłka Pań 2025 – nominowano Ewę Pajor. Dla Polki to drugie takie wyróżnienie w karierze. Nominowane zostały:

Sandy Baltimore – Francja, Chelsea

Barbra Banda – Zambia, Orlando Pride

Aitana Bonmati – Hiszpania, FC Barcelona

Lucy Bronze – Anglia, Chelsea

Klara Buhl – Niemcy, Bayern

Mariona Caldentey – Hiszpania, Arsenal

Sofia Cantore – Włochy, Juventus/Washington Spirit

Steph Catley – Australia, Arsenal

Temwa Chawinga – Malawi, Kansas City Current

Melchie Dumornay – Haiti, Olympique Lyon

Emily Fox – USA, Arsenal

Cristiana Girelli – Włochy, Juventus

Esther Gonzalez – Hiszpania, Gotham FC

Caroline Graham Hansen – Dania, FC Barcelona

Hannah Hampton – Anglia, Chelsea

Pernille Harder – Dania, Bayern

Patri Guijarro – Hiszpania, FC Barcelona

Amanda Gutierres – Brazylia, Palmeiras

Lindsey Heaps – USA, Olympique Lyon

Chloe Kelly – Anglia, Man City/Arsenal

Frida Leonhardsen-Maanum – Norwegia, Arsenal

Marta – Brazylia, Orlando Pride

Clara Mateo – Francja, Paris FC

Ewa Pajor – Polska, FC Barcelona

Claudia Pina – Hiszpania, FC Barcelona

Alexia Putellas – Hiszpania, FC Barcelona

Alessia Russo – Anglia, Arsenal

Johanna Rytting Kaneryd – Szwecja, Chelsea

Caroline Weir – Anglia, Real Madryt

Leah Williamson – Anglia, Chelsea

Trofeum Kopy – dla najlepszych zawodników do lat 21.

Ayyoub Bouaddi (LOSC Lille, Francja)

Pau Cubarsì (FC Barcelona, Hiszpania)

Desirè Doué (PSG, Francja)

Estevao (Palmeiras/Chelsea, Brazylia)

Dean Huijsen (Bournemouth/Real Madryt, Hiszpania)

Myles Lewis-Skelly (Arsenal, Anglia)

Rodrigo Mora (FC Porto, Portugalia)

Joao Neves (PSG, Portugalia)

Lamine Yamal (Barcelona, Hiszpania)

Kenan Yildiz (Juventus, Turcja)

Nagroda Jaszyna dla najlepszego bramkarza i bramkarki – tu z kolei nominacje są podzielone na obie płcie. Oto nominowani w swoich kategoriach.

Alisson (Liverpool, Brazylia)

Yassine Bounou (Al-Hilal, Maroko)

Lucas Chevalier (LOSC Lille, Francja)

Thibaut Courtois (Real Madryt, Belgia)

Gigio Donnarumma (PSG, Włochy)

Emiliano Martinez (Aston Villa, Argentyna)

Jan Oblak (Atletico, Słowenia)

David Raya (Arsenal, Hiszpania)

Yann Sommer (Inter, Szwajcaria)

Matz Sels (Nottingham Forest, Belgia)

Daphne Van Domselaar (Holandia, Arsenal)

Ann-Katrin Berger (Niemcy, Gotham FC)

Cata Coll (Hiszpania, FC Barcelona)

Hannah Hampton (Anglia, Chelsea)

Chiamaka Nnadozie (Nigeria, Brighton)

Najlepsi trenerzy futbolu męskiego i kobiecego:

Arne Slot – Liverpool FC

Antonio Conte – SSC Napoli

Enzo Maresca – Chelsea FC

Luis Enrique – PSG

Hansi Flick – FC Barcelona

Sonia Bompastor – Chelsea

Arthur Elias – Brazylia

Justine Pwanidi Madigu – Nigeria

Renee Slegers – Arsenal

Sarina Wiegman – Anglia

Najlepsze kluby (męskie):

FC Barcelona

Botafogo

Chelsea

Liverpool FC

PSG

Najlepsze kluby (żeńskie):

Arsenal

FC Barcelona

Chelsea

Olympique Lyon

Orlando Pride

