Złota Piłka 2025: Poznaliśmy nominowanych do nagrody – wśród nich Lewandowski i Pajor
Nie ma drugiej piłkarskiej nagrody indywidualnej, która wywołuje tak wiele różnych emocji co Złota Piłka. Przez wiele lat jej zdobycie było ogromnym honorem dla nagrodzonego zawodnika. Marka nagrody z każdym kolejnym rokiem powoli spada, ale głównie z powodu wielu kontrowersyjnych bądź dziwnych decyzji. Mimo to, żaden piłkarz nie pogardzi takim wyróżnieniem. Ogłoszono właśnie 30 nominowanych do tej nagrody w ramach wyróżnienia za ostatni sezon piłkarski.
Złota Piłka 2025: znamy nominowanych. Są niespodzianki
Złota Piłka w roku 2024 przyniosła wiele emocji. Długo wydawało się, że faworytem do odebrania głównej nagrody jest Vinicius Junior. W ostatnim tygodniu przed wręczeniem nagrody w Paryżu zaczęły jednak docierać przecieki z mediów, że to mistrz Europy z Hiszpanią Rodri zostanie laureatem nagrody. Tak też się stało. Wiadomo jednak, że Hiszpan nie obroni tego tytułu, a to wszystko z racji długiej pauzy po zerwaniu więzadeł krzyżowych. Stało się to jesienią 2024 roku – był to czas, gdy wielu zawodników łapało tego typu uraz.
Pallone d’Oro 2025, la lista ufficiale dei 30 candidati per il prestigioso trofeo: per la Serie A ci sono #Dumfries, #Lautaro Martinez e #McTominay. Gianluigi #Donnarumma unico italiano. Ecco l'elenco di tutti i potenziali premiati, tra club e allenatori https://t.co/ngxoxDLPDl
— Calcio e Finanza (@CalcioFinanza) August 7, 2025
Emocji w minionym sezonie było bardzo wiele. Mieliśmy znakomite rozgrywki w wykonaniu Paris Saint-Germain, które w końcu wygrało Ligę Mistrzów, a także dwa inne trofea (puchar i superpuchar kraju). Ogromną przyjemnością było oglądanie FC Barcelony Hansiego Flicka – czarował Raphinha, także Lamine Yamal, a swoje bramki regularnie dokładał Robert Lewandowski. Mieliśmy też drugi w trzy lata finał LM dla Interu Mediolan i na sam koniec sezonu emocjonujące Klubowe Mistrzostwa Świata.
Złota Piłka zostanie wręczona laureatowi 22 września w Paryżu. Poza tym, ogłoszono też nominowane do Złotej Piłki Kobiet, kandydatów do Drużyny Roku, Trenera Roku, Bramkarza Roku i Nagrody Kopy – dla młodych zawodników. Pora więc przejść do nazwisk nominowanych.
Oto pełna lista 30 nominowanych w plebiscycie Złota Piłka 2025:
- Jude Bellingham – Real Madryt, Anglia
- Ousmane Dembele – PSG, Francja
- Gianluigi Donnarumma – PSG, Włochy
- Desire Doue – PSG, Francja
- Denzel Dumfries – Inter, Holandia
- Viktor Gyokeres – Sporting CP/Arsenal, Szwecja
- Serhou Guirassy – Borussia Dortmund, Gwinea
- Erling Haaland – Man City, Norwegia
- Achraf Hakimi – PSG, Maroko
- Harry Kane – Bayern, Anglia
- Chwicza Kwaracchelia – PSG, Gruzja
- Robert Lewandowski – FC Barcelona, Polska
- Alexis Mac Allister – Liverpool FC, Argentyna
- Lautaro Martinez – Inter, Argentyna
- Kylian Mbappe – Real Madryt, Francja
- Scott McTominay – SSC Napoli, Szkocja
- Nuno Mendes – PSG, Portugalia
- Joao Neves – PSG, Portugalia
- Michael Olise – Bayern, Francja
- Cole Palmer – Chelsea FC, Anglia
- Pedri – FC Barcelona, Hiszpania
- Raphinha – FC Barcelona, Brazylia
- Declan Rice – Arsenal, Anglia
- Fabian Ruiz – PSG, Hiszpania
- Mohamed Salah – Liverpool FC, Egipt
- Florian Wirtz – Bayer Leverkusen/ Liverpool FC, Niemcy
- Vinicius Jr – Real Madryt, Brazylia
- Virgil van Dijk – Liverpool FC, Holandia
- Vitinha – PSG, Portugalia
- Lamine Yamal – FC Barcelona, Hiszpania
Złota Piłka Pań 2025 – nominowano Ewę Pajor. Dla Polki to drugie takie wyróżnienie w karierze. Nominowane zostały:
- Sandy Baltimore – Francja, Chelsea
- Barbra Banda – Zambia, Orlando Pride
- Aitana Bonmati – Hiszpania, FC Barcelona
- Lucy Bronze – Anglia, Chelsea
- Klara Buhl – Niemcy, Bayern
- Mariona Caldentey – Hiszpania, Arsenal
- Sofia Cantore – Włochy, Juventus/Washington Spirit
- Steph Catley – Australia, Arsenal
- Temwa Chawinga – Malawi, Kansas City Current
- Melchie Dumornay – Haiti, Olympique Lyon
- Emily Fox – USA, Arsenal
- Cristiana Girelli – Włochy, Juventus
- Esther Gonzalez – Hiszpania, Gotham FC
- Caroline Graham Hansen – Dania, FC Barcelona
- Hannah Hampton – Anglia, Chelsea
- Pernille Harder – Dania, Bayern
- Patri Guijarro – Hiszpania, FC Barcelona
- Amanda Gutierres – Brazylia, Palmeiras
- Lindsey Heaps – USA, Olympique Lyon
- Chloe Kelly – Anglia, Man City/Arsenal
- Frida Leonhardsen-Maanum – Norwegia, Arsenal
- Marta – Brazylia, Orlando Pride
- Clara Mateo – Francja, Paris FC
- Ewa Pajor – Polska, FC Barcelona
- Claudia Pina – Hiszpania, FC Barcelona
- Alexia Putellas – Hiszpania, FC Barcelona
- Alessia Russo – Anglia, Arsenal
- Johanna Rytting Kaneryd – Szwecja, Chelsea
- Caroline Weir – Anglia, Real Madryt
- Leah Williamson – Anglia, Chelsea
Nominated for the 2025 Women’s Ballon d’Or ⤵️
Ewa Pajor@FCBfemeni@laczynaskobieca#ballondor pic.twitter.com/KYzHsH5TU5
— Ballon d'Or (@ballondor) August 7, 2025
Trofeum Kopy – dla najlepszych zawodników do lat 21.
- Ayyoub Bouaddi (LOSC Lille, Francja)
- Pau Cubarsì (FC Barcelona, Hiszpania)
- Desirè Doué (PSG, Francja)
- Estevao (Palmeiras/Chelsea, Brazylia)
- Dean Huijsen (Bournemouth/Real Madryt, Hiszpania)
- Myles Lewis-Skelly (Arsenal, Anglia)
- Rodrigo Mora (FC Porto, Portugalia)
- Joao Neves (PSG, Portugalia)
- Lamine Yamal (Barcelona, Hiszpania)
- Kenan Yildiz (Juventus, Turcja)
Nagroda Jaszyna dla najlepszego bramkarza i bramkarki – tu z kolei nominacje są podzielone na obie płcie. Oto nominowani w swoich kategoriach.
- Alisson (Liverpool, Brazylia)
- Yassine Bounou (Al-Hilal, Maroko)
- Lucas Chevalier (LOSC Lille, Francja)
- Thibaut Courtois (Real Madryt, Belgia)
- Gigio Donnarumma (PSG, Włochy)
- Emiliano Martinez (Aston Villa, Argentyna)
- Jan Oblak (Atletico, Słowenia)
- David Raya (Arsenal, Hiszpania)
- Yann Sommer (Inter, Szwajcaria)
- Matz Sels (Nottingham Forest, Belgia)
- Daphne Van Domselaar (Holandia, Arsenal)
- Ann-Katrin Berger (Niemcy, Gotham FC)
- Cata Coll (Hiszpania, FC Barcelona)
- Hannah Hampton (Anglia, Chelsea)
- Chiamaka Nnadozie (Nigeria, Brighton)
Najlepsi trenerzy futbolu męskiego i kobiecego:
- Arne Slot – Liverpool FC
- Antonio Conte – SSC Napoli
- Enzo Maresca – Chelsea FC
- Luis Enrique – PSG
- Hansi Flick – FC Barcelona
- Sonia Bompastor – Chelsea
- Arthur Elias – Brazylia
- Justine Pwanidi Madigu – Nigeria
- Renee Slegers – Arsenal
- Sarina Wiegman – Anglia
Najlepsze kluby (męskie):
- FC Barcelona
- Botafogo
- Chelsea
- Liverpool FC
- PSG
Najlepsze kluby (żeńskie):
- Arsenal
- FC Barcelona
- Chelsea
- Olympique Lyon
- Orlando Pride
Fot. PressFocus