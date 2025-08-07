FREEBET 400 ZŁ NA START W BETFAN!
Złota Piłka 2025: Poznaliśmy nominowanych do nagrody – wśród nich Lewandowski i Pajor

Napisane przez Marcin Ziółkowski, 07 sierpnia 2025
złota piłka rodri

Nie ma drugiej piłkarskiej nagrody indywidualnej, która wywołuje tak wiele różnych emocji co Złota Piłka. Przez wiele lat jej zdobycie było ogromnym honorem dla nagrodzonego zawodnika. Marka nagrody z każdym kolejnym rokiem powoli spada, ale głównie z powodu wielu kontrowersyjnych bądź dziwnych decyzji. Mimo to, żaden piłkarz nie pogardzi takim wyróżnieniem. Ogłoszono właśnie 30 nominowanych do tej nagrody w ramach wyróżnienia za ostatni sezon piłkarski.

Złota Piłka 2025: znamy nominowanych. Są niespodzianki

Złota Piłka w roku 2024 przyniosła wiele emocji. Długo wydawało się, że faworytem do odebrania głównej nagrody jest Vinicius Junior. W ostatnim tygodniu przed wręczeniem nagrody w Paryżu zaczęły jednak docierać przecieki z mediów, że to mistrz Europy z Hiszpanią Rodri zostanie laureatem nagrody. Tak też się stało. Wiadomo jednak, że Hiszpan nie obroni tego tytułu, a to wszystko z racji długiej pauzy po zerwaniu więzadeł krzyżowych. Stało się to jesienią 2024 roku – był to czas, gdy wielu zawodników łapało tego typu uraz.

Emocji w minionym sezonie było bardzo wiele. Mieliśmy znakomite rozgrywki w wykonaniu Paris Saint-Germain, które w końcu wygrało Ligę Mistrzów, a także dwa inne trofea (puchar i superpuchar kraju). Ogromną przyjemnością było oglądanie FC Barcelony Hansiego Flicka – czarował Raphinha, także Lamine Yamal, a swoje bramki regularnie dokładał Robert Lewandowski. Mieliśmy też drugi w trzy lata finał LM dla Interu Mediolan i na sam koniec sezonu emocjonujące Klubowe Mistrzostwa Świata.

Złota Piłka zostanie wręczona laureatowi 22 września w Paryżu. Poza tym, ogłoszono też nominowane do Złotej Piłki Kobiet, kandydatów do Drużyny Roku, Trenera Roku, Bramkarza Roku i Nagrody Kopy – dla młodych zawodników. Pora więc przejść do nazwisk nominowanych.

Oto pełna lista 30 nominowanych w plebiscycie Złota Piłka 2025:

  • Jude Bellingham – Real Madryt, Anglia
  • Ousmane Dembele – PSG, Francja
  • Gianluigi Donnarumma – PSG, Włochy
  • Desire Doue – PSG, Francja
  • Denzel Dumfries – Inter, Holandia
  • Viktor Gyokeres – Sporting CP/Arsenal, Szwecja
  • Serhou Guirassy – Borussia Dortmund, Gwinea
  • Erling Haaland – Man City, Norwegia
  • Achraf Hakimi – PSG, Maroko
  • Harry Kane – Bayern, Anglia
  • Chwicza Kwaracchelia – PSG, Gruzja
  • Robert Lewandowski – FC Barcelona, Polska
  • Alexis Mac Allister – Liverpool FC, Argentyna
  • Lautaro Martinez – Inter, Argentyna
  • Kylian Mbappe – Real Madryt, Francja
  • Scott McTominay – SSC Napoli, Szkocja
  • Nuno Mendes – PSG, Portugalia
  • Joao Neves – PSG, Portugalia
  • Michael Olise – Bayern, Francja
  • Cole Palmer – Chelsea FC, Anglia
  • Pedri – FC Barcelona, Hiszpania
  • Raphinha – FC Barcelona, Brazylia
  • Declan Rice – Arsenal, Anglia
  • Fabian Ruiz – PSG, Hiszpania
  • Mohamed Salah – Liverpool FC, Egipt
  • Florian Wirtz – Bayer Leverkusen/ Liverpool FC, Niemcy
  • Vinicius Jr – Real Madryt, Brazylia
  • Virgil van Dijk – Liverpool FC, Holandia
  • Vitinha – PSG, Portugalia
  • Lamine Yamal – FC Barcelona, Hiszpania

Złota Piłka Pań 2025 – nominowano Ewę Pajor. Dla Polki to drugie takie wyróżnienie w karierze. Nominowane zostały:

  • Sandy Baltimore – Francja, Chelsea
  • Barbra Banda – Zambia, Orlando Pride
  • Aitana Bonmati – Hiszpania, FC Barcelona
  • Lucy Bronze – Anglia, Chelsea
  • Klara Buhl – Niemcy, Bayern
  • Mariona Caldentey – Hiszpania, Arsenal
  • Sofia Cantore – Włochy, Juventus/Washington Spirit
  • Steph Catley – Australia, Arsenal
  • Temwa Chawinga – Malawi, Kansas City Current
  • Melchie Dumornay – Haiti, Olympique Lyon
  • Emily Fox – USA, Arsenal
  • Cristiana Girelli – Włochy, Juventus
  • Esther Gonzalez – Hiszpania, Gotham FC
  • Caroline Graham Hansen – Dania, FC Barcelona
  • Hannah Hampton – Anglia, Chelsea
  • Pernille Harder – Dania, Bayern
  • Patri Guijarro – Hiszpania, FC Barcelona
  • Amanda Gutierres – Brazylia, Palmeiras
  • Lindsey Heaps – USA, Olympique Lyon
  • Chloe Kelly – Anglia, Man City/Arsenal
  • Frida Leonhardsen-Maanum – Norwegia, Arsenal
  • Marta – Brazylia, Orlando Pride
  • Clara Mateo – Francja, Paris FC
  • Ewa Pajor – Polska, FC Barcelona
  • Claudia Pina – Hiszpania, FC Barcelona
  • Alexia Putellas – Hiszpania, FC Barcelona
  • Alessia Russo – Anglia, Arsenal
  • Johanna Rytting Kaneryd – Szwecja, Chelsea
  • Caroline Weir – Anglia, Real Madryt
  • Leah Williamson – Anglia, Chelsea

Trofeum Kopy – dla najlepszych zawodników do lat 21.

  • Ayyoub Bouaddi (LOSC Lille, Francja)
  • Pau Cubarsì (FC Barcelona, Hiszpania)
  • Desirè Doué (PSG, Francja)
  • Estevao (Palmeiras/Chelsea, Brazylia)
  • Dean Huijsen (Bournemouth/Real Madryt, Hiszpania)
  • Myles Lewis-Skelly (Arsenal, Anglia)
  • Rodrigo Mora (FC Porto, Portugalia)
  • Joao Neves (PSG, Portugalia)
  • Lamine Yamal (Barcelona, Hiszpania)
  • Kenan Yildiz (Juventus, Turcja)

Nagroda Jaszyna dla najlepszego bramkarza i bramkarki – tu z kolei nominacje są podzielone na obie płcie. Oto nominowani w swoich kategoriach.

  • Alisson (Liverpool, Brazylia)
  • Yassine Bounou (Al-Hilal, Maroko)
  • Lucas Chevalier (LOSC Lille, Francja)
  • Thibaut Courtois (Real Madryt, Belgia)
  • Gigio Donnarumma (PSG, Włochy)
  • Emiliano Martinez (Aston Villa, Argentyna)
  • Jan Oblak (Atletico, Słowenia)
  • David Raya (Arsenal, Hiszpania)
  • Yann Sommer (Inter, Szwajcaria)
  • Matz Sels (Nottingham Forest, Belgia)

  • Daphne Van Domselaar (Holandia, Arsenal)
  • Ann-Katrin Berger (Niemcy, Gotham FC)
  • Cata Coll (Hiszpania, FC Barcelona)
  • Hannah Hampton (Anglia, Chelsea)
  • Chiamaka Nnadozie (Nigeria, Brighton)

Najlepsi trenerzy futbolu męskiego i kobiecego:

  • Arne Slot – Liverpool FC
  • Antonio Conte – SSC Napoli
  • Enzo Maresca – Chelsea FC
  • Luis Enrique – PSG
  • Hansi Flick – FC Barcelona

  • Sonia Bompastor – Chelsea
  • Arthur Elias – Brazylia
  • Justine Pwanidi Madigu – Nigeria
  • Renee Slegers – Arsenal
  • Sarina Wiegman – Anglia

Najlepsze kluby (męskie):

  • FC Barcelona
  • Botafogo
  • Chelsea
  • Liverpool FC
  • PSG

Najlepsze kluby (żeńskie):

  • Arsenal
  • FC Barcelona
  • Chelsea
  • Olympique Lyon
  • Orlando Pride

Fot. PressFocus

Ze świata Ballon d'OrEwa PajorRobert LewandowskiZłota PiłkaZłota Piłka 2025

