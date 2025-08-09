Arka Gdynia – Pogoń Szczecin – 09.08 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Arka Gdynia – Pogoń Szczecin

Rozgrywki: PKO BP Ekstraklasa

Data i godzina: 9 sierpnia, 17:30

Stadion: Stadion GOSiR, Gdynia

W pierwszym sobotnim meczu czwartej kolejki PKO BP Ekstraklasy, Arka Gdynia podejmie na własnym stadionie Pogoń Szczecin. Obie ekipy mogły spodziewać się lepszego startu w lidze. Arka nie wygrała jeszcze żadnego meczu, z kolei Pogoń dwukrotnie dość niespodziewanie straciła punkty. Goście występują w roli faworyta, jednak Arkowcy na pewno będą próbowali napsuć trochę krwi swoim rywalom. Czy Arce się to uda? Sprawdź typy na mecz Arka Gdynia – Pogoń Szczecin.

Arka Gdynia – Pogoń Szczecin – typy bukmacherskie

Arka Gdynia – Pogoń Szczecin: poniżej 2,5 bramki

Biorąc pod uwagę obecną dyspozycję obu zespołów, nie widać wyraźnego faworyta. Arka jest dobrze zorganizowana w defensywie, co pokazał m.in. mecz z Legią, rozgrywany w ubiegły weekend. Podpieczeni trenera Szwargi nie mogą jednak uaktywnić swojego potencjału z przodu. Z kolei ekipa z Pomorza Zachodniego gra jak na razie w kratkę. Najpierw przegrali z Radomiakiem 1:5, żeby następnie wygrać z Motorem u siebie 4:1. Mimo pewnej niestabilności, uznaję Pogoń za faworyta tego meczu, jednak nie jestem do końca pewny jej zwycięstwa. W ekipie Portowców nie widać stabilności, która pozwoliłaby mi z czystym sumieniem zaproponować typ na ich wygraną. Arka z kolei nie może przebić się przez obronę swoich przeciwników. Udało się to tylko raz, gdy Dawid Szymonowicz pokonał bramkarza rywali głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Myślę, że śmiało można postawić typ na mniej niż 2,5 bramki w całym spotkaniu. Co więcej, przewiduję problemy ofensywne gospodarzy również w tym meczu. Dlatego moim drugim na to spotkanie jest poniżej 1,5 bramki Arki.

Gracze, którzy korzystają z Extra Pensji BETFAN zgarnęli już 30 000 złotych do podziału. Kliknij w baner, weź udział i zgarniaj 10 000 złotych do podziału co kolejkę, póki żaden z trenerów Ekstraklasy nie został zwolniony!

Arka Gdynia – Pogoń Szczecin – zapowiedź meczu

Forma Arki

Ostatnie mecze nie stawiają Arki w roli faworyta tego spotkania. Poprzedni weekend przyniósł dość niespodziewany remis 0:0 z Legią przy Łazienkowskiej. W poprzednich kolejkach Arkowcy zremisowali 1:1 u siebie z Radomiakiem i przegrali 0:1 z Motorem w Lublinie. Gra defensywna wydaje się być na solidnym poziomie, jednak kuleje ofensywa, czego dowodem jest jedna bramka, zdobyta po stałym fragmencie gry.

Forma Pogoni

Zespół ze Szczecina gra od początku w kratkę, potrafiąc przegrać wysoko 1:5 z Radomiakiem, żeby następnie wygrać 4:1 u siebie z Motorem Lublin. Portowcy zanotowali także remis 1:1 z beniaminkiem z Niecieczy. Wiele do życzenia pozostawia także formą wyjazdowa. W dziesięciu ostatnich wyjazdowych mec

Gdzie oglądać mecz Arka Gdynia – Pogoń Szczecin

Mecz Arka Gdynia – Pogoń Szczecin będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Sport 3.

Przewidywane składy na mecz Arka Gdynia – Pogoń Szczecin

Arka: Węglarz – Navarro, Marcjanik, Celestine, Abramowicz – Kocyła, Kerk, Jakubczyk, Sidibe, Gaprindaszwili – Percan

Węglarz – Navarro, Marcjanik, Celestine, Abramowicz – Kocyła, Kerk, Jakubczyk, Sidibe, Gaprindaszwili – Percan Pogoń: Kamiński – Wahlqvist, Loncar, Huja, Borges – Mukairu, N’Diaye, Ulvestad, Grosicki – Pozo – Koulouris

Statystyki na typy bukmacherskie Arka Gdynia – Pogoń Szczecin