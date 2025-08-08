Polonia Warszawa pozyska pomocnika. Grał w jednej drużynie z Sandro Tonalim

Polonia Warszawa od ponad dekady walczy o powrót do PKO BP Ekstraklasy. Drużyna ze stolicy była bardzo blisko w ubiegłym sezonie, ale Wisła Płock zgarnęła finalnie ostatnie miejsce dla beniaminków. Gregoire Nitot i jego ludzie nie tracą jednak nadziei na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy w nowych rozgrywkach. Do drużyny na dniach przybędzie piłkarz, który grał w lidze z TOP 5 – i to z obecnym wielkim nazwiskiem w jednej szatni.

Polonia Warszawa wkrótce ze skalpem – grał w Serie A z gwiazdą

Według wieści Daniela Kristofferssona z „Sportbladet” Polonia Warszawa będzie miała wkrótce nowego piłkarza. I nie ma w tym przypadku, że mówi o tym skandynawski dziennikarz. Mowa bowiem o piłkarzu z północy Europy – Finie Simonie Skrabbie. Zagra on zarówno jako ofensywny pomocnik, jak i skrzydłowy czy też od biedy – dziewiątka. 14-krotny reprezentant swojej ojczyzny niegdyś kosztował prawie trzy miliony euro klub Serie A – Brescię.

Zagrał tam wspólnie w sześciu spotkaniach (będąc jednocześnie na murawie) z przyszłym piłkarzem Milanu i Premier League – Sandro Tonalim. Półwyspu Apenińskiego nie podbił i to samo tyczy się wszystkich rozgrywek poza Szwecją. W Lombardii nie zaliczył nawet asysty a zagrał łącznie w 20 spotkaniach (połowa z nich w elicie). Klub latem 2020 roku spadł do drugiej ligi.

To właśnie w Szwecji 30-letni Fin miał swój najlepszy czas kariery. Lata gry w IFK Norrkoping czy Kalmar FF to statystyki podchodzące bądź przekraczające 10 bezpośrednich udziałów przy bramkach. Najlepszy pod tym względem był sezon 2023, gdy w barwach drugiej z drużyn trafił on dziewięciokrotnie do siatki a zapewnił ostatnie podanie kolegom osiem razy.

W Polonii liczą na to, że nawiąże do tych czasów. Polonia Warszawa widzi w nim świetny interes. Od 1 lipca Skrabb jest też wolnym agentem po rozwiązaniu umowy z greckim Volos. Fin odrzucił wiele ofert ze szwedzkiej ekstraklasy, aby dołączyć do stołęcznej drużyny.

Sytuacja przy Konwiktorskiej

Miniony sezon był pełen różnych emocji w tej czarnej części stolicy. Polonia Warszawa rozpoczęła źle, czego skutkiem było zwolnienie Rafała Smalca. W jego miejsce wszedł Mariusz Pawlak, który nie dość, że opanował pożar w stajni Gregoire’a Nitota, to jeszcze w niej metaforycznie mówiąc posprzątał na tip top. Warszawianie zajęli szóstą lokatę w sezonie zasadniczym Betclic 1. Ligi i byli w walce o PKO BP Ekstraklasę.

Niestety przegrali oni w półfinale z Wisłą Płock, która stała się krótko później trzecim beniaminkiem elity na sezon 2025/26. Polonia Warszawa jednak nie traci nadziei. Po trzech spotkaniach nowych rozgrywek zajmuje ona co prawda 10. lokatę, ale wydaje się, że zachowała co najmniej do zimy w swoich szeregach najlepszego zawodnika – Łukasza Zjawińskiego. Niedawno przedłużono też umowę z Danim Vegą, który trafił w barażu o Ekstraklasę.