Borussia M’Gladbach traci gwiazdę obrony

Letnie okienko transferowe w niemieckiej Bundeslidze trwa w najlepsze. Lada moment kolejny transfer przypieczętuje Borussia M’Gladbach, która jest aktywna zarówno pod względem wzmocnień, jak i również odejść. Tym razem jednak w grę wchodzi pożegnanie kluczowego zawodnika defensywy Gladbach.

Borussia żegna lidera defensywy

Latem 2025 roku Borussia Moenchengladbach pożegna się z jednym ze swoich najbardziej wartościowych zawodników. Ko Itakura, 28-letni reprezentant Japonii, po trzech sezonach spędzonych w Bundeslidze opuszcza niemiecki klub i przenosi się do Ajaxu. Transfer japońskiego stopera do jednego z najbardziej utytułowanych klubów holenderskiej Eredivisie to ważne wydarzenie nie tylko sportowo, ale również strategicznie – zarówno dla samego zawodnika, jak i dla obu klubów.

Itakura trafi do Ajaxu za kwotę podstawową ponad 10 milionów euro, która wraz z bonusami może wzrosnąć do nawet 13 milionów euro – donoszą niemieckie media z „RP” oraz „Bildem” na czele. Dla Gladbach to jeden z największych przychodów transferowych ostatnich lat – ustępujący jedynie transakcjom z udziałem Kouadio Koné (AS Roma), Jordana Beyera (Burnley) czy Breela Embolo (AS Monaco). To także potwierdzenie rosnącej wartości japońskiego piłkarza na europejskim rynku.

Brak zaskoczenia

Decyzja o odejściu nie była zaskoczeniem. Już od kilku miesięcy media informowały o sporym zainteresowaniu zawodnikiem. Do walki o jego podpis przymierzano takie kluby jak Eintracht Frankfurt czy Fiorentina, jednak to grający w Lidze Mistrzów Ajax wygrał wyścig o podpis reprezentanta Japonii. Pomogła w tym rosnąca presja konkurencji, która zmusiła holenderski klub do szybkiego podniesienia oferty – wcześniejsze propozycje z Amsterdamu były odrzucane jako zbyt niskie.

Itakura, który przybył do Borussii w 2022 roku z Manchesteru City, od samego początku odgrywał kluczową rolę w formacji defensywnej. Choć początkowo przewidywano dla niego pozycję defensywnego pomocnika, szybko wywalczył miejsce na środku obrony. W ciągu trzech lat rozegrał 80 meczów, zdobywając siedem bramek i notując trzy asysty. Jego styl gry, oparty na inteligentnym ustawieniu, czystych odbiorach i dobrym rozegraniu, sprawił, że był nie tylko liderem defensywy, ale i ulubieńcem kibiców.

Itakura odgrywał również istotną rolę marketingową. Był nieformalnym ambasadorem Borussii w Japonii, która dla Bundesligi, i szczególnie dla takich klubów jak Gladbach, jest rynkiem kluczowym. Jego odejście to zatem nie tylko sportowa strata, ale też wyzwanie dla działu marketingu. Nowo pozyskany Shuto Machino, który przybył z Holstein Kiel, ma przejąć tę rolę – zarówno na boisku, jak i poza nim.

Na jego miejsce Borussia zakontraktowała Kevina Diksa – doświadczonego obrońcę z ligi holenderskiej. Wraz z nim do klubu dołączyli również Jens Castrop, Haris Tabaković i wspomniany Machino. To dowód na to, że zarząd Borussii nie zamierza biernie przyglądać się transformacji kadry.

Ko Itakura zna już holenderskie boiska

Transfer Itakury do Ajaxu można więc określić jako przemyślaną decyzję wszystkich stron. Zawodnik trafia do klubu z ambicjami i znajomego środowiska – wcześniej grał w Eredivisie w barwach FC Groningen. Borussia inkasuje solidne środki finansowe, które może zainwestować w dalsze wzmocnienia, a Ajax zyskuje klasowego obrońcę, doświadczonego na arenie międzynarodowej i pasującego do filozofii gry klubu.

Co do Groningen i Eredivisie, Ko wystąpił tam w 56 meczach o stawkę, w których to zaliczył udział przy dwóch golach. Jeśli zaś mowa o jego największych sukcesach w karierze, to w 2017 roku wywalczył mistrzostwo Japonii z Kawasaki Frontale, a w sezonie 2021/22 mistrzostwo drugiej Bundesligi z Schalke 04. Itakura to także doświadczony reprezentant Japonii – w końcu mowa o 37 meczach oraz dwóch bramkach.

