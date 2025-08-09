Real Madryt zdecydował w sprawie przyszłości wychowanka

Przez ostatnie lata akademia Realu Madryt – słynna „La Fabrica” – rzadko dostarczała do pierwszej drużyny zawodników, którzy na dłużej wpisywali się w jej historię. Przykłady takie jak zeszłoroczny awans Raula Asencio do seniorskiego składu były raczej wyjątkiem niż regułą. Teraz jednak w klubie pojawiła się nowa nadzieja – wychowanek, który nie tylko wywalczył miejsce w ekipie „Los Blancos”, ale też właśnie związał się z nią długoterminowym kontraktem.

La Fabrica kontra La Masia

Porównania Realu Madryt z FC Barceloną są nieuniknione – także na poziomie szkolenia młodzieży. W powszechnej opinii to „La Masia” ma większą siłę rażenia. To stamtąd wyszli m.in. Xavi, Andres Iniesta, Leo Messi, Víctor Valdes, Carles Puyol, Gerard Pique, Sergio Busquets Lamine Yamal czy Gavi – piłkarze, którzy stali się ikonami nie tylko katalońskiego klubu, ale i światowego futbolu.

Real Madryt również może pochwalić się wielkimi nazwiskami z przeszłości – Iker Casillas, Guti czy Raul to legendy wychowane przy Valdebebas. Jednak w ostatnich latach trudno było wskazać zawodnika z „La Fábriki”, który stałby się gwiazdą światowego formatu.

Przykład Raula Asencio pokazał, jak wiele może zależeć od przypadku. Hiszpański stoper wskoczył do składu głównie dzięki kontuzji Edera Militäo, a Carlo Ancelotti nie był szkoleniowcem skorym do stawiania na wychowanków.

Sytuacja zmieniła się wraz z przyjściem Xabiego Alonso. Nowy trener nie boi się sięgać po młodzież – co udowodnił choćby podczas ostatnich Klubowych Mistrzostw Świata, na których Real dotarł do półfinału. Jeden z tych młodych na tyle dobrze się zaprezentował, że zapracował też na nową umowę.

Nowy kontrakt dla Garcíi

Real Madryt ogłosił, że Gonzalo Garcia podpisał nową umowę obowiązującą do 30 czerwca 2030 roku. To symboliczne podsumowanie ponad dekady jego rozwoju w akademii „Los Blancos” i jasny sygnał, że klub widzi w nim istotny element pierwszego zespołu na przyszłość.

Ostatnie miesiące były dla 21-letniego napastnika przełomowe. Najpierw zdobył 25 bramek w rezerwach na poziomie trzeciej ligi (grupa II), a następnie został królem strzelców Klubowych Mistrzostw Świata – cztery gole przeciwko Al-Hilal, RB Salzburg, Juventusowi i Borussii Dortmund dały mu również miejsce w najlepszej jedenastce turnieju według FIFA.

Dotychczasowy kontrakt obowiązywał jeszcze przez dwa sezony, jednak po występach w zrewolucjonizowanej edycji KMŚ w Stanach Zjednoczonych działacze „Królewskich” nie mieli wątpliwości – Garcię trzeba zatrzymać na dłużej.

García zadebiutował w pierwszej drużynie 26 listopada 2023 roku. Od tamtej pory rozegrał 12 meczów o stawkę, zdobył pięć bramek i zaliczył dwie asysty. W taktycznej układance Xabiego Alonso ma on pełnić rolę naturalnego zmiennika Kyliana Mbappe, ale może też grać na skrzydle lub jako ofensywny pomocnik. Ta uniwersalność może w przyszłości okazać się jego największym atutem.

Jeżeli trend zapoczątkowany przez Alonso się utrzyma, „La Fábrica” być może doczeka się kolejnych historii podobnych do tej Garcii – historii, w której wychowanek nie tylko dostaje szansę, ale staje się ważnym elementem zespołu marzeń Realu Madryt.

fot. screen/Youtube