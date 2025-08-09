Mistrz świata wrócił do Stoke City. Powrót po dziesięciu latach

Stoke City od kilku dobrych lat próbuje wrócić do Premier League. Sezon w sezon nic jednak z tego nie wychodzi. W zbliżających się rozgrywkach drużynie ma pomóc m.in. Aaron Cresswell, doświadczony zawodnik sprowadzony z West Ham United. Do jego ogromnego doświadczenia na angielskich boiskach dojdzie jeszcze międzynarodowe. Do klubu wrócił bowiem mistrz świata, który w przeszłości występował już na Britannia Stadium.

„Jest dobry, ale czy poradziłby sobie w zimny, deszczowy wieczór w Stoke?”

Stoke City z przełomu pierwszej i drugiej dekady XX wieku przeszło do legendy Premier League. Drużyna prowadzona przez Tony’ego Pulisa prezentowała toporny, acz bardzo trudny dla rywali styl gry. Legendarne stały się m.in. wrzuty z autu Rory’ego Delapa, ojca napastnika Chelsea, Liama. Do kanonu piłkarskiego weszło pytanie, dotyczące Leo Messiego: – Jest dobry, ale czy poradziłby sobie w zimny, deszczowy wieczór w Stoke?

Na przestrzeni lat barwy „The Potters” reprezentowało wielu znanych zawodników – Jonathan Walters, który jest obecnie dyrektorem sportowym klubu, Michael Owen, Ryan Shawcross, Robert Huth, Joe Allen, Peter Crouch, Steven Nzonzi, Marko Arnautović czy Xherdan Shaqiri i wielu innych. W sezonie 2017/18 Stoke prowadzone przez Marka Hughesa zaliczyło jednak spadek i pożegnało się z Premier League. Od tamtej pory klub nieudolnie próbuje wrócić do elity, zajmując miejsca w drugiej połowie tabeli Championship.

Mistrz świata zagra (znów) w Stoke

W letnim oknie transferowym Jonathan Walters postawił na mieszankę młodości z doświadczeniem. Oprócz Makysma Taloverova (w poprzednim sezonie występował w Plymouth z Tymoteuszem Puchaczem), Roberta Bozenika i Sorby Thomasa na Bet365 Stadium trafili wypożyczony z Manchesteru City 20-letni Divin Mubama, wypożyczony z Tottenhamu jego rówieśnik Jamie Donley oraz doświadczony Aaron Cresswell, były zawodnik West Hamu.

Do Stoke przeniósł się również jeden z wymienionych wcześniej zawodników z przeszłości. Klub potwierdził podpisanie kontraktu ze Stevenem Nzonzim. Francuz parafował z „The Potters” roczną umowę. Od jakiegoś czasu trenował już z zespołem, natomiast na jego debiut trzeba będzie poczekać jeszcze kilka tygodni.

Mistrz świata z 2018 roku występował w Stoke w latach 2012-2015. Trafił tam z Blackburn Rovers. Rozegrał wówczas 120 meczów, w których strzelił siedem goli i zaliczył cztery asysty. Dzielił szatnię m.in. z Glennem Whelanem, Charliem Adamem, Jermainem Pennantem, Michaelem Owenem czy Peterem Crouchem. Podczas jego pobytu w klubie drużyna notowała trzynaste i dwukrotnie dziewiąte miejsca w Premier League.

Latem 2015 przeniósł się do Sevilli, w której przez pewien czas tworzył duet w środku pola z Grzegorzem Krychowiakiem. Zdobył z nią Ligę Europy. Kilka lat później za niespełna 27 mln euro przeniósł się do AS Romy. Tam przez pewien czas grał na tyle dobrze, że pojechał na mistrzostwa świata do Rosji, skąd Francja przywiozła Puchar Świata. W barwach „Les Bleus” rozegrał 20 spotkań.

W kolejnych latach występował jeszcze w Galatasaray, Rennes, katarskim Al-Rayyan i Konyasporze. Ostatni sezon spędził w Iranie, gdzie grał w drużynie Sepahan.

fot. screen/Youtube