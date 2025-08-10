10 000 ZŁ DO PODZIAŁU DLA WSZYSTKICH
Za Extra Pensję w BETFAN
ODBIERZ BONUS
Tryb ciemny

Strona Główna / Typy / Crystal Palace – Liverpool – 10.08 – typy i zapowiedź

Crystal Palace – Liverpool – 10.08 – typy i zapowiedź

Napisane przez Miłosz Nowak, 10 sierpnia 2025

Podstawowe informacje o meczu Crystal Palace – Liverpool

  • Rozgrywki: Tarcza Wspólnoty
  • Data i godzina: 10 sierpnia, 16:00
  • Stadion: Wembley, Londyn

Dzisiaj na Wembley będziemy świadkami starcia o Tarczę Wspólnoty, czyli pojedynek między mistrzem Anglii a zdobywcą FA Cup. Jest to prestiżowe starcie dla obu drużyn. Dla podopiecznych Olivera Glasnera będzie to mecz, w którym postarają się potwierdzić własną wartość. Z kolei Liverpool po intensywnym okienku transferowym, pragnie sięgnąć po kolejne trofeum. Ten pojedynek idelanie sprawdzi się jako przedsmak startu sezonu Premier League. Kto okaże się lepszy w inauguracji sezonu klubowego w Anglii? Sprawdź typy na mecz Crystal Palace – Liverpool.

Odbierz 250 zł za gola Liverpoolu z Crystal Palace!

Crystal Palace – Liverpool – typy bukmacherskie

Crystal Palace – Liverpool: wygrana Liverpoolu w regulaminowym czasie

Crystal Palace zakończył poprzedni sezon z dość niespodziewanie zdobytym trofeum w rękach. Wygrana w Pucharze Anglii sprawiła, że The Eagles po raz pierwszy od 27 lat, a drugi w historii zagrają w europejskich pucharach, a mianowicie w fazie ligowej Ligi Konferencji. Klub nie zrobił większych transferów, więc będzie bazować na sprawdzonych zawodnikach.

Inaczej sprawa wygląda z ich przeciwnikami. Liverpool znacząco zmienił swój skład. Z klubu odeszli Trent Alexander-Arnold i Luis Diaz. Dołączyli natomiast m.in. Hugo Ekitike, Florian Wirtz czy Jeremie Frimpong. Arne Slot podczas okresu przygotowawczego musiał wkomponować w zespół wymienionych zawodników. Jeżeli wierzyć spotkaniom towarzyskim, udało się. Każde zwycięskie spotkanie zakończyło się przynajmniej trzema zdobytymi bramkami, natomiast porażka nadarzyła się jedna, z Milanem. Wszyscy kibice The Reds są jednak ciekawi, jak w meczu o stawkę zaprezentują się nowe ofensywne nabytki.

Otwarcie sezonu będzie moim zdaniem dość ofensywne, m.in. z tego powodu, o którym wspomniałem powyżej. Jakość piłkarska, oraz chęć zaprezentowania się nowych piłkarzy powinna sprawić, że The Reds sięgną po trofeum, zapewniając je sobie w regulaminowym czasie gry. Może to także sprawić, że ciekawym typem będzie bramka podopiecznych Arne Slota w obu połowach. Początek sezonu sprawi zapewne również, że niektórzy zawodnicy będą za bardzo zmotywowani. Dlatego typ na przynajmniej jedną kartkę w obu połowach również jest warty rozważenia.

Gracze, którzy korzystają z Extra Pensji BETFAN zgarnęli już 30 000 złotych do podziału. Kliknij w baner, weź udział i zgarniaj 10 000 złotych do podziału co kolejkę, póki żaden z trenerów Ekstraklasy nie został zwolniony!

Propozycje typów bukmacherskich na Crystal Palace – Liverpool

  • wygrana Liverpoolu @1.59
  • co najmniej jedna kartka w obu połowach @1.65
  • Liverpool strzeli gola w obu połowach @2.35

Crystal Palace – Liverpool – zapowiedź meczu

  • Forma Crystal Palace

Orły zajęły 12. miejsce w ubiegłym sezonie Premier League. Mimo to zwycięstwo w Pucharze Anglii nad Manchesterem City sprawiło, że w kolejnym sezonie będzie miał okazję zaprezentować się na europejskich salonach. Końcówka sezonu ligowego również nie była najgorsza, ponieważ w ostatnich pięciu spotkaniach podopieczni trenera Glasnera nie przegrali żadnego spotkania. Wątpliwość mogą przynieść spotkania towarzyskie, gdzie Crystal Palace wygrywało jedynie z niżej notowanymi angielskimi klubami oraz w jednym z dwóch potyczek z Augsburgiem.

  • Forma Liverpool

Mistrzowie Premier League zakończyli poprzednią kampanię mając 84 punkty na koncie. Ostatnie spotkania ligowe w ubiegłym sezonie nie są jednak miarodajne, ponieważ The Reds mieli już zapewniony tytuł. Latem klub intensywnie przebudował skład, zwłaszcza w ofensywie i na bokach obrony, gdzie przyszli nowi, obiecujący zawodnicy. W przerwie przed sezonem porażkę odnieśli tylko przeciwko Milanowi, jednak ciężko wynieść z niej jakieś ważniejsze wnioski.

Przewidywane składy na mecz Crystal Palace – Liverpool

  • Crystal Palace: Henderson – Richards, Lacroix, Guehi – Munoz, Wharton, Lerma, Mitchell – Sarr, Mateta, Eze
  • Liverpool: Mamardaszwili – Frimpong, Van Dijk, Konate, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Salah, Wirtz, Gakpo – Ekitike

Statystyki na typy bukmacherskie Crystal Palace – Liverpool

  • Crystal Palace w ostatnich ośmiu meczach zanotowało cztery zwycięstwa i cztery porażki.
  • We wszystkich pięciu spotkaniach towarzyskich Liverpool zdobył przynajmniej dwie bramki.
  • Dwa zwycięstwa Liverpoolu, dwa remisy i jedno zwycięstwo Crystal Palace w ostatnich pięciu pojedynkach bezpośrednich.

fot. Press Focus, Li Ying

TypyTypy bukmacherskietypy piłkarskieZe świata Angliacommunity shieldCrystal PalaceliveproolTarcza Wspólnoty

Autor

Avatar użytkownika
Miłosz Nowak

Najnowsze wpisy

Promocja dnia
10 000 zł do podziału
za Extra Pensję
ZAŁÓŻ KONTO
Typ dnia
Crystal Palace - Liverpool
Wygrana Liverpoolu
kurs
1.59
Analiza
Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 200% od pierwszego depozytu do 400 zł!
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.