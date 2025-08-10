Crystal Palace – Liverpool – 10.08 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Crystal Palace – Liverpool

Rozgrywki: Tarcza Wspólnoty

Data i godzina: 10 sierpnia, 16:00

Stadion: Wembley, Londyn

Dzisiaj na Wembley będziemy świadkami starcia o Tarczę Wspólnoty, czyli pojedynek między mistrzem Anglii a zdobywcą FA Cup. Jest to prestiżowe starcie dla obu drużyn. Dla podopiecznych Olivera Glasnera będzie to mecz, w którym postarają się potwierdzić własną wartość. Z kolei Liverpool po intensywnym okienku transferowym, pragnie sięgnąć po kolejne trofeum. Ten pojedynek idelanie sprawdzi się jako przedsmak startu sezonu Premier League. Kto okaże się lepszy w inauguracji sezonu klubowego w Anglii? Sprawdź typy na mecz Crystal Palace – Liverpool.

Crystal Palace – Liverpool – typy bukmacherskie

Crystal Palace – Liverpool: wygrana Liverpoolu w regulaminowym czasie

Crystal Palace zakończył poprzedni sezon z dość niespodziewanie zdobytym trofeum w rękach. Wygrana w Pucharze Anglii sprawiła, że The Eagles po raz pierwszy od 27 lat, a drugi w historii zagrają w europejskich pucharach, a mianowicie w fazie ligowej Ligi Konferencji. Klub nie zrobił większych transferów, więc będzie bazować na sprawdzonych zawodnikach.

Inaczej sprawa wygląda z ich przeciwnikami. Liverpool znacząco zmienił swój skład. Z klubu odeszli Trent Alexander-Arnold i Luis Diaz. Dołączyli natomiast m.in. Hugo Ekitike, Florian Wirtz czy Jeremie Frimpong. Arne Slot podczas okresu przygotowawczego musiał wkomponować w zespół wymienionych zawodników. Jeżeli wierzyć spotkaniom towarzyskim, udało się. Każde zwycięskie spotkanie zakończyło się przynajmniej trzema zdobytymi bramkami, natomiast porażka nadarzyła się jedna, z Milanem. Wszyscy kibice The Reds są jednak ciekawi, jak w meczu o stawkę zaprezentują się nowe ofensywne nabytki.

Otwarcie sezonu będzie moim zdaniem dość ofensywne, m.in. z tego powodu, o którym wspomniałem powyżej. Jakość piłkarska, oraz chęć zaprezentowania się nowych piłkarzy powinna sprawić, że The Reds sięgną po trofeum, zapewniając je sobie w regulaminowym czasie gry. Może to także sprawić, że ciekawym typem będzie bramka podopiecznych Arne Slota w obu połowach. Początek sezonu sprawi zapewne również, że niektórzy zawodnicy będą za bardzo zmotywowani. Dlatego typ na przynajmniej jedną kartkę w obu połowach również jest warty rozważenia.

Gracze, którzy korzystają z Extra Pensji BETFAN zgarnęli już 30 000 złotych do podziału. Kliknij w baner, weź udział i zgarniaj 10 000 złotych do podziału co kolejkę, póki żaden z trenerów Ekstraklasy nie został zwolniony!

Crystal Palace – Liverpool – zapowiedź meczu

Forma Crystal Palace

Orły zajęły 12. miejsce w ubiegłym sezonie Premier League. Mimo to zwycięstwo w Pucharze Anglii nad Manchesterem City sprawiło, że w kolejnym sezonie będzie miał okazję zaprezentować się na europejskich salonach. Końcówka sezonu ligowego również nie była najgorsza, ponieważ w ostatnich pięciu spotkaniach podopieczni trenera Glasnera nie przegrali żadnego spotkania. Wątpliwość mogą przynieść spotkania towarzyskie, gdzie Crystal Palace wygrywało jedynie z niżej notowanymi angielskimi klubami oraz w jednym z dwóch potyczek z Augsburgiem.

Forma Liverpool

Mistrzowie Premier League zakończyli poprzednią kampanię mając 84 punkty na koncie. Ostatnie spotkania ligowe w ubiegłym sezonie nie są jednak miarodajne, ponieważ The Reds mieli już zapewniony tytuł. Latem klub intensywnie przebudował skład, zwłaszcza w ofensywie i na bokach obrony, gdzie przyszli nowi, obiecujący zawodnicy. W przerwie przed sezonem porażkę odnieśli tylko przeciwko Milanowi, jednak ciężko wynieść z niej jakieś ważniejsze wnioski.

Przewidywane składy na mecz Crystal Palace – Liverpool

Crystal Palace: Henderson – Richards, Lacroix, Guehi – Munoz, Wharton, Lerma, Mitchell – Sarr, Mateta, Eze

Henderson – Richards, Lacroix, Guehi – Munoz, Wharton, Lerma, Mitchell – Sarr, Mateta, Eze Liverpool: Mamardaszwili – Frimpong, Van Dijk, Konate, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Salah, Wirtz, Gakpo – Ekitike

Statystyki na typy bukmacherskie Crystal Palace – Liverpool

Crystal Palace w ostatnich ośmiu meczach zanotowało cztery zwycięstwa i cztery porażki.

We wszystkich pięciu spotkaniach towarzyskich Liverpool zdobył przynajmniej dwie bramki.

Dwa zwycięstwa Liverpoolu, dwa remisy i jedno zwycięstwo Crystal Palace w ostatnich pięciu pojedynkach bezpośrednich.

fot. Press Focus, Li Ying