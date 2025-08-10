Legia Warszawa – GKS Katowice – 10.08 – typy i zapowiedź
Podstawowe informacje o meczu Legia Warszawa – GKS Katowice
- Rozgrywki: PKO BP Ekstraklasa
- Data i godzina: 10 sierpnia, 20:15
- Stadion: Stadion Wojska Polskiego, Warszawa
W niedzielę, 10 sierpnia 2025, Legia Warszawa podejmie przed własną publicznością GKS Katowice w meczu 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Stołeczna drużyna, choć niedawno doznała bolesnej porażki przeciwko AEK-owi Larnaka w eliminacjach Ligi Europy, chce szybko wrócić na zwycięski kurs. GKS stara się przetrwać w najwyższej polskiej klasie rozgrywkowej i wywieźć z Łazienkowskiej choćby punkt. Historia potyczek i obecna dyspozycja plasuje Legię jako faworyta, choć trudno spodziewać się, żeby ewentualne zwycięstwo było znaczące. Czy rzeczywiście tak będzie? Sprawdź typy na mecz Legia Warszawa – GKS Katowice.
Legia Warszawa – GKS Katowice – typy bukmacherskie
Legia Warszawa – GKS Katowice: Legia poniżej 2,5 bramki
Faworytem tego spotkania będą gospodarze. Co prawda po meczu na Cyprze w europejskich pucharach, może się wydawać, że drużyna znajduje się obecnie w dołku. Nienajlepiej radzi sobie jednak także drużyna z Katowic, która do tej pory w lidze zdobyła zaledwie jeden punkt. Legia dominowała także w starciach pomiędzy tymi dwoma klubami w poprzednim sezonie, gdy Wojskowi wygrywali 4:1 i 3:1.
Oba zespoły dotychczas zdobyły po dwa gole w sezonie. Legia dzięki Alfareli i Nsame, GKS Katowice za sprawą Bartosza Nowaka. Różnica polega jednak na tym, że podopieczni trenera Iordanescu rozegrali jedno spotkanie mniej. Gołym okiem widać więc, że ostatnie dni nie są najlepsze zarówno dla gospodarzy, jak i gości. Biorąc to pod uwagę, myślę, że Legia wygra raczej to spotkanie. Sportowa złość po blamażu na Cyprze oraz atut gry przed własną publicznością powinny wziąć górę. Nie będzie to jednak zwycięstwo znaczące, więc bezpiecznie postawiłbym na poniżej 2,5 bramki. Nie spodziewałbym się także bramek w pierwszej części gry. Myślę, że będziemy oglądali ciężkie spotkanie, w którym bramki padną dopiero w ostatnich minutach gry.
Propozycje typów bukmacherskich na Legia Warszawa – GKS Katowice
- Legia strzeli mniej niż 2,5 bramki @1.73
- 1. połowa poniżej 1,5 bramki @1.72
- GKS z czystym kontem w 1. połowie – tak @2.75
Legia Warszawa – GKS Katowice – zapowiedź meczu
- Forma Legii
Lepszego początku sezonu kibice Legii nie mogli sobie wymarzyć. Zwycięstwo z odwiecznym rywalem w Superpucharze, awans po wyrównanym boju z Banikiem musiały rozbudzić nastroje fanów stołecznej drużyny. Ostatnie dwa mecze okazało się jednak brutalnym sprowadzeniem na ziemię. Remis 0:0 u siebie z beniaminkiem z Gdyni i dramat w pierwszym meczu przeciwko AEK Larnaka 1:4 zasiały ziarno niepewności, w jakiej dyspozycji znajdują się obecnie zawodnicy Legii.
- Forma GKS-u
Mówi się, że drugi sezon dla beniaminka jest tym gorszym. Może być w tym trochę racji, patrząc na obecną dyspozycję GieKSy. Z trzech ligowych potyczek, jak dotąd piłkarze ze Śląska wyciągnęli zaledwie jeden remis 2:2 z Zagłębiem Lubin. Ten remis i tak właściwie można zawdzięczać indywidualnemu błyskowi Bartosza Nowaka.
Gdzie oglądać mecz Legia Warszawa – GKS Katowice
Mecz Legia Warszawa – GKS Katowice będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Sport 3.
Przewidywane składy na mecz Legia Warszawa – GKS Katowice
- Legia: Tobiasz – Stojanović, Jędrzejczyk, Kapuadi, Reca – Morishita, Burch, Goncalves – Biczachczjan, Alfarela – Nsame
- GKS Katowice: Kudła – Kuusk, Jędrych, Czerwiński – Wasielewski, Kowalczyk, Łukasiak, Gruszkowski – Wędrychowski, Nowak – Rosołek
Statystyki na typy bukmacherskie Legia Warszawa – GKS Katowice
- Legia nie strzeliła więcej niż dwóch bramek u siebie w tym sezonie.
- W trzech meczach tego sezonu Ekstraklasy, piłkarze GKS-u nie trafili do siatki rywala.
- GKS przegrał sześć razy w ostatnich ośmiu meczach wyjazdowych Ekstraklasy.