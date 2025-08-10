10 000 ZŁ DO PODZIAŁU DLA WSZYSTKICH
Za Extra Pensję w BETFAN
ODBIERZ BONUS
Tryb ciemny

Strona Główna / Betclic 3. Liga / Broń Radom prowadziła 4:0 do 74. minuty, by ostatecznie… zremisować

Broń Radom prowadziła 4:0 do 74. minuty, by ostatecznie… zremisować

Napisane przez Patryk Popiołek, 10 sierpnia 2025

Wydawało się, iż Broń Radom po kapitalnym początku swojego spotkania w ramach 2. kolejki Betclic 3. Ligi, nie będzie miała żadnego problemu z ostatecznym tryumfem. Jednak GKS Bełchatów pokazał, iż nawet przegrywając 0:4 w… 74. minucie, można doprowadzić do wyrównania. Szalony mecz w Bełchatowie zakończył się remisem 4:4. 

Broń Radom odpaliła armaty na początku

Zarówno ekipa z Radomia, jak i GKS Bełchatów odczuwały spory niedosyt po pierwszej kolejce w ramach 1. grupy Betclic 3. Ligi. GKS podzielił się punktami w starciu ze Zniczem Biała Piska. Natomiast Broń zremisowała ostatecznie z Olimpią Elbląg mimo, iż prowadziła do 63. minuty 2:0. Gol na wagę wyrównania padł już w doliczonym czasie gry, co mocno poirytowało nie tylko trenera, ale i całą drużynę. Widać to było od samego początku pojedynku w Bełchatowie, sportowa złość i chęć zrewanżowania kibicom straconych punktów w ostatnim tygodniu.

Już w 2. minucie oglądaliśmy otwarcie wyniku. Po dośrodkowaniu w pole karne, Sebastian Kobiera odnalazł się najlepiej i skierował piłkę do siatki. Niedługo później, bo dokładnie w 14. minucie kibice mogli przecierać jedynie oczy ze zdumienia, po kapitalnym trafieniu w okienko – w wykonaniu Eryka Pieczarki. To już był wynik, który wielokrotnie ustawia spotkanie do ostatniego gwizdka. Broni było jednak mało – siedem minut później padła trzecia bramka. Po prostopadłym podaniu futbolówkę do siatki skierował Kacper Noworyta.

Gospodarze byli po prostu w szoku, co dzieje się na murawie. Jednak zanim się obejrzeli, Broń zadała kolejny cios, wydawało się, że to będzie już nokaut. Kacper Noworyta drugi raz wpisał się do siatki powiększając prowadzenia na 4:0, a była dopiero 25. minuta meczu. Nikt nie spodziewał się tego, co miało nadejść w drugiej części.

4:0, to niebezpieczny wynik?

O ile legendy związane z wynikiem 2:0 czasem mają swoje odzwierciedlenie, tak czterobramkowa przewaga, to powinien być koniec rywalizacji. Tak to zresztą wyglądało do 74. minuty meczu. Wówczas gospodarze w końcu odpowiedzieli, rzut karny wykorzystał bowiem Serhij Napolov. Cztery minuty później Mateusz Szymorek uderzeniem po dalszym słupku zmniejszył stratę – na tablicy wyników widniało 2:4. Natomiast przez następne minuty mimo okazji GKS nie był w stanie trafić do siatki, dlatego też kibice Broni Radom czuli już powoli trzy punkty.

Jednak do pewnego momentu, do początku doliczonego czasu gry. Rzut wolny i bezpośredni strzał Natana Wysińskiego, kibice gości zgromadzeni na stadionie byli zszokowani, ponieważ GKS złapał kontakt. W szóstej doliczonej minucie dokonało się niemożliwe – Ricardo De Nascimento pokonuje bramkarza i w wielkiej euforii cieszy się z drużyną. Mimo prowadzenia do 74. minuty aż 4:0, Broń Radom nie była w stanie utrzymać tego wyniku. Trener Radosław Pęciak po meczu podkreślał, że w przerwie w szatni przede wszystkim była merytoryczna rozmowa, a nie krzyki:

W przerwie padały rzeczy głównie merytoryczne, ponieważ ja jako trener nie mam zamiaru na nikogo krzyczeć. My ustalamy skład i chcemy przełożyć treningi na spotkania. Nie udało się to w pierwszej połowie, ale druga dowiodła, że możemy grać w piłkę i budować akcje atakiem pozycyjnym.

Fot. Broń Radom/Facebook

Betclic 3. LigaZ kraju BetclicBetclic 3. LigaBroń RadomGKS Bełchatów

Autor

Avatar użytkownika
Patryk Popiołek
Premier League, Pozostałe ligi

Nad ranem NBA, a za dnia piłkarskie przygody. W wolnych chwilach komentator, który poza wielkimi ligami, niezwykle ceni sobie wyjazdy na boiska okręgówki.

Najnowsze wpisy

Promocja dnia
10 000 zł do podziału
za Extra Pensję
ZAŁÓŻ KONTO
Typ dnia
Crystal Palace - Liverpool
Wygrana Liverpoolu
kurs
1.59
Analiza
Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 200% od pierwszego depozytu do 400 zł!
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.