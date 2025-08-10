Broń Radom prowadziła 4:0 do 74. minuty, by ostatecznie… zremisować

Wydawało się, iż Broń Radom po kapitalnym początku swojego spotkania w ramach 2. kolejki Betclic 3. Ligi, nie będzie miała żadnego problemu z ostatecznym tryumfem. Jednak GKS Bełchatów pokazał, iż nawet przegrywając 0:4 w… 74. minucie, można doprowadzić do wyrównania. Szalony mecz w Bełchatowie zakończył się remisem 4:4.

Broń Radom odpaliła armaty na początku

Zarówno ekipa z Radomia, jak i GKS Bełchatów odczuwały spory niedosyt po pierwszej kolejce w ramach 1. grupy Betclic 3. Ligi. GKS podzielił się punktami w starciu ze Zniczem Biała Piska. Natomiast Broń zremisowała ostatecznie z Olimpią Elbląg mimo, iż prowadziła do 63. minuty 2:0. Gol na wagę wyrównania padł już w doliczonym czasie gry, co mocno poirytowało nie tylko trenera, ale i całą drużynę. Widać to było od samego początku pojedynku w Bełchatowie, sportowa złość i chęć zrewanżowania kibicom straconych punktów w ostatnim tygodniu.

Już w 2. minucie oglądaliśmy otwarcie wyniku. Po dośrodkowaniu w pole karne, Sebastian Kobiera odnalazł się najlepiej i skierował piłkę do siatki. Niedługo później, bo dokładnie w 14. minucie kibice mogli przecierać jedynie oczy ze zdumienia, po kapitalnym trafieniu w okienko – w wykonaniu Eryka Pieczarki. To już był wynik, który wielokrotnie ustawia spotkanie do ostatniego gwizdka. Broni było jednak mało – siedem minut później padła trzecia bramka. Po prostopadłym podaniu futbolówkę do siatki skierował Kacper Noworyta.

Gospodarze byli po prostu w szoku, co dzieje się na murawie. Jednak zanim się obejrzeli, Broń zadała kolejny cios, wydawało się, że to będzie już nokaut. Kacper Noworyta drugi raz wpisał się do siatki powiększając prowadzenia na 4:0, a była dopiero 25. minuta meczu. Nikt nie spodziewał się tego, co miało nadejść w drugiej części.

4:0, to niebezpieczny wynik?

O ile legendy związane z wynikiem 2:0 czasem mają swoje odzwierciedlenie, tak czterobramkowa przewaga, to powinien być koniec rywalizacji. Tak to zresztą wyglądało do 74. minuty meczu. Wówczas gospodarze w końcu odpowiedzieli, rzut karny wykorzystał bowiem Serhij Napolov. Cztery minuty później Mateusz Szymorek uderzeniem po dalszym słupku zmniejszył stratę – na tablicy wyników widniało 2:4. Natomiast przez następne minuty mimo okazji GKS nie był w stanie trafić do siatki, dlatego też kibice Broni Radom czuli już powoli trzy punkty.

Jednak do pewnego momentu, do początku doliczonego czasu gry. Rzut wolny i bezpośredni strzał Natana Wysińskiego, kibice gości zgromadzeni na stadionie byli zszokowani, ponieważ GKS złapał kontakt. W szóstej doliczonej minucie dokonało się niemożliwe – Ricardo De Nascimento pokonuje bramkarza i w wielkiej euforii cieszy się z drużyną. Mimo prowadzenia do 74. minuty aż 4:0, Broń Radom nie była w stanie utrzymać tego wyniku. Trener Radosław Pęciak po meczu podkreślał, że w przerwie w szatni przede wszystkim była merytoryczna rozmowa, a nie krzyki:

W przerwie padały rzeczy głównie merytoryczne, ponieważ ja jako trener nie mam zamiaru na nikogo krzyczeć. My ustalamy skład i chcemy przełożyć treningi na spotkania. Nie udało się to w pierwszej połowie, ale druga dowiodła, że możemy grać w piłkę i budować akcje atakiem pozycyjnym.

Fot. Broń Radom/Facebook