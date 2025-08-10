Zaczęli od zwycięstwa 10:1. Mają ambicje gry w Ekstraklasie

Właśnie wygrali 10:1 w meczu otwarcia. Wieczysta Kraków jest wymarzonym przykładem dla klubów zaczynających gdzieś tam w niższych ligach, które marzą o podboju polskiej piłki. Jednym z takich przykładów jest GKS Cement Raciborowice, który występuje w jeleniogórskiej okręgówce. Plany są jednocześnie szalone i ambitne.

GKS Raciborowice zaczął od 10:1

Klasa okręgowa w okręgu jeleniogórskim już ruszyła, a GKS Raciborowice pokonał pierwszego przeciwnika aż 10:1. Takie „baty” dostał Gryf Gryfów Śląski. Jest to imponujący start drużyny, której ambicje sięgają – tak, tak, PKO BP Ekstraklasy! Mówił o nich w „Fakcie” Marcin Pitera, czyli główny sponsor, właściciel i prezes klubu. Zamarzyła mu się droga od B-Klasy do Ekstraklasy.

– Przed nami ogromne wyzwanie, być może bezprecedensowe nie tylko w Polsce, ale i na świecie – chcemy awansować z ósmej ligi, bo jeszcze kilka lat temu w niej graliśmy, aż do Ekstraklasy. Do tej pory nikt nie dokonał czegoś takiego – powiedział w przytoczonej rozmowie. Pitera jest jednocześnie świadomy, że potrzeba ogromnych nakładów finansowych – szacuje tę kwotę na 50-80 mln złotych i zaznacza, że pieniądze miałyby pochodzić nie tylko z jego firmy, ale też innych współprac. Plan wydaje się jednocześnie szalony i ambitny.

Ciekawe transfery

Ciekawe transfery znanych piłkarzy – to coś, co wyróżnia GKS. W tym okienku transferowym sprowadzili dwa nazwiska, które są doskonale znane fanom polskiej piłki. Pierwszy z nich to Przemysław Kocot, który ponad dekadę temu grał w Zagłębiu Lubin na poziomie Ekstraklasy obok takich piłkarzy jak Bartosz Rymaniak, Michał Stasiak, Damian Dąbrowski czy Dawid Plizga. Przez dwa lata grał też w ŁKS-ie Łódź, gdy ten awansował z III ligi do II ligi. Ostatnio był piłkarzem trzecioligowego zespołu Karkonosze Jelenia Góra. Już w debiucie 39-letni defensywny pomocnik strzelił gola.

GKS Cement Raciborowice ściąga również młodych zawodników z sąsiednich ekip, ale dokłada do tego „mocne” nazwiska. Drugim, jeszcze bardziej doświadczonym nowym nabytkiem jest Łukasz Sierpina. Jego dorobek to ponad 200 spotkań na poziomie I ligi oraz 88 w Ekstraklasie. Najbardziej znany jest z występów w Koronie Kielce i Podbeskidziu Bielsko-Biała. Do Korony trafiał w swojej karierze trzykrotnie. Ostatnio występował w Karkonoszach Jelenia Góra – podobnie jak Przemysław Kocot.

Jaja w Raciborowicach

W poprzednim sezonie o klubie z Raciborowic było głośno, ale… z zupełnie innego powodu. Otóż mecz pomiędzy Pogonią Świerzawa a GKS-em Cement Raciborowice zasłynął z tego, że obie drużyny poprowadził ten sam trener – Arkadiusz Paluch, formalnie zatrudniony w obu klubach. Kibice żartowali w komentarzach, że trener stracił głos, ponieważ nie wiedział komu ma podpowiada, ale trzeba przyznać – była to sytuacja dość dziwna i budziła dyskusje. Mecz zakończył się wynikiem 2:0 dla Raciborowic. GKS zajął jednak 6. miejsce i aż 14 punktów brakło mu do przynajmniej drugiej lokaty (barażowej).

Pogoń Świerzawa o tej komicznej sytuacji wspomniała w krótkiej zapowiedzi: – Pierwszy domowy mecz okręgówki już jutro. Trener Paluch zmierzy się z… samym sobą? Jutrzejsze spotkanie będzie dość wyjątkowe z uwagi na to, że naprzeciw siebie staną drużyny prowadzone przez tego samego trenera. Pogoń zmierzy się beniaminkiem Cement Raciborowice, których trenerem jest również Arkadiusz Paluch. Jest to dość niecodzienna sytuacja nawet na poziomie rozgrywek amatorskich.

W Raciborowicach jest ciekawie. Jakości murawy mogą zazdrościć im nawet zespoły występujące w wyższych ligach, a kibice mają okazję obejrzeć ją… prosto z helikoptera. Kibice podczas pierwszego domowego meczu mieli możliwość wylosowania lotu helikopterem i wylądowania na boisku. To nie pierwsza taka praktyka w wykonaniu tego klubu.

Fot. GKS Raciborowice/Facebook