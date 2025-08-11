Lechia Gdańsk – Motor Lublin – 11.08 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Lechia Gdańsk – Motor Lublin

Rozgrywki: PKO BP Ekstraklasa

Data i godzina: 11 sierpnia, 19:00

Stadion: Polsat Plus Arena, Gdańsk

Zmagania w czwartej kolejce PKO BP Ekstraklasy zakończą się rywalizacją między Lechią Gdańsk a Motorem Lublin. Gospodarze nie odnieśli jeszcze zwycięstwa w nowym sezonie, z kolei goście zanotowali jedną wygraną i porażkę. W ubiegłym tygodniu zawodnicy Motoru odpoczywali, z powodu przełożenia spotkania przez Jagiellonię. Który z zespołów mocniej zaznaczy swoją obecność na gdańskim stadionie? Sprawdź moje typy na mecz Lechia Gdańsk – Motor Lublin.

Lechia Gdańsk – Motor Lublin – typy bukmacherskie

Lechia Gdańsk – Motor Lublin: powyżej 2,5 bramki

Jeśli spojrzymy na poprzednie wyniki obu zespołów, możemy dojść do wniosku, że będziemy świadkami widowiska obfitującego w bramki. Ostatnie pięć spotkań Lechii na własnym obiekcie przyniosło aż 14 goli. Z kolei podopieczni trenera Stolarskiego w pięciu ostatnich meczach wyjazdowych, tylko raz nie trafili do siatki rywala. Wydaje się więc, że typ na powyżej 2,5 bramki w meczu jest uzasadniony.

W barwach Lechii możemy na ten moment oglądać lidera klasyfikacji strzelców. Tomas Bobcek zdobył dotychczas cztery bramki w tym sezonie. Zaliczył hat-tricka przeciwko Lechowi Poznań, trafił też do siatki przeciwko Cracovii w ubiegły weekend. Napastnik Lechii wydaje się być w bardzo dobrej dyspozycji oraz, że kolejne spotkania także przyniosą bramki tego zawodnika.

Z pięciu spotkań, które oba rywalizujące ze sobą kluby rozegrały na starcie tego sezonu, w trzech padło powyżej 1,5 bramki podczas pierwszej połowy tych spotkań. Myślę więc że warto rozważyć typ na przynajmniej dwa gole w pierwszej części gry, tym bardziej że jest na ten typ oferowany korzystny kurs.

Propozycje typów bukmacherskich na Lechia Gdańsk – Motor Lublin

powyżej 2,5 bramki @1.87

Tomas Bobcek strzeli bramkę @2.30

powyżej 1,5 bramki w pierwszej połowie @2.70

Lechia Gdańsk – Motor Lublin – zapowiedź meczu

Forma Lechii

Lechia nie zaczęła sezonu najlepiej, przegrywając dwa spotkania oraz remisując z Cracovią 2:2. Na domiar złego, drużyna rozpoczęła sezon z pięcioma ujemnymi punktami, co dodatkowo nakłada presję na pierwsze zwycięstwo. Ofensywa wygląda całkiem przyzwoicie, więc kluczem do osiągania dobrych wyników i wejścia nad kreskę, będzie skonsolidowanie gry obronnej.

Forma Motoru

Zawodnicy z Lublina udanie rozpoczęli sezon, zwycięstwem przeciwko beniaminkowi rozgrywek – Arce. Przegrali jednak na wyjeździe z Pogonią Szczecin 1:4. Ostatnie pięć spotkań Motoru na boisku rywala przyniosło im jednak siedem bramek, więc defensywa Lechii będzie musiała mieć się na baczności.

Gdzie oglądać mecz Lechia Gdańsk – Motor Lublin

Mecz Lechia Gdańsk – Motor Lublin będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Sport 3.

Przewidywane składy na mecz Lechia Gdańsk – Motor Lublin

Lechia: Weirauch – Jaunzems, Pllana, Diaczuk, Vojtko – Mena, Żelizko, Kapic, Sezonienko – Bobcek, Wiunnyk

Weirauch – Jaunzems, Pllana, Diaczuk, Vojtko – Mena, Żelizko, Kapic, Sezonienko – Bobcek, Wiunnyk Motor: Tratnik – Wójcik, Najemski, Matthys, Luberecki – Wolski, Samper, Scalet – Król, Czubak, Ndiaye

Statystyki na typy bukmacherskie Lechia Gdańsk – Motor Lublin