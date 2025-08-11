10 000 ZŁ DO PODZIAŁU DLA WSZYSTKICH
Za Extra Pensję w BETFAN
ODBIERZ BONUS
Tryb ciemny

Strona Główna / Ekstraklasa / Lechia Gdańsk – Motor Lublin – 11.08 – typy i zapowiedź

Lechia Gdańsk – Motor Lublin – 11.08 – typy i zapowiedź

Napisane przez Miłosz Nowak, 11 sierpnia 2025

Podstawowe informacje o meczu Lechia Gdańsk – Motor Lublin

  • Rozgrywki: PKO BP Ekstraklasa
  • Data i godzina: 11 sierpnia, 19:00
  • Stadion: Polsat Plus Arena, Gdańsk

Zmagania w czwartej kolejce PKO BP Ekstraklasy zakończą się rywalizacją między Lechią Gdańsk a Motorem Lublin. Gospodarze nie odnieśli jeszcze zwycięstwa w nowym sezonie, z kolei goście zanotowali jedną wygraną i porażkę. W ubiegłym tygodniu zawodnicy Motoru odpoczywali, z powodu przełożenia spotkania przez Jagiellonię. Który z zespołów mocniej zaznaczy swoją obecność na gdańskim stadionie? Sprawdź moje typy na mecz Lechia GdańskMotor Lublin.

Postaw pierwszy zakład bez ryzyka do 50 zł i graj bez podatku w Betclic!

Betclic - gra bez podatku

Lechia Gdańsk – Motor Lublin – typy bukmacherskie

Lechia Gdańsk – Motor Lublin: powyżej 2,5 bramki

Jeśli spojrzymy na poprzednie wyniki obu zespołów, możemy dojść do wniosku, że będziemy świadkami widowiska obfitującego w bramki. Ostatnie pięć spotkań Lechii na własnym obiekcie przyniosło aż 14 goli. Z kolei podopieczni trenera Stolarskiego w pięciu ostatnich meczach wyjazdowych, tylko raz nie trafili do siatki rywala. Wydaje się więc, że typ na powyżej 2,5 bramki w meczu jest uzasadniony.

W barwach Lechii możemy na ten moment oglądać lidera klasyfikacji strzelców. Tomas Bobcek zdobył dotychczas cztery bramki w tym sezonie. Zaliczył hat-tricka przeciwko Lechowi Poznań, trafił też do siatki przeciwko Cracovii w ubiegły weekend. Napastnik Lechii wydaje się być w bardzo dobrej dyspozycji oraz, że kolejne spotkania także przyniosą bramki tego zawodnika.

Z pięciu spotkań, które oba rywalizujące ze sobą kluby rozegrały na starcie tego sezonu, w trzech padło powyżej 1,5 bramki podczas pierwszej połowy tych spotkań. Myślę więc że warto rozważyć typ na przynajmniej dwa gole w pierwszej części gry, tym bardziej że jest na ten typ oferowany korzystny kurs.

Propozycje typów bukmacherskich na Lechia Gdańsk – Motor Lublin

  • powyżej 2,5 bramki @1.87
  • Tomas Bobcek strzeli bramkę @2.30
  • powyżej 1,5 bramki w pierwszej połowie @2.70

Lechia Gdańsk – Motor Lublin – zapowiedź meczu

  • Forma Lechii

Lechia nie zaczęła sezonu najlepiej, przegrywając dwa spotkania oraz remisując z Cracovią 2:2. Na domiar złego, drużyna rozpoczęła sezon z pięcioma ujemnymi punktami, co dodatkowo nakłada presję na pierwsze zwycięstwo. Ofensywa wygląda całkiem przyzwoicie, więc kluczem do osiągania dobrych wyników i wejścia nad kreskę, będzie skonsolidowanie gry obronnej.

  • Forma Motoru

Zawodnicy z Lublina udanie rozpoczęli sezon, zwycięstwem przeciwko beniaminkowi rozgrywek – Arce. Przegrali jednak na wyjeździe z Pogonią Szczecin 1:4. Ostatnie pięć spotkań Motoru na boisku rywala przyniosło im jednak siedem bramek, więc defensywa Lechii będzie musiała mieć się na baczności.

Gdzie oglądać mecz Lechia Gdańsk – Motor Lublin

Mecz Lechia Gdańsk – Motor Lublin będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Sport 3.

Przewidywane składy na mecz Lechia Gdańsk – Motor Lublin

  • Lechia: Weirauch – Jaunzems, Pllana, Diaczuk, Vojtko – Mena, Żelizko, Kapic, Sezonienko – Bobcek, Wiunnyk
  • Motor: Tratnik – Wójcik, Najemski, Matthys, Luberecki – Wolski, Samper, Scalet – Król, Czubak, Ndiaye

Statystyki na typy bukmacherskie Lechia Gdańsk – Motor Lublin

  • W pięciu ostatnich meczach wyjazdowych, Motor tylko raz nie strzelił bramki.
  • Lechia w ostatnich pięciu spotkaniach u siebie zdobyła łącznie 14 goli.
  • Tomas Bobcek – cztery trafienia w trzech ligowych meczach sezonu.

EkstraklasaTypyTypy bukmacherskietypy piłkarskie ekstraklasaLechia GdańskMotor Lublintypy bukmacherskieZapowiedź

Autor

Avatar użytkownika
Miłosz Nowak

Najnowsze wpisy

Promocja dnia
10 000 zł do podziału
za Extra Pensję
ZAŁÓŻ KONTO
Typ dnia
Crystal Palace - Liverpool
Wygrana Liverpoolu
kurs
1.59
Analiza
Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 200% od pierwszego depozytu do 400 zł!
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.