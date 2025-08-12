10 000 ZŁ DO PODZIAŁU DLA WSZYSTKICH
Crvena zvezda – Lech Poznań – 12.08 – typy i zapowiedź

Crvena zvezda – Lech Poznań – 12.08 – typy i zapowiedź

Napisane przez Miłosz Nowak, 12 sierpnia 2025

Podstawowe informacje o meczu Crvena zvezda – Lech Poznań

  • Rozgrywki: 3. runda eliminacji Ligi Mistrzów
  • Data i godzina: 12 sierpnia, 21:00
  • Stadion: Stadion Rajko Mitić, Belgrad

We wtorek Lech Poznań rozegra rewanżowe spotkanie z Crveną zvezdą. Pierwsze spotkanie, które odbyło się w Poznaniu, zakończyło się porażką mistrza Polski 1:3. Kolejorz mimo niekorzystnego rezultatu, będzie starał się odrobić straty. Będzie to jednak wyjątkowo trudne. Kilka dni temu obiegła nas informacja o kontuzji kolejnego ofensywnego zawodnika – Aliego Gholizadeha. Atmosfera na belgradzkiej „Marakanie” będzie bardzo gorąca, ale Lech nie ma nic do stracenia. Czy Kolejorz odwróci przebieg dwumeczu? Sprawdź typy bukmacherskie na mecz Crvena zvezda – Lech Poznań.

Crvena zvezda – Lech Poznań – typy bukmacherskie

Crvena zvezda – Lech Poznań: BTTS

Za wyraźnego faworyta tego spotkania uznawana jest Crvena zvezda. Mistrzowie Serbii dysponują znacznie silniejszą kadrą od Kolejorza, co było widać w pierwszym spotkaniu obu drużyn. Czerwono-biali w ubiegły weekend wygrali 1:0 z Backą Topolą wystawiając do gry całkowicie inną jedenastkę niż w Poznaniu. Zawodnicy rywali Lecha będą więc wypoczęci przed rewanżowym starciem, ale pokazuje to też szacunek Serbów do Kolejorza, którzy w pełni koncentrują się na rewanżu.

Lech nie ma nic do stracenia i może od początkowych minut ruszyć do przodu. Można pokusić się nawet o typ na pierwszego gola w meczu dla Poznaniaków. Kolejorz może zaskoczyć gospodarzy, w końcu zdobywał bramkę w dziewięciu ostatnich spotkaniach wyjazdowych. Natomiast licząc sześć ostatnich wizyt na obcych stadionach, nie odniósł nawet porażki. Oczywiście, Crvena to przeciwnik, który jest znacznie mocniejszy od jakiegokolwiek klubu w Ekstraklasie, jednak można śmiało obstawiać bramkę dla Lecha w tym meczu. Dlatego kurs na obie strzelą wydaje się być dobrym zagraniem.

Propozycje typów bukmacherskich na Crvena zvezda – Lech Poznań

  • BTTS @1.66
  • zwycięstwo Crvenej zvezdy @1.58
  • 1. gol w meczu – Lech Poznań @3.05

Crvena zvezda – Lech Poznań – zapowiedź meczu

  • Forma Crvenej

Crvena jest drużyną, która wyrasta na przynajmniej dwa poziomy wyżej od innych zespołów w swojej lidze. Lech także wydaje się drużyną o klasę słabszą, więc ocena formy może nie być miarodajna jeżeli bierzemy pod uwagę dyspozycję w ostatnich spotkaniach. Mistrzowie Serbii wykorzystują swoją jakość piłkarską, wygrywając kolejne spotkania i przewodzą w tabeli serbskiej Super Ligi bez straty punktu. Na ten moment ich seria to 13 meczów bez porażki z rzędu. Ostatnie spotkanie ligowe Crvena rozegrała całkowicie inną jedenastką niż w spotkaniu z Lechem, co pokazuje jak szerokim składem dysponuje ten klub.

  • Forma Lecha

Kolejorz znajduje się w dobrej dyspozycji, pomimo falstartu zaliczonego w Superpucharze czy pierwszej kolejce ligowej z Cracovią. Na wyjazdach drużyna prezentuje się solidnie, zdobywając bramki w dziewięciu kolejnych spotkaniach z rzędu i nie przegrywając ostatnich sześciu. Choć szanse na awans nie są duże, drużyna spróbuje powalczyć. Podopieczni trenera Frederiksena przystąpią do rewanżu wypoczęci, z powodu przełożenia ligowego meczu z Piastem.

Gdzie oglądać mecz Crvena zvezda – Lech Poznań

Mecz Crvena zvezda – Lech Poznań będzie można zobaczyć na antenie TVP 2 i TVP Sport.

Przewidywane składy na mecz Crvena zvezda – Lech Poznań

  • Crvena: Matheus – Seol, Rodrigo, Veljković, Tiknizian – Elsnik, Krunić – Milson, Ivanić – Duarte, Ndiaye
  • Lech: Mrozek – Pereira, Skrzypczak, Milić, Moutinho – Kozubal, Jagiełło – Szymczak, Palma, Bengtsson – Ishak

Statystyki na typy bukmacherskie Crvena zvezda – Lech Poznań

  • Crvena nie przegrała ostatnich 13 spotkań.
  • Lech nie przegrał ostatnich sześciu meczów wyjazdowych.
  • Lech w dziewięciu kolejnych meczach wyjazdowych zdobywał bramkę.

fot. Press Focus, Paweł Jaskółka

Autor

Miłosz Nowak

