PSG – Tottenham – 13.08 – typy i zapowiedź

Napisane przez Miłosz Nowak, 13 sierpnia 2025

Podstawowe informacje o meczu PSG – Tottenham

  • Rozgrywki: Superpuchar Europy
  • Data i godzina: 13 sierpnia, 21:00
  • Stadion: Stadio Friuli, Udine

Północno-wschodnia część Włoch będzie gościć zwycięzców Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy w spotkaniu o europejski Superpuchar. PSG wraca do rozgrywek klubowych po fantastycznym sezonie, w którym udało im się zdobyć potrójną koronę. Porażka w finale Klubowych Mistrzostw Świata może jednak ostudzić entuzjazm paryskich kibiców. Tottenham przyjeżdża do Udine z nadzieją na pokonanie faworyzowanych Francuzów i z nowym trenerem Thomasem Frankiem. Czy dojdzie do niespodzianki i Tottenham okaże się górą? Sprawdź typy na mecz PSG – Tottenham.

PSG – Tottenham – typy bukmacherskie

PSG – Tottenham: 1. połowa/cały mecz – PSG/PSG

Paryżanie przystępują do Superpucharu Europy po zdobyciu potrójnej korony, ale także po porażce w finale Klubowych Mistrzostw Świata z Chelsea. Trener Luis Enrique będzie musiał radzić sobie bez Joao Nevesa, który we wspomnianym finale ujrzał czerwoną kartkę. Będzie to znaczące osłabienie dla środka pola. Dodatkowo, Gianluigi Donnarumma został niespodziewanie wykluczony z kadry na to spotkanie. Jego miejsce zajmie niedawno zakontraktowany Lucas Chevalier z Lille, który docelowo ma stać się pierwszym bramkarzem zespołu. 

Tottenham ma u steru nowego trenera, Thomasa Franka, który zaczyna pracę w nowym miejscu po udanej przygodzie w Brentfordzie. Jego filozofia gry zostanie wystawiona na ciężką próbę, zwłaszcza że nie będzie miał do dyspozycji ważnych zawodników z poprzedniego sezonu, takich jak wytransferowany do Los Angeles FC Heung-Min Son, czy James Maddison, który zerwał więzadła krzyżowe.

Myślę, że PSG wygra to spotkanie wyższą jakością piłkarską, oraz lepszym zgraniem drużyny. W ważnych spotkaniach PSG szybko zdobywa bramki, dyktując warunki gry. Tak było w meczach przeciwko Realowi w półfinale Klubowych Mistrzostw Świata, czy w finale Ligi Mistrzów przeciwko Interowi. Podobnie może być i w tej potyczce, więc moim typem będzie wygrana PSG, uwzględniając prowadzenie już w pierwszej połowie gry. Nie zdziwi mnie też wysoki wynik, gdyż spotkania z udziałem podopiecznych trenera Enrique obfitują w wiele bramek. Na osiem ostatnich spotkań PSG, cztery razy padało powyżej 3,5 bramki.

Propozycje typów bukmacherskich na PSG – Tottenham

  • 1. połowa/cały mecz – PSG/PSG @1.93
  • zwycięstwo PSG @1.43
  • powyżej 3,5 bramki @2.11

PSG – Tottenham – zapowiedź meczu

  • Forma PSG

Paryżanie są w tym momencie najlepszym klubem w Europie. Poprzedni sezon zakończyli triumfem w Lidze Mistrzów, Pucharze Francji oraz w Ligue 1. Podopieczni Luisa Enrique nie tak dawno zakończyli jednak poprzedni sezon klubowy, uczestnicząc w Klubowych Mistrzostwach Świata, gdzie dotarli do finału. Ten fakt może wpłynąć na świeżość zawodników, oraz ich pracę w okresie przygotowawczym.

  • Forma Tottenhamu

Zawodnicy z północnego Londynu zakończyli poprzedni sezon z historycznym trofeum za zwycięstwo w Lidze Europy. Mimo to, nie można przymknąć oka na fatalny sezon ligowy i dopiero 17. miejsce w tabeli. Dyspozycja Kogutów na sam koniec poprzedniej kampanii nie była stabilna. Na dziesięć ostatnich oficjalnych spotkań, udało im się wygrać zaledwie cztery spotkania.

Gdzie oglądać mecz PSG – Tottenham

Mecz PSG – Tottenham będzie można zobaczyć na antenie Canal+Sport.

Przewidywane składy na mecz PSG – Tottenham

  • PSG: Chevalier – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz – Doue, Dembele, Kvaratskhelia
  • Tottenham: Vicario – Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Spence – Bentancur, Palhinha, Sarr – Johnson, Richarlison, Kudus

Statystyki na typy bukmacherskie PSG – Tottenham

  • W dziesięciu ostatnich spotkaniach, siedem wygrało PSG bez straty bramki.
  • Tottenham wygrał tylko cztery z ostatnich dziesięciu oficjalnych spotkań.
  • W ostatnich 15 latach, tylko trzy razy mecz o Superpuchar wygrywał zwycięzca Ligi Europy.

fot. Press Focus, East Rutherford

TypyTypy bukmacherskietypy piłkarskieZe świata PSGSuperpuchar EuropyTottenhamtypy bukmacherskieZapowiedź

