Nowy rekord w 2. Bundeslidze. „Mini Kroos” podbija niemieckie boiska
Choć mowa o 2. Bundeslidze, czyli „tylko” zapleczu niemieckiej ekstraklasy, to poziom klubów występujących tam jest stosunkowo wysoki. Ponadto wyróżnić tam można wielu młodych i niezwykle utalentowanych zawodników, którzy coraz częściej pukają do drzwi pierwszej ligi. Ostatnio padł kolejny rekord – tym razem pod względem najmłodszego debiutanta w historii rozgrywek.
Najmłodszy debiutant w 2. Bundeslidze
Lipiec 2025 roku zapisał się w annałach niemieckiego futbolu jako moment debiutu, który może zwiastować narodziny nowej gwiazdy. W drugiej kolejce 2. Bundesligi na boisku Herthy BSC, która niezbyt dobrze rozpoczęła nową kampanię, pojawił się Kennet Eichhorn — młody, zaledwie 16-letni defensywny pomocnik, który nie tylko zaliczył swój pierwszy występ w profesjonalnym futbolu, ale także ustanowił nowy rekord jako najmłodszy zawodnik w historii tych rozgrywek.
Dotychczasowy rekord należał do Efe-Kaana Sihlaroglu z Karlsruhe, który w 2021 roku debiutował w wieku 16 lat, 4 miesięcy i 19 dni. Eichhorn z kolei wystąpił w meczu przeciwko Karlsruhe mając zaledwie 16 lat i 14 dni, bijąc tym samym dotychczasowy rekord o ponad 4 miesiące. Ten kamień milowy to nie tylko kwestia wieku, lecz także dowód na ogromne zaufanie, jakim obdarzają go trenerzy Herthy, powierzając mu miejsce na boisku w tak młodym wieku.
Gelandang Hertha Berlin, 🇩🇪Kennet Eichhorn menjadi pemain termuda yg tampil di 2.Bundesliga saat masuk sbg subs di laga vs Karlsruhe semalam
Eichhorn debut di usia 16 tahun 14 hari, memecahkan rekor dari pemain Karlsruhe, Efe-Kaan Sihlaroglu (16 tahun 142 hari) 2021 lalu pic.twitter.com/OckRvhDwGR
— Spieltag Indonesia (@SpieltagIndo) August 11, 2025
Debiutujący młodzieniec, który wszedł na boisko, zastępując Leona Jensena, od razu zwrócił na siebie uwagę ekspertów i kibiców. Media szybko okrzyknęły go „Mini-Kroosem” – nawiązując do podobieństw w stylu gry i pozycji do utytułowanego Toniego Kroosa. Eichhorn to defensywny pomocnik o świetnym przeglądzie pola, precyzji podań i dojrzałości taktycznej, które znacznie wykraczają poza jego wiek.
Wkrótce 1. Bundesliga?
Fabian Reese, doświadczony kapitan Herthy, w wywiadzie dla „Kicker” nie krył zachwytu nad młodym talentem: „To niesamowicie utalentowany zawodnik. Rzadko widziałem kogoś z takim potencjałem w tym wieku. Jeśli będzie kontynuował ten rozwój, przed nim otworzą się wszystkie drzwi. Przed Kennetem jest ogromna kariera.” Taka rekomendacja z ust lidera drużyny to sygnał, że Eichhorn zyskał pełne wsparcie i może liczyć na istotną rolę w zespole już teraz, ale przede wszystkim w przyszłości.
Co więcej, Transfermarkt wycenił Kenneta Eichhorna na 3 miliony euro – wartość, która plasuje go powyżej wielu innych uznanych młodych piłkarzy w momencie ich debiutu, takich jak Jamal Musiala czy Timo Werner. To wyraźny znak, że rynek dostrzega w nim ogromny potencjał.
Nie bez znaczenia jest też zainteresowanie, jakie budzi Eichhorn wśród innych klubów Bundesligi. Tak poważne zespoły jak Bayer Leverkusen i Eintracht Frankfurt już monitorują jego rozwój, co świadczy o tym, że młody pomocnik może w niedalekiej przyszłości stać się jednym z filarów niemieckiego futbolu na najwyższym poziomie.
Pierwszy występ Eichhorna zakończył się bezbramkowym remisem z Karlsruhe, co może wydawać się wynikiem skromnym, lecz dla samego zawodnika i kibiców Herthy to dopiero początek drogi, na której – jeśli spełni się wszelkie oczekiwania – czekają go wielkie sukcesy. W perspektywie czasu, historia Kenneta Eichhorna może przypominać opowieść o tym, jak niemiecka piłka odkrywa i wychowuje swoje największe talenty — czas pokaże, czy „Mini-Kroos” spełni te pokładane w nim nadzieje i stanie się gwiazdą Bundesligi oraz reprezentacji.
Trzeci najmłodszy w historii 1. i 2. Bundesligi
Warto wspomnieć, że biorąc pod uwagę debiuty nie tylko w drugiej, ale i również drugiej lidze, młodziutki Eichhorn plasuje się na drugim miejscu w tym zestawieniu – młodszy w momencie debiutu był tylko Youssoufa Moukoko (16 lat i 1 dzień) jako zawodnik Borussii Dortmund. Bundesliga może więc pochwalić się kolejną perełką, która być może zrobi wielką karierę w niedalekiej przyszłości.
TOP 5 najmłodszych debiutantów w 1. i 2. Bundeslidze:
- Youssoufa Moukoko (16 lat i 1 dzień)
- Kennet Eichhorn (16 lat i 14 dni)
- Paul Wanner (16 lat i 15 dni)
- Efe-Kaana Sihlaroglu (16 lat, 4 miesiące i 19 dni)
- Fabio Chiarodia (16 lat, 6 miesięcy i 5 dni)
fot. Screen YouTube