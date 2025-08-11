Nowy rekord w 2. Bundeslidze. „Mini Kroos” podbija niemieckie boiska

Choć mowa o 2. Bundeslidze, czyli „tylko” zapleczu niemieckiej ekstraklasy, to poziom klubów występujących tam jest stosunkowo wysoki. Ponadto wyróżnić tam można wielu młodych i niezwykle utalentowanych zawodników, którzy coraz częściej pukają do drzwi pierwszej ligi. Ostatnio padł kolejny rekord – tym razem pod względem najmłodszego debiutanta w historii rozgrywek.

Najmłodszy debiutant w 2. Bundeslidze

Lipiec 2025 roku zapisał się w annałach niemieckiego futbolu jako moment debiutu, który może zwiastować narodziny nowej gwiazdy. W drugiej kolejce 2. Bundesligi na boisku Herthy BSC, która niezbyt dobrze rozpoczęła nową kampanię, pojawił się Kennet Eichhorn — młody, zaledwie 16-letni defensywny pomocnik, który nie tylko zaliczył swój pierwszy występ w profesjonalnym futbolu, ale także ustanowił nowy rekord jako najmłodszy zawodnik w historii tych rozgrywek.

Dotychczasowy rekord należał do Efe-Kaana Sihlaroglu z Karlsruhe, który w 2021 roku debiutował w wieku 16 lat, 4 miesięcy i 19 dni. Eichhorn z kolei wystąpił w meczu przeciwko Karlsruhe mając zaledwie 16 lat i 14 dni, bijąc tym samym dotychczasowy rekord o ponad 4 miesiące. Ten kamień milowy to nie tylko kwestia wieku, lecz także dowód na ogromne zaufanie, jakim obdarzają go trenerzy Herthy, powierzając mu miejsce na boisku w tak młodym wieku.

Debiutujący młodzieniec, który wszedł na boisko, zastępując Leona Jensena, od razu zwrócił na siebie uwagę ekspertów i kibiców. Media szybko okrzyknęły go „Mini-Kroosem” – nawiązując do podobieństw w stylu gry i pozycji do utytułowanego Toniego Kroosa. Eichhorn to defensywny pomocnik o świetnym przeglądzie pola, precyzji podań i dojrzałości taktycznej, które znacznie wykraczają poza jego wiek.

Wkrótce 1. Bundesliga?

Fabian Reese, doświadczony kapitan Herthy, w wywiadzie dla „Kicker” nie krył zachwytu nad młodym talentem: „To niesamowicie utalentowany zawodnik. Rzadko widziałem kogoś z takim potencjałem w tym wieku. Jeśli będzie kontynuował ten rozwój, przed nim otworzą się wszystkie drzwi. Przed Kennetem jest ogromna kariera.” Taka rekomendacja z ust lidera drużyny to sygnał, że Eichhorn zyskał pełne wsparcie i może liczyć na istotną rolę w zespole już teraz, ale przede wszystkim w przyszłości.

Co więcej, Transfermarkt wycenił Kenneta Eichhorna na 3 miliony euro – wartość, która plasuje go powyżej wielu innych uznanych młodych piłkarzy w momencie ich debiutu, takich jak Jamal Musiala czy Timo Werner. To wyraźny znak, że rynek dostrzega w nim ogromny potencjał.

Nie bez znaczenia jest też zainteresowanie, jakie budzi Eichhorn wśród innych klubów Bundesligi. Tak poważne zespoły jak Bayer Leverkusen i Eintracht Frankfurt już monitorują jego rozwój, co świadczy o tym, że młody pomocnik może w niedalekiej przyszłości stać się jednym z filarów niemieckiego futbolu na najwyższym poziomie.

Pierwszy występ Eichhorna zakończył się bezbramkowym remisem z Karlsruhe, co może wydawać się wynikiem skromnym, lecz dla samego zawodnika i kibiców Herthy to dopiero początek drogi, na której – jeśli spełni się wszelkie oczekiwania – czekają go wielkie sukcesy. W perspektywie czasu, historia Kenneta Eichhorna może przypominać opowieść o tym, jak niemiecka piłka odkrywa i wychowuje swoje największe talenty — czas pokaże, czy „Mini-Kroos” spełni te pokładane w nim nadzieje i stanie się gwiazdą Bundesligi oraz reprezentacji.

Trzeci najmłodszy w historii 1. i 2. Bundesligi

Warto wspomnieć, że biorąc pod uwagę debiuty nie tylko w drugiej, ale i również drugiej lidze, młodziutki Eichhorn plasuje się na drugim miejscu w tym zestawieniu – młodszy w momencie debiutu był tylko Youssoufa Moukoko (16 lat i 1 dzień) jako zawodnik Borussii Dortmund. Bundesliga może więc pochwalić się kolejną perełką, która być może zrobi wielką karierę w niedalekiej przyszłości.

TOP 5 najmłodszych debiutantów w 1. i 2. Bundeslidze:

Youssoufa Moukoko (16 lat i 1 dzień)

Kennet Eichhorn (16 lat i 14 dni)

Paul Wanner (16 lat i 15 dni)

Efe-Kaana Sihlaroglu (16 lat, 4 miesiące i 19 dni)

Fabio Chiarodia (16 lat, 6 miesięcy i 5 dni)

fot. Screen YouTube