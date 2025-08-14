Maccabi Hajfa – Raków Częstochowa – 14.08 – typy i zapowiedź
Podstawowe informacje o meczu Maccabi Hajfa – Raków Częstochowa
- Rozgrywki: 3. runda eliminacji Ligi Konferencji
- Data i godzina: 14 sierpnia, 20:00
- Stadion: Nagyerdei Stadion, Debreczyn
Rewanżowe spotkanie wicemistrza Polski z izraelskim Maccabi Hajfa odbędzie się na neutralnym węgierskim terenie. Izraelczycy przystępują do niego z minimalną zaliczką, wywalczoną w Częstochowie. Raków będzie chciał odrobić stratę i postawić trudne warunki przeciwnikowi. Starcie zapowiada się na wyrównane. Wiadomo, że w próbie wywalczenia awansu nie pomoże Jonatan Braut Brunes, niezgłoszony do kadry meczowej. Czy podopieczni Marka Papszuna wykorzystają fakt, że dla Maccabi będzie to de facto kolejny mecz wyjazdowy? Sprawdź typy na mecz Maccabi Hajfa– Raków Częstochowa.
Maccabi Hajfa – Raków Częstochowa – typy bukmacherskie
Maccabi Hajfa – Raków Częstochowa: obie drużyny strzelą
Spotkanie w Debreczynie zapowiada się na pełne emocji. Maccabi Hajfa, prowadzone przez Diego Floresa, może odczuwać mniejszą presję, z racji niewielkiej przewagi wywalczonej w pierwszym meczu. Klub z Izraela w tegorocznych rozgrywkach europejskich zdobywa bramkę w każdym z trzech rozegranych w nich spotkań. Z kolei Raków, mimo że w pierwszym meczu przegrał, wciąż może liczyć na awans do kolejnej rundy. Na niekorzyść piłkarzy Maccabi działa fakt rozgrywania rewanżu na Węgrzech, z powodu działań wojennych prowadzonych na Bliskim Wschodzie.
Propozycje typów bukmacherskich na Maccabi Hajfa – Raków Częstochowa
- BTTS @1.88
- powyżej 1,5 bramki w 2. połowie @2.25
- powyżej 2,5 bramki @2.10
Maccabi Hajfa – Raków Częstochowa – zapowiedź meczu
- Forma Maccabi
Drużyna z Hajfy przystępuje do rewanżu w dość dobrej dyspozycji. Świadczą o tym zwycięstwa w Częstochowie, ale także poprzednie, wygrane 3:0 z Torpedo Żodzino. Trzy ostanie spotkania zakończyli z przynajmniej jedną bramką, więc dyspozycja strzelecka również stoi na całkiem przyzwoitym poziomie.
- Forma Rakowa
Raków nie znajduje się obecnie w najlepszej dyspozycji. Porażka w pierwszym meczu z Maccabi czy wcześniej na wyjeździe z Radomiakiem nie mogą napawać optymizmem. Tym bardziej, że w rewanżu nie pomoże Jonatan Brunes, który próbuje wymusić transfer z klubu, przez co nie został wybrany do kadry meczowej.
Gdzie oglądać mecz Maccabi Hajfa – Raków Częstochowa
Mecz Maccabi Hajfa– Raków Częstochowa będzie można zobaczyć na antenie TVP Sport.
Przewidywane składy na mecz Maccabi Hajfa – Raków Częstochowa
- Maccabi: Jermakow – Bataille, Seck, Eissat, Cornud – Saba, Naor, Azoulay – Haziza, Jovanović, Severina
- Raków: Trelowski – Konstantopoulos, Arsenić, Svarnas – Tudor, Struski, Repka, Otieno – Ameyaw, Rocha, Makuch
Statystyki na typy bukmacherskie Maccabi Hajfa – Raków Częstochowa
- Raków zdobył osiem bramek w pięciu ostatnich meczach wyjazdowych.
- W trzech ostatnich spotkaniach Maccabi w europejskich pucharach na Węgrzech, padało powyżej 2,5 bramki.
- Maccabi zanotowało trzy zwycięstwa w ostatnich pięciu meczach.