Strona Główna / Bundesliga / Pech nie opuszcza piłkarza Borussii Dortmund. Kolejna poważna kontuzja

Pech nie opuszcza piłkarza Borussii Dortmund. Kolejna poważna kontuzja

Napisane przez Gabriel Stach, 12 sierpnia 2025
Borussia suele

Kolejny kłopot Borusii Dortmund. Ich filar pewnością nie może mówić o zbyt wielkim szczęściu w ostatnich latach. Problemy z nadwagą, kontuzje, a w w ich wyniku opuścił wiele spotkań. Tym razem los ponownie nie oszczędził 49-krotnego reprezentanta Niemiec.

Borussia Dortmund ma kłopot

Borussia Dortmund wchodzi w sezon 2025/26 w atmosferze niepokoju. Zaledwie kilka dni przed pierwszym oficjalnym meczem, trener Niko Kovac musi mierzyć się z poważnym kryzysem kadrowym w sercu obrony. Najnowszy cios spadł na klub w meczu towarzyskim z Juventusem, przegranym 1:2. Niklas Suele, który wszedł na boisko w 18. minucie za Matsa Hummelsa, jeszcze przed przerwą osunął się na murawę po podaniu wstecznym – bez udziału rywala.

Diagnoza okazała się bezlitosna: uraz mięśnia łydki i przerwa od gry na około dwa miesiące. Dla 29-latka to kolejny epizod w niechlubnej serii problemów zdrowotnych. Od momentu transferu z Bayernu Monachium w 2022 roku Suele doznał już ośmiu urazów. Choć w przeszłości był filarem defensywy reprezentacji Niemiec, jego rola w kadrze narodowej po przeprowadzce do Dortmundu wyraźnie zmalała.

Kovac liczył, że uraz okaże się mniej poważny, zwłaszcza że piłkarz dopiero co wrócił po problemach z więzadłem w prawej kostce. Jednak rzeczywistość okazała się brutalna, a problemów w defensywie jest więcej. Już wcześniej z gry wypadł Nico Schlotterbeck, który przeszedł operację łąkotki i ma wrócić dopiero w październiku. Kapitan drużyny, Emre Can, również nie jest do dyspozycji – przewlekły uraz przywodziciela wciąż uniemożliwia mu treningi na pełnych obrotach.

W tej sytuacji podstawowy duet stoperów na najbliższe tygodnie tworzyć będą Waldemar Anton i młody Filippo Mane. Alternatywy? Trener nie wyklucza przesunięcia na środek obrony Juliana Ryersona, nominalnego prawego defensora.

Musimy zachować spokój. Znajdziemy odpowiednie rozwiązania – uspokaja Kovac, choć przed nim spore wyzwanie.

Poważny test dla Kovaca

Pierwszy poważny test nadejdzie już w Pucharze Niemiec. W 1. rundzie BVB zmierzy się z trzecioligowym Rot-Weiss Essen, a w przypadku awansu – terminarz szybko zderzy ekipę z wymagającymi rywalami w Bundeslidze i Lidze Mistrzów. Defensywa, która w ubiegłym sezonie bywała krytykowana za brak stabilności, teraz będzie musiała funkcjonować bez trzech kluczowych ogniw.

Presja jest tym większa, że w Dortmundzie oczekiwania względem nowego trenera są ogromne. Po rozczarowującym poprzednim sezonie, w którym klub nie zrealizował wszystkich celów, Kovac otrzymał jasny sygnał od władz – drużyna ma grać o najwyższe cele w kraju i powalczyć o silną pozycję w Europie. Bez solidnej defensywy realizacja tych planów może jednak szybko stanąć pod znakiem zapytania.

Dla kibiców BVB, którzy liczyli na spokojny początek sezonu, sytuacja kadrowa to niepokojący sygnał. Dla samego Suele – kolejny trudny moment w karierze, w której zdrowie zbyt często dyktuje warunki. Teraz cała Borussia musi wykazać się odpornością i kreatywnością, by przetrwać ten kryzys i rozpocząć sezon bez bolesnych strat punktowych.

fot. FutbolNews

BundesligaZe świata Borussia DortmundEmre CanMats HummelsNico SchlotterbeckNiklas SueleNiko Kovac

Autor

Avatar użytkownika
Gabriel Stach
Bundesliga, Liga Mistrzów

Bayern Monachium w jego życiu zajmuje trzy miejsca na podium. Płakał ze smutku po golach Diego Milito i z radości po golu Robbena. Znajdziesz go też na "Die Roten", gdzie napisał 40 tys. tekstów!

Najnowsze wpisy

