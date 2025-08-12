Pech nie opuszcza piłkarza Borussii Dortmund. Kolejna poważna kontuzja

Kolejny kłopot Borusii Dortmund. Ich filar pewnością nie może mówić o zbyt wielkim szczęściu w ostatnich latach. Problemy z nadwagą, kontuzje, a w w ich wyniku opuścił wiele spotkań. Tym razem los ponownie nie oszczędził 49-krotnego reprezentanta Niemiec.

Borussia Dortmund ma kłopot

Borussia Dortmund wchodzi w sezon 2025/26 w atmosferze niepokoju. Zaledwie kilka dni przed pierwszym oficjalnym meczem, trener Niko Kovac musi mierzyć się z poważnym kryzysem kadrowym w sercu obrony. Najnowszy cios spadł na klub w meczu towarzyskim z Juventusem, przegranym 1:2. Niklas Suele, który wszedł na boisko w 18. minucie za Matsa Hummelsa, jeszcze przed przerwą osunął się na murawę po podaniu wstecznym – bez udziału rywala.

Diagnoza okazała się bezlitosna: uraz mięśnia łydki i przerwa od gry na około dwa miesiące. Dla 29-latka to kolejny epizod w niechlubnej serii problemów zdrowotnych. Od momentu transferu z Bayernu Monachium w 2022 roku Suele doznał już ośmiu urazów. Choć w przeszłości był filarem defensywy reprezentacji Niemiec, jego rola w kadrze narodowej po przeprowadzce do Dortmundu wyraźnie zmalała.

Kovac liczył, że uraz okaże się mniej poważny, zwłaszcza że piłkarz dopiero co wrócił po problemach z więzadłem w prawej kostce. Jednak rzeczywistość okazała się brutalna, a problemów w defensywie jest więcej. Już wcześniej z gry wypadł Nico Schlotterbeck, który przeszedł operację łąkotki i ma wrócić dopiero w październiku. Kapitan drużyny, Emre Can, również nie jest do dyspozycji – przewlekły uraz przywodziciela wciąż uniemożliwia mu treningi na pełnych obrotach.

W tej sytuacji podstawowy duet stoperów na najbliższe tygodnie tworzyć będą Waldemar Anton i młody Filippo Mane. Alternatywy? Trener nie wyklucza przesunięcia na środek obrony Juliana Ryersona, nominalnego prawego defensora.

– Musimy zachować spokój. Znajdziemy odpowiednie rozwiązania – uspokaja Kovac, choć przed nim spore wyzwanie.

Poważny test dla Kovaca

Pierwszy poważny test nadejdzie już w Pucharze Niemiec. W 1. rundzie BVB zmierzy się z trzecioligowym Rot-Weiss Essen, a w przypadku awansu – terminarz szybko zderzy ekipę z wymagającymi rywalami w Bundeslidze i Lidze Mistrzów. Defensywa, która w ubiegłym sezonie bywała krytykowana za brak stabilności, teraz będzie musiała funkcjonować bez trzech kluczowych ogniw.

Presja jest tym większa, że w Dortmundzie oczekiwania względem nowego trenera są ogromne. Po rozczarowującym poprzednim sezonie, w którym klub nie zrealizował wszystkich celów, Kovac otrzymał jasny sygnał od władz – drużyna ma grać o najwyższe cele w kraju i powalczyć o silną pozycję w Europie. Bez solidnej defensywy realizacja tych planów może jednak szybko stanąć pod znakiem zapytania.

Dla kibiców BVB, którzy liczyli na spokojny początek sezonu, sytuacja kadrowa to niepokojący sygnał. Dla samego Suele – kolejny trudny moment w karierze, w której zdrowie zbyt często dyktuje warunki. Teraz cała Borussia musi wykazać się odpornością i kreatywnością, by przetrwać ten kryzys i rozpocząć sezon bez bolesnych strat punktowych.

fot. FutbolNews