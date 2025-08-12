OFICJALNIE: Doskonała wiadomość! Legenda Jagiellonii przedłużyła kontrakt

Sam początek sezonu w wykonaniu Jagiellonii mógł budzić pewne wątpliwości wśród jej kibiców, natomiast wyniki drużyny w ostatnim czasie spowodowały, że humory im dopisują. Drużyna punktuje w lidze i pokonuje przeciwników w europejskich pucharach. Jakby tego było mało, klub poinformował o przedłużeniu kontraktu z legendą klubu.

Trudny początek i świetna seria

Okres przed rozpoczęciem rozgrywek mógł budzić niepokój w Białymstoku. Z Jagiellonii odeszło wielu zawodników, którzy w poprzednim sezonie byli ważnymi postaciami w drużynie prowadzonej przez Adriana Siemieńca. Można do nich zaliczyć Mateusza Skrzypczaka, Enzo Ebosse, Joao Moutinho, Michala Sacka, Jarosława Kubickiego, Kristoffera Hansena czy Darko Churlinova. W ich miejsce sprowadzono nowych zawodników, natomiast często w takich przypadkach bywa, że potrzeba czasu, aż nowi piłkarze w pełni zrozumieją schematy działania drużyny.

Doszła do tego sparingowa porażka z Widzewem Łódź 1:7, po której na alarm bił trener „Pszczółek”: – To bardzo ciężki rezultat, trudno to racjonalnie skomentować. Wynik jest bardzo rozczarowujący. To jest okres przygotowawczy, momenty są różne. Zespoły grają, będąc w różnych zestawieniach (…) Niemniej to wszystko nie powinno być usprawiedliwieniem, nie powinien nam się zdarzyć mecz z takim wynikiem – mówił po meczu Adrian Siemieniec. Gdy już zaczął się sezon PKO BP Ekstraklasy, przyszła porażka 0:4 z beniaminkiem z Niecieczy w Białymstoku.

Zespół zdążył się już jednak „odkręcić” i wygrał pięć kolejnych meczów. Składają się na to ligowe starcia ze wspomnianym Widzewem 3:2 oraz z Cracovią 5:2, a także dwa pucharowe zwycięstwa nad FK Novi Pazar 2:1 i 3:1 oraz z Silkeborgiem 1:0.

Jesus Imaz 2027

To nie koniec dobrych informacji dla kibiców Jagiellonii. Klub poinformował bowiem o przedłużeniu kontraktu z Jesusem Imazem. Umowa Hiszpana, która obowiązywała do końca czerwca 2026, została prolongowana o kolejny rok. Zawodnik cały czas prezentuje świetną formę – w tym sezonie sezonie zdobył jedną bramkę i zaliczył już pięć asyst.

Śmiało można stwierdzić, że Imaz jest już legendą Ekstraklasy. Ofensywny pomocnik zajmuje ósme miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców w historii naszej ligi. Nieuchronnie zbliża się do setnego gola – do tej liczby bramkuje mu tylko dwóch trafień. Jeśli chodzi o obcokrajowców, przed nim znajduje się tylko Flavio Paixao, który ma na koncie o dziesięć goli więcej.

Jesus Imaz trafił do Polski latem 2017, kiedy przenosił się z Cadiz do Wisły Kraków. Przy Reymonta spędził półtora roku. Rozegrał w tym czasie dla „Białej Gwiazdy” 49 meczów, w których strzelił 14 goli i zaliczył siedem asyst. Zimą 2019 przeniósł się do Jagiellonii za 100 tysięcy euro. Pierwszy kontrakt Imaza miał obowiązywać do końca czerwca 2022. Gdy ta data nadchodziła, pojawiało się coraz więcej informacji o potencjalnym odejściu Hiszpana, a poważnym kandydatem w grze o jego podpis była Lechia Gdańsk. Ostatecznie Imaz pozostał w Białymstoku, gdzie wkrótce zdobył mistrzostwo Polski i zagrał w ćwierćfinale Ligi Konferencji.