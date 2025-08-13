Koszmarny początek Polaka w nowym klubie. Badania wykazały zerwanie więzadła krzyżowego

Reprezentant Polski, który tego lata zmienił klub, zaliczył do niego wejście jak z koszmaru. Jego oficjalny debiut dobiegł końca już w początkowej fazie meczu. Przeszedł badania, które wykazały zerwanie więzadła krzyżowego w kolanie.

Koszmarny debiut Polaka w nowym klubie

Aktualne okienko transferowe jest już drugim z rzędu, w którym Mateusz Wieteska został wypożyczony z Cagliari. Drugą część poprzedniego sezonu sześciokrotny reprezentant Polski spędził w greckim PAOK-u Saloniki, ten sezon rozegra zaś w sąsiedniej Turcji. Na rok Wieteskę wypożyczył Kocealispor, który po 16 latach wrócił do ekstraklasy. Pierwszy po ponad półtorej dekady mecz w tureckiej Super Lig „Zielone Błyskawice” rozegrały przeciwko Trabzonsporowi. W wyjściowej jedenastce gości na spotkanie zamykające pierwszą kolejkę znalazł się m.in. Wieteska.

Niestety, jego występ na stadionie siedmiokrotnego mistrza Turcji zakończył się już w 22. minucie. Doznał on bowiem kontuzji podczas próby interwencji po dalekim zagraniu za linię obrony. Źle postawił nogę, po czym złapał się w okolice ścięgna udowego. Nie był już w stanie kontynuować gry i został zastąpiony przez Anfernee Dijksteela, dla którego także był to debiut dla Kocealisporu. Dzień po przegranym przez jego zespół 0:1 spotkaniu Polak przeszedł badania, które jednak nie wykazały kontuzji mięśniowej, a coś znacznie poważniejszego.

– Po przeprowadzeniu badań stwierdzono całkowite zerwanie więzadła krzyżowego przedniego prawego kolana – czytamy w oficjalnym komunikacie klubu.

Mateusz Wieteska ostatnio odbudował się w PAOK-u Saloniki. Przez zdecydowaną większość czasu był podstawowym stoperem, a miejsce w składzie stracił dopiero na trzy ostatnie mecze sezonu. Wcześniej zanotował bardzo udany sezon we francuskim Clermont Foot, gdy zajął z tym małym z klubem doskonałe, 8. miejsce w Ligue 1 już w debiutanckim roku za granicą. Gdy chciał postawić kolejny krok w karierze, to już miał znacznie gorszy okres we włoskim Cagliari, którego formalnie wciąż jest piłkarzem. Tam mu zdecydowanie nie poszło.

Nie będzie biało-czerwonego duetu

Tak ciężka kontuzja oznacza, że reprezentanta Polski czeka wielomiesięczna przerwa. W 2025 roku na boisku z pewnością już go nie zobaczymy, a w najlepszym możliwym wypadku do gry wróci on w okolicach wiosny. Długa pauza wychowanka Legii Warszawa powoduje również, że w najbliższym czasie nie zobaczymy polskiego duetu w Kocealisporze. Dla tego klubu będzie grał bowiem Karol Linetty. Klub z północno-zachodniej Turcji oficjalnie poinformował o testach medycznych, które 47-krotny reprezentant Polski przejdzie.

– Nasz klub i Karol Linetty podpisali wstępną umowę, a piłkarz przyjedzie do naszego miasta [Izmitu – przyp. red.], aby uczestniczyć w dalszych negocjacjach transferowych i przejść badania kontrolne w szpitalu – czytamy w komunikacie „Zielonych Błyskawic”.

Kocaelispor to jeden z trzech tegorocznych beniaminków tureckiej ekstraklasy – obok Genclebirligi i Karagumruku. Drużyna z Izmitu była najlepszą na zapleczu Super Lig w minionym sezonie. Choć z grona beniaminków Kocaelispor jako jedyny na powrót do elity musiał czekać kilkanaście lat, to skład zielono-czarnych prezentuje się najbardziej okazale. Zespół prowadzi 61-krotny reprezentant Turcji – Selcuk Inan, a do dyspozycji ma m.in. Massadio Haidarę z przeszłością w Newcastle i Lens, czy brązowego medalistę ostatniego mundialu – Bruno Petkovicia.

W najbliższą sobotę, tj. 16 sierpnia, „Zielone Błyskawice” rozegrają pierwszy domowy mecz w tureckiej ekstraklasie od maja 2009 roku. Ich rywalem będzie Samsunspor, a więc trzecia drużyna ostatniego sezonu Super Lig i najpewniej przyszły zespół Afonso Sousy z Lecha Poznań.

fot. PressFocus