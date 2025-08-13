Krzysztof Piątek przedstawił się nowym kibicom. Gol i awans do Ligi Mistrzów stały się faktem

Co prawda tego lata głośno było o Marcinie Bułce, ale w podobny rejon świata udał się też Krzysztof Piątek. Polski „El Pistolero” wyraźnie odżył w Turcji, ale przyszedł czas na nowe wyzwanie. Będzie teraz grał dla Al-Duhail w Katarze. Jego debiut okazał się najlepszy z możliwych. Bramka i awans do azjatyckiej Ligi Mistrzów to dwa momenty, który miały już miejsce po zmianie pracodawcy.

Piątek zrobił to, co umie najlepiej

Debiut Krzysztofa Piątka przypadł na bardzo ważne spotkanie dla jego nowej drużyny. Al-Duhail miało zmierzyć się bowiem w barażu kwalifikacyjnym z irańskim Sepahanem o wejście do AFC Champions League Elite. Jeden mecz z byłą drużyną Wissama Ben Yeddera i Stevena Nzonziego miał zdecydować o tym, kto m. in. otrzyma 800 tysięcy dolarów amerykańskich zarobku za awans do fazy ligowej azjatyckiej Ligi Mistrzów. Polak przyczynił się do awansu swojej drużyny. Jego trafienie podwyższyło wynik meczu na 3:1 dla Katarczyków. Piątek pokonał bramkarza rywali w 33. minucie starcia.

Irańczycy w doliczonym czasie jeszcze zdobyli bramkę kontaktową, ale brakło już czasu na wyrównanie i mecz zakończył się wynikiem 3:2 dla Piątka i kolegów. W fazie ligowej Ligi Mistrzów strefy azjatyckiej Al-Duhail zagra w strefie zachodniej, bowiem w tej części rozgrywek drużyny podzielone są geograficznie na dwie równe połówki – w każdej z nich występuje 12 zespołów. Poza Al-Duhail, po zachodniej stronie wystąpią:

Al-Hilal (Arabia Saudyjska)

Al-Ahli (Arabia Saudyjska, obrońca tytułu)

Al-Gharafa (Katar)

Al-Sadd (Katar)

Al-Shorta (Irak)

Al-Wahda (ZEA)

Shabab Al-Ahli (ZEA)

Sharjah FC (ZEA)

Tractor (Iran)

Nasaf (Uzbekistan)

W meczu o miejsce w strefie wschodniej Chengdu Ringcheng z Chin pokonało tajskie Bangkok United 3:0. W drugiej z drużyn występuje były wonderkid znany z Ajaksu – Richairo Zivković. Najlepsza ósemka w każdej ze stref awansuje do fazy pucharowej. Nie zobaczymy w tej edycji Cristiano Ronaldo i spółki. Jego Al-Nassr zajęło 3. miejsce w Saudi Pro League i dostało się tylko do ichniejszej Ligi Europy, zwanej Champions League Two. Nie będzie CR7, ale będzie Piątek i jego kolega klubowy Marco Verratti, który rozegrał pełne 90 minut. Pierwszy mecz fazy ligowej zagrają 15 września. Rywal nie jest jeszcze znany.

Okoliczności transferu Polaka

Krzysztof Piątek trafił do Al-Duhail latem tego roku za 10 milionów euro. W styczniu zgłaszała się po niego Atlanta United, ale oferowała Basaksehirowi za małe pieniądze. W Turcji, do której Polak przybył bez kwoty odstępnego – powrócił do znakomitej formy z czasów gry w Serie A. Piątek postrzelał tak dobrze, że został drugim najlepszym strzelcem w historii mistrza Turcji z 2020 roku. W Super Lig w sezonie 2024/25 za to przegrał walkę o koronę króla strzelców z Victorem Osimhenem. Nigeryjczyk miał 26 bramek, a Polak 21.

Podobnie stało się z innym renomowanym człowiekiem futbolu – mistrzem Europy z 2021 roku, Marco Verrattim. Zamienił on Al-Arabi na nowy zespół Piątka. W katarskim klubie, w którym Polak spotkał się m.in. z Luisem Alberto znanym z Lazio, doszło też do zmiany trenera – Christophe Galtier został zwolniony, a w jego miejsce powrócił były algierski selekcjoner Djamel Belmadi. Galtier podpisał umowę z beniaminkiem Saudi Pro League – NEOM SC i bardzo chciał sprowadzić tam Marcina Bułkę, co mu się finalnie powiodło.

Fot. screen X/ AlkassTVSports