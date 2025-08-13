FREEBET 250 ZŁ NA START!
Za gola PSG z Tottenhamem
ODBIERZ BONUS
Tryb ciemny

Strona Główna / La Liga / Real Madryt wyraża sprzeciw. Jest komunikat uderzający w Barcelonę

Real Madryt wyraża sprzeciw. Jest komunikat uderzający w Barcelonę

Napisane przez Krzysztof Małek, 13 sierpnia 2025
Florentino Perez

Plan rozegrania meczu 17. kolejki La Liga pomiędzy Villarrealem a Barceloną w Stanach Zjednoczonych wzbudza coraz większe emocje i opór w piłkarskim środowisku. Real Madryt oficjalnie zabrał głos w tej sprawie, publikując komunikat, w którym stanowczo sprzeciwia się temu pomysłowi i zapowiada podjęcie kroków prawnych oraz formalnych.

Mecz La Liga w Miami?

W poniedziałek 11 sierpnia Hiszpańska Federacja Piłkarska (RFEF) ogłosiła plan, by starcie Villarreal – Barcelona przenieść z Estadio de la Ceremica do Hard Rock Stadium w Miami. Jeśli projekt zostanie zrealizowany, byłby to pierwszy w historii przypadek rozegrania meczu hiszpańskiej ligi poza granicami kraju. Mecz ten jest zaplanowany na 20 grudnia tego roku.

Nie wszyscy jednak patrzą na tę inicjatywę przychylnie. Kapitanowie obu klubów – Marc-Andre ter Stegen i Dani Parejo – oczekują szczegółowych informacji dotyczących warunków pogodowych, zabezpieczeń medycznych i prawnych, a także podziału przychodów z praw telewizyjnych. Piłkarze chcą również wiedzieć, kto ponosi odpowiedzialność i koszty w przypadku kontuzji odniesionej poza Hiszpanią. Obaj wcale mówią „nie”, ale bez pełnych wyjaśnień mogą odmówić udziału w tym meczu lub w podobnych projektach w przyszłości.

Swoje zastrzeżenia zgłaszał już wcześniej prezes Związku Zawodowego Hiszpańskich Piłkarzy, David Aganzo, który pełni również funkcję wiceprezesa RFEF. Jego zdaniem, projekt w obecnej formie budzi poważne wątpliwości i wymaga szerszej dyskusji.

„Królewscy” uderzają w pomysł Barcelony i Villarrealu

Głos zabrał także Real Madryt, czyli największy konkurent FC Barcelony, który wprost uznał przeniesienie meczu za „nienależną przewagę sportową” dla Barcelony i Villarrealu. Klub podkreślił, że decyzja została wprowadzona bez uprzednich konsultacji z pozostałymi uczestnikami rozgrywek, co narusza podstawową zasadę wzajemności terytorialnej w systemie dwurundowym – jeden mecz u siebie, jeden na wyjeździe. „Królewscy” zwyczajnie czują się niesprawiedliwie potraktowani.

Środek ten, wprowadzony bez uprzedniego poinformowania lub konsultacji z klubami uczestniczącymi w rozgrywkach, narusza równowagę rywalizacyjną i przyznaje wnioskującym klubom nienależną przewagę sportową – czytamy w komunikacie Realu. Madrytczycy dodają, że rozegranie meczu ligowego poza Hiszpanią mogłoby stanowić „punkt zwrotny dla świata piłki nożnej” i wymaga zgody wszystkich drużyn La Liga.

„Los Blancos” poinformowali też o podjęciu trzech działań:

  • Wniosek do FIFA – aby ta nie autoryzowała meczu bez zgody wszystkich 20 klubów grających w Primera Division
  • Pismo do UEFA – z prośbą o nakłonienie hiszpańskiej federacji do wycofania lub odrzucenia wniosku. Real powołuje się na zasadę UEFA z 2018 roku, zgodnie z którą mecze ligowe nie mogą być rozgrywane poza granicami kraju, chyba że zachodzą „wyjątkowe okoliczności” – w opinii Madrytu w tym przypadku ich nie ma
  • Odwołanie do Wyższej Rady Sportu (CSD) – z prośbą o niewydawanie niezbędnych zezwoleń administracyjnych bez jednomyślnej zgody wszystkich klubów.

Przed ostateczną akceptacją FIFA, swoje zgody muszą wydać: UEFA (do 30 listopada), CONCACAF (federacja Ameryki Północnej) oraz amerykański związek piłkarski. Jeśli choć jedna z tych instytucji się sprzeciwi, mecz w Miami nie dojdzie do skutku. Cała sytuacja może więc stać się zarzewiem poważniejszego konfliktu na linii Madryt – Barcelona. W tle oprócz aspektów sportowych toczy się bowiem spór o pieniądze, prestiż i prawo do decydowania o kształcie hiszpańskich rozgrywek.

fot. PressFocus

La LigaZe świata BarcelonaLa LigaReal Madrytvillarreal

Autor

Avatar użytkownika
Krzysztof Małek
La Liga, Pozostałe ligi, Futbol Extra

Miłośnik sportu wszelakiego. Nie odmawia tylko pacierza. W piłce nożnej najbardziej ceni sobie hiszpański styl, dlatego La Liga nie jest mu obca. Prywatnie fan Realu Madryt i Los Angeles Lakers. Typowy kibic sukcesu.

Najnowsze wpisy

Promocja dnia
Freebet 250 zł
za gola PSG z Tottenhamem
ZAŁÓŻ KONTO
Typ dnia
PSG - Tottenham
1.połowa/mecz - PSG/PSG
kurs
1.93
Analiza
Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 200% od pierwszego depozytu do 400 zł!
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.