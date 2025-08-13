FREEBET 250 ZŁ NA START!
Za gola PSG z Tottenhamem
ODBIERZ BONUS
Tryb ciemny

Strona Główna / Ligue 1 / Donnarumma pożegnał się z PSG. Prowadzi rozmowy z angielskim gigantem

Donnarumma pożegnał się z PSG. Prowadzi rozmowy z angielskim gigantem

Napisane przez Braian Wilma, 13 sierpnia 2025
donnarumma

Gianluigi Donnarumma był jedną z kluczowych postaci Paris Saint-Germain w poprzednim sezonie, który zakończył się sukcesem w postaci zwycięstwa w Lidze Mistrzów. W związku z wygasającym za rok kontraktem Włocha klub postanowił jednak sprowadzić w jego miejsce nowego bramkarza. Wychowanek Milanu nie został zgłoszony na mecz o Superpuchar Europy, a kilka godzin później opublikował oświadczenie, w którym potwierdził odejście z klubu.

Upragniona Liga Mistrzów

Donnarumma trafił na Parc des Princes latem 2021, po tym jak wygasła jego umowa z AC Milanem. Przez pierwsze lata potrafił zawodzić w ważnych meczach, jak np. w 1/8 finału Ligi Mistrzów w sezonie 2021/22 przeciwko Realowi Madryt. PSG prowadziło w pewnym momencie dwumeczu 2:0, ale błąd bramkarza, po którym gola strzelił Karim Benzema, podłączył „Królewskich” do prądu i zdołali odwrócić losy rywalizacji.

Poprzedni sezon w wykonaniu Włocha był jednak świetny. Paryżanom przez lata nie udawało się osiągnąć czegoś wielkiego w Lidze Mistrzów. Możliwe, że brakowało do tego świetnych występów zawodnika między słupkami. Donnarumma niejednokrotnie ratował w poprzednich rozgrywkach skórę kolegom z drużyny, zaliczając wybitne interwencje. Zaprowadziło to drużynę prowadzoną przez Luisa Enrique do upragnionego triumfu w Champions League.

Oprócz „uszatki” PSG wygrało wszystko, co było do wygrania, z wyjątkiem Klubowych Mistrzostw Świata. Tam dotarli do finału, rozjeżdżając po drodze Atletico czy Real. W decydującym meczu bramkarz jak i cała drużyna była jednak bez szans, gdyż świetny mecz zagrała Chelsea, która zwyciężyła 3:0.

Pożegnanie Donnarummy

Wszystko wskazuje na to, że starcie z Chelsea było ostatnim dla włoskiego bramkarza w koszulce PSG, którego kontrakt obowiązuje jeszcze przez rok. Klub potwierdził już sprowadzenie Lucasa Chevaliera, utalentowanego bramkarza Lille. Donnarumma nie znalazł się w kadrze na mecz o Superpuchar Europy z Tottenhamem.

– O „Gigim” mogę mówić tylko dobre rzeczy. To bez wątpienia jeden z najlepszych piłkarzy na swojej pozycji, a nawet jeszcze lepszy człowiek. Szukaliśmy jednak bramkarza o innym profilu – mówił na przedmeczowej konferencji Luis Enrique. W ostatnich tygodniach w tle rozgrywały się przeciągające się rozmowy, dotyczące przedłużenia umowy bramkarza.

Po kilku godzinach Donnarumma wydał oświadczenie, w którym wyraził swoje zdanie co do zaistniałej sytuacji: Od pierwszego dnia, kiedy tu przybyłem, dawałem z siebie wszystko – na boisku i poza nim – aby wywalczyć sobie miejsce i bronić bramki Paris Saint-Germain. Niestety, ktoś zdecydował, że nie mogę już być częścią grupy i przyczyniać się do jej sukcesu. Jestem rozczarowany i przygnębiony  – pisał Włoch.

Mam nadzieję, że będę miał okazję spojrzeć kibicom w oczy na Parc des Princes i pożegnać się z nimi godnie. Jeśli to się nie stanie, chcę wam powiedzieć, że wasze wsparcie i miłość znaczą dla mnie bardzo wiele i nigdy tego nie zapomnę. Zawsze będę nosił w sobie wspomnienie wszystkich emocji, magicznych nocy i was, którzy sprawiliście, że poczułem się jak w domu – potwierdził swoje odejście Donnarumma.

Już od kilku tygodni w mediach pojawiały się informacje, dotyczące jego potencjalnej przeprowadzki do Chelsea czy do Manchesteru United. Wiele wskazuje na to, że Włoch faktycznie przeniesie się do Manchesteru, ale do jego błękitnej części. Jak informuje Loic Tanzi z „L’Equipe”, zawodnik miał już dogadać się z „The Cityzens”. Szacuje się, że klub będzie musiał zapłacić za niego 20-30 mln euro.

Zawiedziony takim obrotem spraw może czuć się James Trafford, wychowanek City, który wrócił do klubu po udanym czasie w Burnley z oczekiwaniami, by być numerem jeden w bramce drużyny Pepa Guardioli. Po przyjściu Donanrummy może jednak nic z tego nie wyjść. W mediach pojawiają się również informacje co do Edersona. Brazylijski bramkarz ma być na wylocie z klubu, a bliskie jego sprowadzenia jest Galatasaray.

fot. screen/Youtube

Ligue 1Premier LeagueTransferyZe świata Gianluigi DonnarummaManchesterManchester CityParis Saint-GermainPep Guardiola

Autor

Avatar użytkownika
Braian Wilma
Ekstraklasa, Premier League, Futbol Extra

Fanatyk Ekstraklasy, uzależniony od piłki. Kibicuje tym niebieskim (Lechowi i Chelsea). Nie wyobraża sobie, by podczas wakacji nie odwiedzić stadionu miejscowej drużyny. Jego świetnie zapowiadającą się karierę w lidze szóstek przerwała kontuzja kolana.

Najnowsze wpisy

Promocja dnia
Freebet 250 zł
za gola PSG z Tottenhamem
ZAŁÓŻ KONTO
Typ dnia
PSG - Tottenham
1.połowa/mecz - PSG/PSG
kurs
1.93
Analiza
Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 200% od pierwszego depozytu do 400 zł!
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.