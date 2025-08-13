Donnarumma pożegnał się z PSG. Prowadzi rozmowy z angielskim gigantem

Gianluigi Donnarumma był jedną z kluczowych postaci Paris Saint-Germain w poprzednim sezonie, który zakończył się sukcesem w postaci zwycięstwa w Lidze Mistrzów. W związku z wygasającym za rok kontraktem Włocha klub postanowił jednak sprowadzić w jego miejsce nowego bramkarza. Wychowanek Milanu nie został zgłoszony na mecz o Superpuchar Europy, a kilka godzin później opublikował oświadczenie, w którym potwierdził odejście z klubu.

Upragniona Liga Mistrzów

Donnarumma trafił na Parc des Princes latem 2021, po tym jak wygasła jego umowa z AC Milanem. Przez pierwsze lata potrafił zawodzić w ważnych meczach, jak np. w 1/8 finału Ligi Mistrzów w sezonie 2021/22 przeciwko Realowi Madryt. PSG prowadziło w pewnym momencie dwumeczu 2:0, ale błąd bramkarza, po którym gola strzelił Karim Benzema, podłączył „Królewskich” do prądu i zdołali odwrócić losy rywalizacji.

Poprzedni sezon w wykonaniu Włocha był jednak świetny. Paryżanom przez lata nie udawało się osiągnąć czegoś wielkiego w Lidze Mistrzów. Możliwe, że brakowało do tego świetnych występów zawodnika między słupkami. Donnarumma niejednokrotnie ratował w poprzednich rozgrywkach skórę kolegom z drużyny, zaliczając wybitne interwencje. Zaprowadziło to drużynę prowadzoną przez Luisa Enrique do upragnionego triumfu w Champions League.

Oprócz „uszatki” PSG wygrało wszystko, co było do wygrania, z wyjątkiem Klubowych Mistrzostw Świata. Tam dotarli do finału, rozjeżdżając po drodze Atletico czy Real. W decydującym meczu bramkarz jak i cała drużyna była jednak bez szans, gdyż świetny mecz zagrała Chelsea, która zwyciężyła 3:0.

Pożegnanie Donnarummy

Wszystko wskazuje na to, że starcie z Chelsea było ostatnim dla włoskiego bramkarza w koszulce PSG, którego kontrakt obowiązuje jeszcze przez rok. Klub potwierdził już sprowadzenie Lucasa Chevaliera, utalentowanego bramkarza Lille. Donnarumma nie znalazł się w kadrze na mecz o Superpuchar Europy z Tottenhamem.

– O „Gigim” mogę mówić tylko dobre rzeczy. To bez wątpienia jeden z najlepszych piłkarzy na swojej pozycji, a nawet jeszcze lepszy człowiek. Szukaliśmy jednak bramkarza o innym profilu – mówił na przedmeczowej konferencji Luis Enrique. W ostatnich tygodniach w tle rozgrywały się przeciągające się rozmowy, dotyczące przedłużenia umowy bramkarza.

Po kilku godzinach Donnarumma wydał oświadczenie, w którym wyraził swoje zdanie co do zaistniałej sytuacji: – Od pierwszego dnia, kiedy tu przybyłem, dawałem z siebie wszystko – na boisku i poza nim – aby wywalczyć sobie miejsce i bronić bramki Paris Saint-Germain. Niestety, ktoś zdecydował, że nie mogę już być częścią grupy i przyczyniać się do jej sukcesu. Jestem rozczarowany i przygnębiony – pisał Włoch.

– Mam nadzieję, że będę miał okazję spojrzeć kibicom w oczy na Parc des Princes i pożegnać się z nimi godnie. Jeśli to się nie stanie, chcę wam powiedzieć, że wasze wsparcie i miłość znaczą dla mnie bardzo wiele i nigdy tego nie zapomnę. Zawsze będę nosił w sobie wspomnienie wszystkich emocji, magicznych nocy i was, którzy sprawiliście, że poczułem się jak w domu – potwierdził swoje odejście Donnarumma.

Już od kilku tygodni w mediach pojawiały się informacje, dotyczące jego potencjalnej przeprowadzki do Chelsea czy do Manchesteru United. Wiele wskazuje na to, że Włoch faktycznie przeniesie się do Manchesteru, ale do jego błękitnej części. Jak informuje Loic Tanzi z „L’Equipe”, zawodnik miał już dogadać się z „The Cityzens”. Szacuje się, że klub będzie musiał zapłacić za niego 20-30 mln euro.

Zawiedziony takim obrotem spraw może czuć się James Trafford, wychowanek City, który wrócił do klubu po udanym czasie w Burnley z oczekiwaniami, by być numerem jeden w bramce drużyny Pepa Guardioli. Po przyjściu Donanrummy może jednak nic z tego nie wyjść. W mediach pojawiają się również informacje co do Edersona. Brazylijski bramkarz ma być na wylocie z klubu, a bliskie jego sprowadzenia jest Galatasaray.

