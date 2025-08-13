Kolejny mistrz Niemiec opuszcza Bayer. Przeniesie się do Premier League

Bayer 04 Leverkusen przechodzi ostatnimi tygodniami niemały exodus. Klub najpierw pożegnał trenera Xabiego Alonso, po czym ekipę obecnego wicemistrza Niemiec opuściło wielu ważnych graczy – wśród nich mowa o Florianie Wirtzu. To nie koniec, jako że o krok od zmiany otoczenia klubowego jest kolejny ważny piłkarz B04.

Bayer 04 rozkupowany przez kluby

Saga transferowa z udziałem Amine Adliego wydaje się zbliżać do końca. 25-letni ofensywny zawodnik Bayeru Leverkusen, reprezentujący Maroko, jest bardzo blisko przenosin do Premier League. Jak donoszą niemieckie i brytyjskie media, Adli osiągnął już porozumienie z AFC Bournemouth, które obecnie wydaje się być głównym faworytem do jego pozyskania.

Leverkusen oczekuje za swojego piłkarza kwoty rzędu 30 milionów euro, wliczając w to różnego rodzaju bonusy. Transfer jednak najprawdopodobniej nie zostanie sfinalizowany przed najbliższym weekendem, ponieważ zespół „Aptekarzy” zmaga się z poważnymi brakami kadrowymi, a już w piątek czeka ich spotkanie 1. rundy Pucharu Niemiec z SG Sonnenhof Grossaspach. Nie zmienia to jednak faktu, że transfer ten dojdzie do skutku, o czym przekonują chociażby reporterzy „Bilda” czy „Sky”.

Adli, który trafił do Leverkusen z Toulouse FC w 2021 roku za 7,5 miliona euro, rozegrał dla klubu 142 mecze ligowe, zdobywając 23 bramki i notując 24 asysty. Wygrał w tym czasie mistrzostwo, Puchar oraz Superpuchar Niemiec. W listopadzie ubiegłego roku przedłużył kontrakt z niemieckim zespołem do 2028 roku, co pokazuje, jak bardzo był ceniony w klubie.

Mimo to, rywalizacja w ofensywie – szczególnie w obliczu obecności takich zawodników jak Florian Wirtz – skutecznie ograniczała jego czas gry. Co ciekawe, nawet po rekordowym transferze Wirtza do Liverpoolu za 150 milionów euro, nie widać było realnych szans na większą rolę Adliego w układance nowego trenera Erika ten Haga.

Bayer 04 traci kolejne gwiazdy

Zainteresowanie Marokańczykiem wykazywały również Wolverhampton Wanderers i Olympique Marsylia, ale to Bournemouth wykonało najkonkretniejsze kroki w kierunku finalizacji umowy. Klub z południa Anglii chce wzmocnić ofensywę i widzi w Adlim piłkarza, który może dodać dynamiki, techniki i elastyczności na pozycjach ofensywnych.

Transfer Adliego wpisuje się również w większą przebudowę kadry Bayeru Leverkusen. Tego lata klub opuścili już m.in. Jonathan Tah (do Bayernu Monachium), Jeremie Frimpong (do Liverpoolu), Granit Xhaka (do Sunderlandu) oraz doświadczony bramkarz i kapitan zespołu, Lukas Hradecky, który przeniósł się do AS Monaco.

Dla samego zawodnika przenosiny do Premier League mogą oznaczać nowy impuls w karierze. Bournemouth oferuje mu nie tylko większe szanse na regularną grę, ale i możliwość pokazania się na jednej z najbardziej prestiżowych piłkarskich scen w Europie. Jeśli transfer dojdzie do skutku, Adli będzie miał szansę potwierdzić swoje umiejętności na tle rywali z najwyższej półki.

Zanim Amine Adli przeniósł się z Tuluzy do Bayeru 04 Leverkusen, o jego usługi przez dłuży czas zabiegał Bayern Monachium. Młody pomocnik uznał jednak w tamtym czasie, że „Aptekarze” zapewnią mu więcej okazji i lepsze warunki rozwoju, dlatego też to ostatecznie BayArena stała się jego nowym domem – kwota transferu wyniosła wówczas 7,5 mln euro.

