Tryb ciemny

Strona Główna / Puchary krajowe / Mecz Manchesteru United przedwcześnie zakończony. Powodem poważna kontuzja piłkarza

Mecz Manchesteru United przedwcześnie zakończony. Powodem poważna kontuzja piłkarza

Napisane przez Maciej Bartkowiak, 14 sierpnia 2025

Tuż przed końcem pierwszej połowy mecz Manchesteru United został przerwany z powodu bardzo groźnie wyglądającego incydentu. Zawodnik „Czerwonych Diabłów” doznał urazu głowy i dopiero po kilkunastu minutach z pomocą medyków opuścił boisko za pomocą noszy. Po długiej przerwie zapadła decyzja, że spotkanie nie zostanie już wznowione.

Poważna kontuzja piłkarza Manchesteru United

Carabao Cup nie był jedynym pucharem, który w środku tego tygodnia rozgrywano na angielskich boiskach. Zmaganiami w tych rozgrywkach zajmowały się zespoły z Championship, League One i League Two, z kolei kilkanaście drużyn z piątego szczebla uczestniczyło w National League Cup. Obecnie rozgrywana jest 27. edycja, choć w sezonie 2024/25 puchar reaktywowano po 16 latach przerwy. W aktualnej formie w turnieju udział biorą 32 zespoły – zaproszono po 16 klubów z piątej ligi oraz Premier League 2, czyli angielskiej ekstraklasy do lat 21.

Uczestników podzielono na cztery grupy po osiem zespołów, a dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansują do 1/8 finału. W każdej grupie znajdują się po cztery kluby z National League i Premier League 2, ale zespoły z tej samej ligi nie mogą rozegrać między sobą meczu. Pierwsza kolejka fazy grupowej tegorocznego National League Cup zakończyła się w 13 sierpnia, ale nie wszystkie mecze zostały rozegrane.

Tuż przed końcem pierwszej połowy został bowiem przerwany mecz Tamworth z drużyną Manchesteru United do lat 21, a po kilkudziesięciu minutach przerwy zapadła decyzja, że spotkanie nie zostanie wznowione. Powodem była bowiem kontuzja głowy, której nabawił się pomocnik Manchesteru United – Sekou Kone. 19-letni ucierpiał w walce z rywalem o piłkę w powietrzu. Całość wydarzyła się po centrze z rzutu rożnego. Piłkarz Tamworth odczuł zderzenie, ale cały czas trzymał się na nogach, podczas gdy Malijczyk padł na murawę.

Skończyło się na strachu

Sędzia natychmiast przerwał grę, a do Kone błyskawicznie z pomocą ruszyli członkowie sztabu medycznego. Dopiero po kilkunastu minutach udzielania mu pomocy opuścił boisko za pomocą noszy. Niemal pół godziny od momentu zniesienia go z boiska zapadła decyzja, że mecz nie zostanie wznowiony. Na ten moment nie wiadomo, kiedy spotkanie zostanie dograne, ale dla uczestniczących w nim drużyn nie to jest teraz najważniejsze. Najważniejsze były bowiem doniesienia o stanie zdrowia młodego gracza Manchesteru United.

Na szczęście, wydany przez „Czerwone Diabły” komunikat uspokoił zmartwionych kontuzją Malijczyka fanów. W oficjalnym oświadczeniu czytamy: – Sekou jest przytomny, jego stan jest stabilny i komunikuje się z członkami sztabu medycznego. Dodano, że profilaktycznie został zabrany do szpitala w celu przeprowadzenia dalszych badań. Szybkiego powrotu zdrowia życzyli Kone nie tylko fani Manchesteru United, ale także rywale z Tamworth. Poszkodowany piłkarz zdążył już zresztą podziękować na swoim Instagramie za życzenia.

Sekou Kone z Manchesterem United związany jest od sierpnia 2024 roku, kiedy to za milion funtów został sprowadzony z malijskiego Guidars FC. Jak dotąd nie miał jeszcze okazji zadebiutować w pierwszym zespole, choć Ruben Amorim trzykrotnie uwzględnił go w kadrze meczowej dorosłej drużyny. Z wysokości ławki rezerwowych oglądał ligowe mecze z Tottenhamem (0:1), Evertonem (2:2) i Nottingham (0:1).

Fot. screen YouTube

Puchary krajoweZe świata AngliaManchester UnitedNational League CupSekou KoneTamworth

Autor

Avatar użytkownika
Maciej Bartkowiak
Ekstraklasa, Betclic 1. liga, Premier League

Przede wszystkim fan uniwersum polskiej piki. Dzięki mistrzostwu Leicester stał się fanem Premier League. Rodowity poznaniak.

Najnowsze wpisy

Promocja dnia
Freebet 250 zł
za gola PSG z Tottenhamem
ZAŁÓŻ KONTO
Typ dnia
Legia Warszawa - AEK Larnaka
Wygrana Legii i powyżej 1.5 goli
kurs
1,86
Analiza
Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 200% od pierwszego depozytu do 400 zł!
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.