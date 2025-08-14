Mecz Manchesteru United przedwcześnie zakończony. Powodem poważna kontuzja piłkarza

Tuż przed końcem pierwszej połowy mecz Manchesteru United został przerwany z powodu bardzo groźnie wyglądającego incydentu. Zawodnik „Czerwonych Diabłów” doznał urazu głowy i dopiero po kilkunastu minutach z pomocą medyków opuścił boisko za pomocą noszy. Po długiej przerwie zapadła decyzja, że spotkanie nie zostanie już wznowione.

Poważna kontuzja piłkarza Manchesteru United

Carabao Cup nie był jedynym pucharem, który w środku tego tygodnia rozgrywano na angielskich boiskach. Zmaganiami w tych rozgrywkach zajmowały się zespoły z Championship, League One i League Two, z kolei kilkanaście drużyn z piątego szczebla uczestniczyło w National League Cup. Obecnie rozgrywana jest 27. edycja, choć w sezonie 2024/25 puchar reaktywowano po 16 latach przerwy. W aktualnej formie w turnieju udział biorą 32 zespoły – zaproszono po 16 klubów z piątej ligi oraz Premier League 2, czyli angielskiej ekstraklasy do lat 21.

Uczestników podzielono na cztery grupy po osiem zespołów, a dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansują do 1/8 finału. W każdej grupie znajdują się po cztery kluby z National League i Premier League 2, ale zespoły z tej samej ligi nie mogą rozegrać między sobą meczu. Pierwsza kolejka fazy grupowej tegorocznego National League Cup zakończyła się w 13 sierpnia, ale nie wszystkie mecze zostały rozegrane.

Tuż przed końcem pierwszej połowy został bowiem przerwany mecz Tamworth z drużyną Manchesteru United do lat 21, a po kilkudziesięciu minutach przerwy zapadła decyzja, że spotkanie nie zostanie wznowione. Powodem była bowiem kontuzja głowy, której nabawił się pomocnik Manchesteru United – Sekou Kone. 19-letni ucierpiał w walce z rywalem o piłkę w powietrzu. Całość wydarzyła się po centrze z rzutu rożnego. Piłkarz Tamworth odczuł zderzenie, ale cały czas trzymał się na nogach, podczas gdy Malijczyk padł na murawę.

Skończyło się na strachu

Sędzia natychmiast przerwał grę, a do Kone błyskawicznie z pomocą ruszyli członkowie sztabu medycznego. Dopiero po kilkunastu minutach udzielania mu pomocy opuścił boisko za pomocą noszy. Niemal pół godziny od momentu zniesienia go z boiska zapadła decyzja, że mecz nie zostanie wznowiony. Na ten moment nie wiadomo, kiedy spotkanie zostanie dograne, ale dla uczestniczących w nim drużyn nie to jest teraz najważniejsze. Najważniejsze były bowiem doniesienia o stanie zdrowia młodego gracza Manchesteru United.

Na szczęście, wydany przez „Czerwone Diabły” komunikat uspokoił zmartwionych kontuzją Malijczyka fanów. W oficjalnym oświadczeniu czytamy: – Sekou jest przytomny, jego stan jest stabilny i komunikuje się z członkami sztabu medycznego. Dodano, że profilaktycznie został zabrany do szpitala w celu przeprowadzenia dalszych badań. Szybkiego powrotu zdrowia życzyli Kone nie tylko fani Manchesteru United, ale także rywale z Tamworth. Poszkodowany piłkarz zdążył już zresztą podziękować na swoim Instagramie za życzenia.

Sekou Kone z Manchesterem United związany jest od sierpnia 2024 roku, kiedy to za milion funtów został sprowadzony z malijskiego Guidars FC. Jak dotąd nie miał jeszcze okazji zadebiutować w pierwszym zespole, choć Ruben Amorim trzykrotnie uwzględnił go w kadrze meczowej dorosłej drużyny. Z wysokości ławki rezerwowych oglądał ligowe mecze z Tottenhamem (0:1), Evertonem (2:2) i Nottingham (0:1).

Fot. screen YouTube