Tryb ciemny

Strona Główna / Reprezentacja Polski / Polska reprezentacja zagra ponownie w Chorzowie

Polska reprezentacja zagra ponownie w Chorzowie

Napisane przez Patryk Popiołek, 14 sierpnia 2025
Reprezentacja Polski

Polska reprezentacja u siebie gra głównie na Stadionie Narodowym, ale zdarza jej się też występować gdzieś indziej. W sumie trzy spotkania w 2025 roku rozegra na Superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie. Jeden już odbył się w czerwcu, drugi to mecz eliminacyjny z Finlandią i potwierdzony został właśnie trzeci. 9 października do Chorzowa przyjedzie Nowa Zelandia z Chrisem Woodem na czele. 

Polska po raz trzeci w Chorzowie w 2025 roku

Polska reprezentacja rozpoczęła tegoroczne zmagania w marcu od dwóch spotkań eliminacyjnych do przyszłorocznego mundialu. Oba rozgrywane były na PGE Stadionie Narodowym i oba zostały wygrane, choć po niemałych bólach. Z Litwą dopiero Robert Lewandowski przełamał impas i strzelił gola na 1:0, który zapewnił trzy punkty. Wcześniej Litwini mieli świetną szansę, ale Łukasz Skorupski nas uratował. W drugim spotkaniu wygraliśmy z Maltą 2:0. No nie wystawiało to najlepszej laurki polskiej reprezentacji. Zwłaszcza, że Holandia wygrała później z Maltą aż 8:0.

Z racji tego, że w grupie eliminacyjnej mamy tylko pięć zespołów, to pojawiły się dwa miejsca na pauzę, a więc jest to termin naszych spotkań towarzyskich. Pierwszy taki już się odbył na Stadionie Śląskim. Drużyna Michała Probierza pokonała Mołdawię 2:0, kilka dni przed tragedią w Helsinkach. Mecz został zapamiętany z tego, że przed nim Michał Probierz odebrał opaskę Robertowi Lewandowskiemu i wręczył ją Piotrowi Zielińskiemu, który… i tak nie zagrał z powodu kontuzji. Naszym kapitanem był więc Jan Bednarek.

Już za niecały miesiąc nasza kadra ponownie pojawi się w Chorzowie, podejmując Finów. Tym razem będzie to jednak mecz eliminacyjny, ale – jak się okazuje – PZPN potwierdził, że Polska jeszcze po raz trzeci pojawi się na śląskim obiekcie i rozegra kolejne spotkanie – tym razem towarzyskie z Nową Zelandią. Ten rywal był już znany od dawna, ale nie znaliśmy miejsca rozgrywania sparingu.

Nowy szkoleniowiec reprezentacji – Jan Urban – będzie chciał zrewanżować się kibicom za wpadkę z Helsinek. Będzie to drugi mecz na chorzowskim stadionie. Trzecim, zapowiedzianym już pojedynkiem jest starcie z dość nieoczywistym rywalem, jakim jest Nowa Zelandia. Dokładnie 9 października o 20:45 zostanie rozegrany ten mecz towarzyski. Będzie służył przede wszystkim jako przygotowanie do starcia z Litwą, które odbędzie już trzy dni później.

Ostatni mecz w 2002 roku

Nowa Zelandia to nie jest rywal, z którym nasza reprezentacja mierzy się dość regularnie. Ostatnie takie spotkanie miało miejsce dokładnie 16 października w 2002 roku, kiedy to ekipa z Oceanii przyjechała do Ostrowca Świętokrzyskiego. Wówczas selekcjonerem był jeszcze Zbigniew Boniek, a jego kadra zwyciężyła 2:0. Bramki wówczas strzelali Krzysztof Ratajczyk oraz Mariusz Kukiełka. Pierwsze historyczne spotkanie miało miejsce w Bangkoku, w 1999 roku. W ramach turnieju o Puchar Króla Tajlandii, Polacy pokonali Nowozelandczyków w serii rzutów karnych.

Teraz po raz trzeci w historii dojdzie do takiego starcia. Będzie to na pewno ważny sprawdzian i też papierek lakmusowy w kontekście pracy Jana Urbana z kadrą. Nowa Zelandia zapewniła sobie już prawo gry w nadchodzącym mundialu. Poprzez zmianę systemu rozgrywek przyszłorocznych mistrzostw bezpośrednio awansowała, nie musząc grać jeszcze w barażu interkontynentalnym. Teraz bowiem w eliminacjach australijskich jedno miejsce przysługuje z urzędu.

Drużyna, w której bez wątpienia największą gwiazdą jest Chris Wood, będzie ciekawym rywalem. Sam napastnik Nottingham Forest ma za sobą kapitalny sezon i jeśli podtrzyma formę, będzie stanowił wyzwanie dla obrońców naszej reprezentacji.

Fot. PressFocus

Reprezentacja Polski ChorzówChris WoodJan UrbanNowa ZelandiaReprezentacja Polski

Autor

Avatar użytkownika
Patryk Popiołek
Premier League, Pozostałe ligi

Nad ranem NBA, a za dnia piłkarskie przygody. W wolnych chwilach komentator, który poza wielkimi ligami, niezwykle ceni sobie wyjazdy na boiska okręgówki.

Najnowsze wpisy

Promocja dnia
Freebet 250 zł
za gola PSG z Tottenhamem
ZAŁÓŻ KONTO
Typ dnia
Legia Warszawa - AEK Larnaka
Wygrana Legii i powyżej 1.5 goli
kurs
1,86
Analiza
Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 200% od pierwszego depozytu do 400 zł!
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.