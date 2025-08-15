Reprezentant Polski ma nowy klub. Dalej będzie występował na zapleczu Premier League

Po trzech sezonach kilkunastokrotny reprezentant Polski zmienił barwy. Dalej będzie występował na zapleczu angielskiej Premier League, a prowadzić go będzie były trener Tottenhamu. Obecny sezon jest już siódmym, w którym występować będzie na poziomie Championship.

Reprezentant Polski zmienił klub

Po spadku z Derby County do League One w sezonie 2021/22 Krystian Bielik po trzech latach opuścił szeregi „Baranów”. Pozostał na zapleczu Premier League, bowiem związał się z Birmingham City. Był to jego powrót do „The Blues”, gdyż w 2017 roku został tam wypożyczony przez Arsenal i na St. Andrew’s Stadium kończył sezon 2016/17. Jego drugi pobyt w Birmingham również zaczął się od wypożyczenia, a po dobrym zaprezentowaniu się w sezonie 2022/23 został wykupiony za nieznaną cenę (wg Transfermarkt za 600 tys. euro) i podpisał trzyletnią umowę.

Po wykupieniu przez Birmingham – podobnie jak w rozgrywkach 2022/23 – był czwartym zawodnikiem „The Blues” z największą liczbą rozegranych minut w sezonie. Kampanii 2023/24 najlepiej wspominać jednak nie będzie, bowiem zaliczył z Birmingham spadek do League One. Klub z drugiego najludniejszego brytyjskiego miasta pierwszy raz od 29 lat wylądował na trzecim poziomie, ale „w czyśćcu” spędził tylko jeden sezon. Birmingham wygrał rozgrywki League One z rekordową w dziejach profesjonalnego angielskiego futbolu liczbą 111 punktów.

Sezon 2025/26 Birmingham rozpoczął od domowego remisu 1:1 ze spadkowiczem z Premier League – Ipswich Town oraz zwycięstwa 2:1 z Sheffield United, dzięki któremu zespół Chrisa Daviesa awansował do 1/32 finału Pucharu Ligi. Bielik swojego udziału w tych meczach już jednak nie miał, gdyż rywalizację z Ipswich przesiedział na ławce, a na starcie z Sheffield United nie został uwzględniony w kadrze. Wówczas był już bowiem dopinany jego transfer do West Bromwich Albion, który oficjalnie został ogłoszony dobę po meczu z „The Blades”.

Zostaje na zapleczu Premier League

Choć w komunikatach West Bromu i Birmingham czytamy o „nieujawnionej kwocie” transferu, to nieoficjalnie mówi się, że „The Baggies” za 11-krotnego reprezentanta Polski mieli zapłacić milion funtów. Pewne jest za to, że podpisał on trzyletnią umowę. Klub z The Hawthorns jest trzecim, w barwach którego zagra na poziomie Championship. Obecny sezon jest już jego siódmym na zapleczu Premier League i w tym czasie zaliczył 130 występów w tych rozgrywkach. Strzelił w nich cztery gole, z czego jeden w meczu z WBA.

Zanim zaś trafił do Birmingham, dwukrotnie skarcił ten klub w Championship jako zawodnik Derby County. Okazję do strzelenia „The Blues” trzeciego gola będzie miał pod koniec listopada, kiedy to jego byli już koledzy z szatni przyjadą na The Hawthorns. Będzie to spotkanie byłych współpracowników z Tottenhamu, bowiem trener Birmingham Chris Davies i szkoleniowiec WBA Ryan Mason byli członkami sztabu Ange’a Postecoglou w sezonie 2023/24. Po jego zakończeniu Davies opuścił Spurs na rzecz samodzielnego poprowadzenia Birmingham. Mason zaś po zakończeniu kolejnego w związku z otrzymaniem oferty poprowadzenia West Bromu.

Jego kadencja na The Hawthorns zaczęła się od domowej wygranej 1:0 z Blackburn Rovers. W najbliższej serii gier „The Baggies” zmierzą się na wyjeździe z Wrexham, które po 43 latach wróciło do Championship. Do tego spotkania dojdzie w sobotę 16 sierpnia o godzinie 13:30 czasu polskiego i najpewniej już wtedy zobaczymy Bielika w koszulce West Bromu. Z kolei pierwszy występ na The Hawthorns w nowych barwach będzie mógł zaliczył siedem dni później przy okazji starcia z Portsmouth.

fot. PressFocus