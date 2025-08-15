Reprezentant Polski ma nowy klub. Dalej będzie występował na zapleczu Premier League
Po trzech sezonach kilkunastokrotny reprezentant Polski zmienił barwy. Dalej będzie występował na zapleczu angielskiej Premier League, a prowadzić go będzie były trener Tottenhamu. Obecny sezon jest już siódmym, w którym występować będzie na poziomie Championship.
Reprezentant Polski zmienił klub
Po spadku z Derby County do League One w sezonie 2021/22 Krystian Bielik po trzech latach opuścił szeregi „Baranów”. Pozostał na zapleczu Premier League, bowiem związał się z Birmingham City. Był to jego powrót do „The Blues”, gdyż w 2017 roku został tam wypożyczony przez Arsenal i na St. Andrew’s Stadium kończył sezon 2016/17. Jego drugi pobyt w Birmingham również zaczął się od wypożyczenia, a po dobrym zaprezentowaniu się w sezonie 2022/23 został wykupiony za nieznaną cenę (wg Transfermarkt za 600 tys. euro) i podpisał trzyletnią umowę.
Po wykupieniu przez Birmingham – podobnie jak w rozgrywkach 2022/23 – był czwartym zawodnikiem „The Blues” z największą liczbą rozegranych minut w sezonie. Kampanii 2023/24 najlepiej wspominać jednak nie będzie, bowiem zaliczył z Birmingham spadek do League One. Klub z drugiego najludniejszego brytyjskiego miasta pierwszy raz od 29 lat wylądował na trzecim poziomie, ale „w czyśćcu” spędził tylko jeden sezon. Birmingham wygrał rozgrywki League One z rekordową w dziejach profesjonalnego angielskiego futbolu liczbą 111 punktów.
Sezon 2025/26 Birmingham rozpoczął od domowego remisu 1:1 ze spadkowiczem z Premier League – Ipswich Town oraz zwycięstwa 2:1 z Sheffield United, dzięki któremu zespół Chrisa Daviesa awansował do 1/32 finału Pucharu Ligi. Bielik swojego udziału w tych meczach już jednak nie miał, gdyż rywalizację z Ipswich przesiedział na ławce, a na starcie z Sheffield United nie został uwzględniony w kadrze. Wówczas był już bowiem dopinany jego transfer do West Bromwich Albion, który oficjalnie został ogłoszony dobę po meczu z „The Blades”.
Bielik = Baggie. 🫶 pic.twitter.com/AF73Zi5lns
— West Bromwich Albion (@WBA) August 14, 2025
Zostaje na zapleczu Premier League
Choć w komunikatach West Bromu i Birmingham czytamy o „nieujawnionej kwocie” transferu, to nieoficjalnie mówi się, że „The Baggies” za 11-krotnego reprezentanta Polski mieli zapłacić milion funtów. Pewne jest za to, że podpisał on trzyletnią umowę. Klub z The Hawthorns jest trzecim, w barwach którego zagra na poziomie Championship. Obecny sezon jest już jego siódmym na zapleczu Premier League i w tym czasie zaliczył 130 występów w tych rozgrywkach. Strzelił w nich cztery gole, z czego jeden w meczu z WBA.
Zanim zaś trafił do Birmingham, dwukrotnie skarcił ten klub w Championship jako zawodnik Derby County. Okazję do strzelenia „The Blues” trzeciego gola będzie miał pod koniec listopada, kiedy to jego byli już koledzy z szatni przyjadą na The Hawthorns. Będzie to spotkanie byłych współpracowników z Tottenhamu, bowiem trener Birmingham Chris Davies i szkoleniowiec WBA Ryan Mason byli członkami sztabu Ange’a Postecoglou w sezonie 2023/24. Po jego zakończeniu Davies opuścił Spurs na rzecz samodzielnego poprowadzenia Birmingham. Mason zaś po zakończeniu kolejnego w związku z otrzymaniem oferty poprowadzenia West Bromu.
Ryan Mason, our Assistant Coach, has left the Club to take up the role of Head Coach at West Bromwich Albion.
Thank you for everything, Ryan 🤍
— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 2, 2025
Jego kadencja na The Hawthorns zaczęła się od domowej wygranej 1:0 z Blackburn Rovers. W najbliższej serii gier „The Baggies” zmierzą się na wyjeździe z Wrexham, które po 43 latach wróciło do Championship. Do tego spotkania dojdzie w sobotę 16 sierpnia o godzinie 13:30 czasu polskiego i najpewniej już wtedy zobaczymy Bielika w koszulce West Bromu. Z kolei pierwszy występ na The Hawthorns w nowych barwach będzie mógł zaliczył siedem dni później przy okazji starcia z Portsmouth.
fot. PressFocus