Republika Zielonego Przylądka jedzie na MŚ 2026! Wielka sensacja stała się faktem

Gdy ktoś pomyślał sobie, że brakuje w eliminacjach sporych sensacji to właśnie nadeszła bardzo duża. Republika Zielonego Przylądka zakwalifikowała się na mistrzostwa świata w 2026 roku. To duża niespodzianka, bowiem znacznie bardziej znane ekipy jak Kamerun i Angola zostały w tyle. Angolczycy nie zakwalifikowali się nawet do baraży. To wielka sprawa dla drugiego najmniejszego narodu, który kiedykolwiek wziął lub weźmie udział w MŚ!

Republika Zielonego Przylądka w siódmym niebie – wymarzone eliminacje

Republika Zielonego Przylądka podchodziła do ostatniej kolejki swojej grupy eliminacyjnej na prowadzeniu, choć o pewnym awansie nie było jeszcze mowy. Rywalem do sprawienia im przykrej niespodzianki był zawsze mocny Kamerun. Pod koniec pierwszej połowy spotkania z Eswatini (dawniej Suazi, 159. w rankingu FIFA), Republika Zielonego Przylądka trafiła do siatki, ale bramkę anulowano. Zrobiło się więc odrobinę nerwowo dla obu uwikłanych w walce o awans. 70. drużyna świata z jednej strony była o 45 minut od historycznego osiągnięcia, ale w meczu rywali do awansu także było 0:0.

Krótko po przerwie Kabowerdeńczycy wzięli sprawy w swoje ręce i już po kwadransie było 2:0 za sprawą byłego piłkarza Hellasu, Livramento oraz Willy’ego Semedo, który wystąpił w ostatnim sezonie w meczu Omonii Nikozja z Legią Warszawa – było tam wiele kontrowersji. Już niewiele potrzeba było, aby dowieźć jakże upragniony wynik. W Kamerunie nic się nie zmieniło do końca meczu, a awans Kabowerdeńczyków 37-letni obrońca Stopira grający dla Torreense z drugiej ligi portugalskiej (klubowy kolega Mateusza Kowalskiego).

Historia triumfujących wyspiarzy

Poza tym, że Republika Zielonego Przylądka to drugi najmniej ludny kraj – uczestnik MŚ w historii (po Islandii), a także najmniejszy powierzchnią (mniejszy niż 49 stanów USA) to ma też jedną bardzo ciekawą historię dotyczącą… rekrutacji dla kadry.

Roberto Lopes, 33-letni stoper Shamrock Rovers urodzony w Dublinie został zwerbowany do kadry przez… Linkedin. Poprzez branżowy portal zgłosił się do niego w 2019 roku jeden z członków federacji i… przez dziewięć miesięcy obrońca nie odpowiadał na wiadomość. Wszystko zmieniło napisanie wiadomości do niego nie po portugalsku, a po angielsku! Lopes nie tracił czasu i wyraził gotowość do reprezentowania barw wyspiarskiego kraju.

Livramento, który niedawno był bohaterem jedynego gola w starciu z Kamerunem, sezon temu strzelił swojego jedynego gola w Serie A…. w meczu z SSC Napoli Antonio Conte. Mecz ten skończył się wynikiem 3:0, a Napoli na koniec sezonu zostało mistrzem Włoch. Teraz gra on na wypożyczeniu w małej lizbońskiej drużynie, Casa Pia, która należy do obecnego wlaściciela Cracovii – Roberta Platka.

Republika Zielonego Przylądka to szósta drużyna z awansem z Afryki. Wcześniej przepustkę na MŚ wywalczyła choćby Ghana. Poza nimi jeszcze: Maroko, Tunezja, Algieria i Egipt.

Fot. screen FIFA+