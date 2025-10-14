Tryb ciemny

Republika Zielonego Przylądka jedzie na MŚ 2026! Wielka sensacja stała się faktem

Republika Zielonego Przylądka jedzie na MŚ 2026! Wielka sensacja stała się faktem

Napisane przez Marcin Ziółkowski, 14 października 2025
Gdy ktoś pomyślał sobie, że brakuje w eliminacjach sporych sensacji to właśnie nadeszła bardzo duża. Republika Zielonego Przylądka zakwalifikowała się na mistrzostwa świata w 2026 roku. To duża niespodzianka, bowiem znacznie bardziej znane ekipy jak Kamerun i Angola zostały w tyle. Angolczycy nie zakwalifikowali się nawet do baraży. To wielka sprawa dla drugiego najmniejszego narodu, który kiedykolwiek wziął lub weźmie udział w MŚ!

Republika Zielonego Przylądka w siódmym niebie – wymarzone eliminacje

Republika Zielonego Przylądka podchodziła do ostatniej kolejki swojej grupy eliminacyjnej na prowadzeniu, choć o pewnym awansie nie było jeszcze mowy. Rywalem do sprawienia im przykrej niespodzianki był zawsze mocny Kamerun. Pod koniec pierwszej połowy spotkania z Eswatini (dawniej Suazi, 159. w rankingu FIFA), Republika Zielonego Przylądka trafiła do siatki, ale bramkę anulowano. Zrobiło się więc odrobinę nerwowo dla obu uwikłanych w walce o awans. 70. drużyna świata z jednej strony była o 45 minut od historycznego osiągnięcia, ale w meczu rywali do awansu także było 0:0.

Krótko po przerwie Kabowerdeńczycy wzięli sprawy w swoje ręce i już po kwadransie było 2:0 za sprawą byłego piłkarza Hellasu, Livramento oraz Willy’ego Semedo, który wystąpił w ostatnim sezonie w meczu Omonii Nikozja z Legią Warszawa – było tam wiele kontrowersji. Już niewiele potrzeba było, aby dowieźć jakże upragniony wynik. W Kamerunie nic się nie zmieniło do końca meczu, a awans Kabowerdeńczyków 37-letni obrońca Stopira grający dla Torreense z drugiej ligi portugalskiej (klubowy kolega Mateusza Kowalskiego).

Historia triumfujących wyspiarzy

Poza tym, że Republika Zielonego Przylądka to drugi najmniej ludny kraj – uczestnik MŚ w historii (po Islandii), a także najmniejszy powierzchnią (mniejszy niż 49 stanów USA) to ma też jedną bardzo ciekawą historię dotyczącą… rekrutacji dla kadry.

Roberto Lopes, 33-letni stoper Shamrock Rovers urodzony w Dublinie został zwerbowany do kadry przez… Linkedin. Poprzez branżowy portal zgłosił się do niego w 2019 roku jeden z członków federacji i… przez dziewięć miesięcy obrońca nie odpowiadał na wiadomość. Wszystko zmieniło napisanie wiadomości do niego nie po portugalsku, a po angielsku! Lopes nie tracił czasu i wyraził gotowość do reprezentowania barw wyspiarskiego kraju.

Livramento, który niedawno był bohaterem jedynego gola w starciu z Kamerunem, sezon temu strzelił swojego jedynego gola w Serie A…. w meczu z SSC Napoli Antonio Conte. Mecz ten skończył się wynikiem 3:0, a Napoli na koniec sezonu zostało mistrzem Włoch. Teraz gra on na wypożyczeniu w małej lizbońskiej drużynie, Casa Pia, która należy do obecnego wlaściciela Cracovii – Roberta Platka.

Republika Zielonego Przylądka to szósta drużyna z awansem z Afryki. Wcześniej przepustkę na MŚ wywalczyła choćby Ghana. Poza nimi jeszcze: Maroko, Tunezja, Algieria i Egipt.

Fot. screen FIFA+

ReprezentacjeZe świata CAFEL. mś 2026MŚ 2026Republika Zielonego Przylądka

Autor

Marcin Ziółkowski
Serie A, Liga Mistrzów, Inne wywiady

Futbolowy romantyk, z Milanem wierny po porażce, a zdziwiony po zwycięstwie. Spokrewniony z synem koleżanki Twojej matki. Ten typ człowieka, który na Flashscore ma gwiazdkę przy drużynie z Tajlandii czy Indonezji.

