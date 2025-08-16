Bayer 04 Leverkusen o krok od głośnego transferu

Bayer 04 Leverkusen co prawda stracił już w tym okienku wiele ważnych postaci, które odegrały kluczową rolę w pełnym sukcesów sezonie 2023/24, jednakże Simon Rolfes i spółka starają się trzymać rękę na pulsie i nieustannie wzmacniają zespół Erika ten Haga. Wkrótce wicemistrzowie Niemiec powinni pozyskać gwiazdę hiszpańskiej Sevilli.

Leverkusen blisko finalizacji transferu Loica Bade

Bayer 04 Leverkusen konsekwentnie dąży do wzmocnienia swojej defensywy i w ostatnich dniach skupia się na dopięciu transferu Loica Bade. Jak poinformował „Sky”, klub osiągnął już pełne porozumienie z francuskim obrońcą. Zawodnik ma podpisać kontrakt obowiązujący do 2030 roku, co oznacza, że Leverkusen zabezpiecza sobie młodego, utalentowanego obrońcę na dłuższy okres. Kwota transferu Bade wciąż jednak pozostaje przedmiotem negocjacji między B04 a Sevillą.

Według najnowszych informacji Floriana Plettenberga ze „Sky”, transfer ma zamknąć się w 30 milionach euro. Choć porozumienie personalne między zawodnikiem a Leverkusen jest już w pełni ustalone, kluby nadal doprecyzowują szczegóły gwarantowanej kwoty, tak aby transakcja była korzystna dla obu stron. Zakłada się, że finalizacja transferu nastąpi na początku przyszłego tygodnia, pod warunkiem że nie pojawi się inny klub, który przejmie inicjatywę w negocjacjach.

Loic Bade to zawodnik o dużym potencjale i znakomitych umiejętnościach defensywnych. Jego atuty to nie tylko solidna gra w obronie, ale również zdolność do szybkiego wyprowadzania piłki, co idealnie wpisuje się w styl gry „Aptekarzy”. Francuz jest wszechstronny i może występować zarówno w centralnej części obrony, jak i na bokach defensywy, co daje trenerowi większą elastyczność w ustawieniu drużyny.

Leverkusen chce wzmocnić defensywę

Dla Bayeru pozyskanie Bade oznacza istotne wzmocnienie kadry w długoterminowej perspektywie. Klub inwestując w młodego i uzdolnionego defensora nie tylko podnosi poziom sportowy, ale również zabezpiecza swoją pozycję na rynku transferowym – zwłaszcza, że nowy trener Erik ten Hag stracił już ważne ogniwa z obrony (Tah i Frimpong). Wzmocnienie środka defensywy staje się szczególnie istotne w kontekście rywalizacji w Bundeslidze i europejskich pucharach, gdzie stabilna linia defensywna często decyduje o sukcesie drużyny.

Negocjacje z Sevillą były prowadzone w sposób dyskretny, lecz konsekwentny. Obie strony wykazały chęć osiągnięcia porozumienia, które pozwoliłoby na szybkie sfinalizowanie transferu przed rozpoczęciem intensywnej fazy sezonu. Bade, z uwagi na swój potencjał i perspektywy rozwoju, jest traktowany jako strategiczne wzmocnienie.

Podsumowując, Leverkusen stoi na progu ważnego transferu, który może znacząco wpłynąć na układ defensywny drużyny w nadchodzących sezonach. Finalizacja kontraktu z Loikiem Bade byłaby sygnałem, że klub nie boi się inwestować w młodych talentów i stawia na stabilność kadrową. Transfer ten, przy zachowaniu obecnego kursu negocjacyjnego, wydaje się być jednym z kluczowych wydarzeń letniego okienka transferowego B04.

Kim jest Loic Bade?

Bade urodził się w 2000 roku we francuskim Sevran. Swoją karierę rozpoczynał w młodzieżowych zespołach lokalnych klubów, zanim trafił do akademii RC Lens, gdzie szybko wyróżniał się swoją solidną grą defensywną i umiejętnością wyprowadzania piłki. To w koszulce Lens zadebiutował w seniorskiej piłce i od początku prezentował dojrzałość oraz pewność siebie nietypową dla młodego zawodnika. Szeregi Lens opuścił przed sezonem 2021/22 na rzecz Rennes, które rok później wypożyczyło go do Nottingham Forest.

W Anglii mu jednak nie poszło, ale odbudował się w barwach Sevilli, która po półrocznym wypożyczeniu wykupiła go z Rennes. W La Liga kontynuował rozwój, mierząc się z czołowymi napastnikami. Bade wyróżnia się nie tylko szybkością i siłą fizyczną, ale też zdolnością do czytania gry, co czyni go kluczowym elementem obrony. Francuz jest uważany za perspektywicznego zawodnika, którego przyszłość w Europie zapowiada się bardzo obiecująco, a transfer do Bayeru 04 Leverkusen może być kolejnym krokiem w jego dynamicznej karierze.

W koszulce Sevilli jego dorobek prezentuje się następująco: