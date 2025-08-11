Decyzja UEFA podtrzymana. Crystal Palace się odwołało, ale i tak nie zagra w Lidze Europy

Największy sukces w historii Crystal Palace nie zostanie wynagrodzony w odpowiedni sposób. Choć „Orłom” za wygranie Pucharu Anglii należy się udział w Lidze Europy, ci będą mogli zagrać jedynie w Lidze Konferencji. Powodem są kwestie właścicielskie, bowiem ta sama osoba posiada udziały zarówno w Palace, jak i innym uczestniku Ligi Europy.

Crystal Palace nie zagra w Lidze Europy

2025 rok zapisze się złotymi zgłoskami na kartach historii Crystal Palace. W maju klub z południowego Londynu po raz pierwszy w swoich dziejach sięgnął po trofeum na najwyższym szczeblu. „Orły” wygrały finał Pucharu Anglii, a z racji zwycięstwa w tych rozgrywkach zagrały w meczu o Tarczę Wspólnoty przeciwko mistrzowi kraju – Liverpoolowi. Piłkarze Olivera Glasnera znów opuszczali Wembley z pucharem w rękach, bowiem w serii rzutów karnych okazali się lepsi od drużyny Arne Slota. Regulaminowy czas gry zakończył się zaś remisem 2:2.

Nie minęła jednak nawet doba od pokonania „The Reds”, a nastroje w obozie Crystal Palace uległy znacznemu pogorszeniu. Klub z Selhurst Park został bowiem definitywnie wykluczony z tegorocznej edycji Ligi Europy. „Orły” złożyły do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu odwołanie ws. podjętej w lipcu przez UEFA decyzji o wykluczeniu ich z tych rozgrywek. CAS podtrzymał jednak stanowisko europejskiej federacji, co oznacza, że zespół Olivera Glasnera musi zadowolić się jedynie grą w Lidze Konferencji.

Co więcej, Crystal Palace nie tylko „spadło” do Ligi Konferencji, ale musi się do niej zakwalifikować. W tych rozgrywkach nikt nie ma bowiem zapewnionego automatycznego awansu do fazy ligowej. Piłkarze z południowego Londynu będą musieli przejść jedną rundę eliminacji, gdzie zagrają z norweskim Fredrikstad lub duńskim Midtjylland. Nie mają oni dużo czasu na przygotowanie się do tej rywalizacji, gdyż pierwsza z dwóch jej odsłon odbędzie się już w czwartek 21 sierpnia. Tym meczem klub z Selhurst Park zadebiutuje w europejskich pucharach.

Dlaczego „Orły” wyrzucono z Ligi Europy?

Decyzja UEFA o wyrzuceniu Crystal Palace z Ligi Europy spowodowana jest kwestiami właścicielskimi. Według przepisów, w tych samych europejskich rozgrywkach nie mogą występować kluby będące w rękach jednej osoby. W tym przypadku chodzi o Johna Textora, który od grudnia 2022 roku posiada niemal 78% udziałów w Olympique’u Lyon, a w 2021 roku nabył ponad 40% udziałów w Crystal Palace.

Choć latem tego roku sprzedał swoje udziały w Crystal Palace za 190 milionów funtów i zarazem ogłosił odejście z kierowniczych stanowisk w Lyonie, jego działania finalnie nie sprawiły, że oba kluby zagrają w Lidze Europy. Udział w tych rozgrywkach przysługuje Lyonowi, który w swojej lidze zajął wyższe miejsce od „Orłów”. OL był szósty w Ligue 1, z kolei klub z południowego Londynu dwunasty w Premier League.

Miejsce zespołu Olivera Glasnera w Lidze Europy przejęło Nottingham Forest, które poprzedni sezon Premier League zakończyło na siódmej pozycji i pierwotnie miało grać w Lidze Konferencji. Dla klubu z City Ground jest to powrót na arenę międzynarodową po 30 latach przerwy.

Decyzję UEFA oraz podtrzymanie jej przez CAS można odbierać jako hipokryzję. W końcu w poprzedniej edycji Ligi Europy wzięły udział OGC Nice oraz Manchester United, które łączy jedna osoba – Jim Ratcliffe. Utworzony przez niego INEOS od 2019 roku jest właścicielem Nicei, a od 2024 roku posiada niemal 30% udziałów w „Czerwonych Diabłach”. W tym samym miesiącu zresztą w barażach o 1/8 finału Ligi Europy rywalizowały AC Milan i Toulouse FC, w których amerykańska spółka RedBird Capital Partners jest większościowym udziałowcem.

fot. PressFocus