Girona znalazła następcę Miguela Gutierreza

Girona znalazła następcę Miguela Gutierreza

Napisane przez Krzysztof Małek, 21 sierpnia 2025
girona

Girona konsekwentnie wreszcie zaczyna skutecznie uzupełniać luki powstałe po odejściu kluczowych zawodników. Jednym z największych wyzwań letniego okienka transferowego było zastąpienie Miguela Gutierreza, który od nowego sezonu będzie reprezentował barwy Napoli. Władze katalońskiego klubu postawiły na gracza z doświadczeniem w La Lidze, który szybko powinien wkomponować się w drużynę.

Duża luka na lewej obronie

Miguel Gutierrez przez ostatnie lata był jednym z filarów Girony. Jego świetny sezon 2023/24 był najlepszym dowodem na rosnącą wartość zawodnika – w 35 meczach zanotował dwa gole i siedem asyst. Łącznie lewy obrońca rozegrał dla katalońskiego klubu 112 spotkań, w których zdobył sześć goli i dołożył 19 asyst, stanowiąc istotny element ofensywnej gry zespołu.

Latem młody Hiszpan zdecydował się na kolejny krok w karierze – został wykupiony przez Napoli za 20 milionów euro i podpisał pięcioletni kontrakt z mistrzem Włoch. Część kwoty trafi do Realu Madryt, który zabezpieczył sobie procent od przyszłego transferu wychowanka. Dla Girony transakcja była opłacalna – klub w 2022 roku pozyskał Gutierreza z „Królewskich” za zaledwie cztery miliony euro.

Po długich poszukiwaniach Girona znalazła następcę 24-latka. Jak informuje m.in. dziennikarz Santi Aouna, nowym lewym obrońcą zespołu zostanie Alex Moreno, który ma podpisać z klubem dwuletni kontrakt. Dla 32-letniego Hiszpana będzie to powrót do Primera Division, w której występował wcześniej w barwach Elche, Mallorki, Rayo Vallecano i Betisu. To właśnie w klubie z Andaluzji Moreno prezentował najwyższy poziom, będąc jednym z architektów zdobycia Pucharu Króla w 2022 roku.

Rok później zawodnik wyjechał do Anglii, podpisując kontrakt z Aston Villą, która zapłaciła za niego aż 20 milionów euro. Pobyt na Wyspach nie okazał się jednak udany – zarówno na Villa Park, jak i podczas ostatniego wypożyczenia w Nottingham Forest, Moreno nie potrafił nawiązać do poziomu prezentowanego w Hiszpanii. Zawodnik zdecydował się na powrót do ojczyzny, a choć mówiło się o jego powrocie do Betisu, klub postawił ostatecznie na Juniora Firpo. Ostatecznie wybór padł na Gironę, gdzie doświadczenie i znajomość ligi mogą w pełni zaprocentować.

Letnie wzmocnienia Girony

Alex Moreno będzie piątym nowym zawodnikiem w szeregach Girony tego lata. Klub wcześniej zakontraktował Axela Witsela, Hugo Rincona, Thomasa Lemara oraz Vitora Reisa. Wszystkie transfery świadczą o tym, że Girona stawia na zawodników o doświadczeniu międzynarodowym i solidnej przeszłości w ligach europejskich, chcąc jednocześnie zachować równowagę między młodością a rutyną.

W ten sposób Girona pokazuje, że potrafi mądrze reagować na odejścia kluczowych graczy i budować skład, nie tylko uzupełniając luki, ale również podnosząc poziom zespołu. W kontekście nadchodzącego sezonu Alex Moreno może okazać się ważnym ogniwem w drużynie walczącej o stabilną pozycję w La Lidze. Choć początek zespołu w nowym sezonie był trudny. W 1. kolejce Primera Division podopieczni Michela przegrali u siebie z Rayo Vallecano 1:3. Fatalne błędy popełniał Paulo Gazzaniga, który dostał nawet czerwoną kartkę. Kto wie czy na Estadi Montilivi nie trafi jeszcze kolejny bramkarz.

fot. screen/Youtube

La LigaTransferyZe świata Alex MorenoAston VillabetisGironaLa LigaMichelMiguel Gutierrez

Autor

Avatar użytkownika
Krzysztof Małek
La Liga, Pozostałe ligi, Futbol Extra

Miłośnik sportu wszelakiego. Nie odmawia tylko pacierza. W piłce nożnej najbardziej ceni sobie hiszpański styl, dlatego La Liga nie jest mu obca. Prywatnie fan Realu Madryt i Los Angeles Lakers. Typowy kibic sukcesu.

