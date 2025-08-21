Girona znalazła następcę Miguela Gutierreza

Girona konsekwentnie wreszcie zaczyna skutecznie uzupełniać luki powstałe po odejściu kluczowych zawodników. Jednym z największych wyzwań letniego okienka transferowego było zastąpienie Miguela Gutierreza, który od nowego sezonu będzie reprezentował barwy Napoli. Władze katalońskiego klubu postawiły na gracza z doświadczeniem w La Lidze, który szybko powinien wkomponować się w drużynę.

Duża luka na lewej obronie

Miguel Gutierrez przez ostatnie lata był jednym z filarów Girony. Jego świetny sezon 2023/24 był najlepszym dowodem na rosnącą wartość zawodnika – w 35 meczach zanotował dwa gole i siedem asyst. Łącznie lewy obrońca rozegrał dla katalońskiego klubu 112 spotkań, w których zdobył sześć goli i dołożył 19 asyst, stanowiąc istotny element ofensywnej gry zespołu.

Latem młody Hiszpan zdecydował się na kolejny krok w karierze – został wykupiony przez Napoli za 20 milionów euro i podpisał pięcioletni kontrakt z mistrzem Włoch. Część kwoty trafi do Realu Madryt, który zabezpieczył sobie procent od przyszłego transferu wychowanka. Dla Girony transakcja była opłacalna – klub w 2022 roku pozyskał Gutierreza z „Królewskich” za zaledwie cztery miliony euro.

Po długich poszukiwaniach Girona znalazła następcę 24-latka. Jak informuje m.in. dziennikarz Santi Aouna, nowym lewym obrońcą zespołu zostanie Alex Moreno, który ma podpisać z klubem dwuletni kontrakt. Dla 32-letniego Hiszpana będzie to powrót do Primera Division, w której występował wcześniej w barwach Elche, Mallorki, Rayo Vallecano i Betisu. To właśnie w klubie z Andaluzji Moreno prezentował najwyższy poziom, będąc jednym z architektów zdobycia Pucharu Króla w 2022 roku.

Rok później zawodnik wyjechał do Anglii, podpisując kontrakt z Aston Villą, która zapłaciła za niego aż 20 milionów euro. Pobyt na Wyspach nie okazał się jednak udany – zarówno na Villa Park, jak i podczas ostatniego wypożyczenia w Nottingham Forest, Moreno nie potrafił nawiązać do poziomu prezentowanego w Hiszpanii. Zawodnik zdecydował się na powrót do ojczyzny, a choć mówiło się o jego powrocie do Betisu, klub postawił ostatecznie na Juniora Firpo. Ostatecznie wybór padł na Gironę, gdzie doświadczenie i znajomość ligi mogą w pełni zaprocentować.

Letnie wzmocnienia Girony

Alex Moreno będzie piątym nowym zawodnikiem w szeregach Girony tego lata. Klub wcześniej zakontraktował Axela Witsela, Hugo Rincona, Thomasa Lemara oraz Vitora Reisa. Wszystkie transfery świadczą o tym, że Girona stawia na zawodników o doświadczeniu międzynarodowym i solidnej przeszłości w ligach europejskich, chcąc jednocześnie zachować równowagę między młodością a rutyną.

W ten sposób Girona pokazuje, że potrafi mądrze reagować na odejścia kluczowych graczy i budować skład, nie tylko uzupełniając luki, ale również podnosząc poziom zespołu. W kontekście nadchodzącego sezonu Alex Moreno może okazać się ważnym ogniwem w drużynie walczącej o stabilną pozycję w La Lidze. Choć początek zespołu w nowym sezonie był trudny. W 1. kolejce Primera Division podopieczni Michela przegrali u siebie z Rayo Vallecano 1:3. Fatalne błędy popełniał Paulo Gazzaniga, który dostał nawet czerwoną kartkę. Kto wie czy na Estadi Montilivi nie trafi jeszcze kolejny bramkarz.

fot. screen/Youtube