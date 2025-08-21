Chelsea zarobi kolejne pieniądze. Zawodnik dogadał się z nowym klubem

Chelsea podczas trwającego okna transferowego zarówno wydała, jak i zarobiła duże pieniądze. Z klubu odeszli głównie niechciani zawodnicy, na których udało się zarobić ponad 200 mln funtów. Na tym jednak nie koniec. Blisko transferu wychodzącego jest kolejny z takich piłkarzy.

Jak zwykle, dużo dzieje się w Chelsea

Chelsea rozpoczęła już nowy zmagania w Premier League. W pierwszej kolejce podopieczni Enzo Mareski podejmowali na Stamford Bridge rozpędzone Crystal Palace, które w ostatnim czasie sięgnęło po FA Cup i Tarczę Wspólnoty, pokonując kolejno Manchester City i Liverpool. Spotkanie nie obfitowało w wiele sytuacji strzeleckich i zakończyło się bezbramkowym remisem. Goście strzelili co prawda gola, po tym jak z rzutu wolnego uderzył Eberechi Eze, natomiast sędzia w analizie VAR dopatrzył się przewinienia w murze Marca Guehiego. W oficjalnym meczu w niebieskich barwach zadebiutowali Jamie Gittens oraz Estevao, który w drugiej połowie zmienił Anglika.

Wspomniana dwójka przybyła do Londynu tego lata, podobnie jak Joao Pedro, Jorrel Hatom Liam Delap, Dario Essugo, Mamadou Sarr i Kendry Paez. Z klubem definitywnie pożegnali się z kolei Noni Madueke, Joao Felix, Djordje Petrović, Lesley Ugochukwu, Armando Broja, Kiernan Dewsbury-Hall, Mathis Amougou, Bashir Humphreys, Kepa Arrizabalaga, Marcus Bettinelli i Lucas Bergstrom. Są to głównie zawodnicy, których Maresca nie widział w planach na przyszłość, a w Chelsea jeszcze kilku takich znajdziemy.

Zarobek po pół roku w klubie

Jednym z nich jest Renato Veiga. Jak informuje Fabrizio Romano, lewy obrońca zostanie niebawem zawodnikiem Villarreal. Wszystkie strony osiągnęły porozumienie. „Żółta Łódź Podwodna” zapłaci za 22-latka niespełna 30 mln euro, łącznie z bonusami. Florian Plettenberg dowiedział się z kolei, że zawodnik podpisze kontrakt do końca czerwca 2032, a Chelsea zarobi 40 procent od jego przyszłej sprzedaży.

Portugalczyk trafił na Stamford Bridge rok temu, kiedy przenosił się z FC Basel za 12 mln funtów. „The Blues” dostaną więc od hiszpańskiego klubu około dwa razy tyle, ile za niego zapłacili. Od samego początku Veiga był zmiennikiem dla Marca Cucurelli, który od EURO 2024 wszedł na bardzo wysoki poziom. Portugalczyk zaliczył siedem występów w Premier League, ale tylko raz w wyjściowym składzie. Zanotował z kolei komplet minut w fazie ligowej Ligi Konferencji, w której Chelsea znacznie przewyższała resztę stawki.

Jesienią Veiga zadebiutował także w seniorskiej reprezentacji Portugalii. Miało to miejsce na PGE Narodowym w meczu przeciwko reprezentacji Polski. Podniosło to znacząco jego samoocenę. Zimą nie był usatysfakcjonowany swoją liczbą minut w Premier League, dlatego zdecydował się na odejście z klubu. Chelsea wypożyczyła go do Juventusu, na czym zarobiła jeszcze niespełna cztery miliony funtów. Podczas rundy wiosennej Portugalczyk rozegrał dla „Starej Damy” 15 meczów. Brał udział m.in. w dwumeczu Ligi Mistrzów z PSV Eindhoven.

Po sezonie wrócił do „The Blues”, którzy byli tuż przed wylotem na Klubowe Mistrzostwa Świata. Enzo Maresca zdecydował się jednak nie zgłaszać go do kadry na turniej, nie zabierając jednocześnie żadnego innego nominalnego zmiennika dla Cucurelli. Oznaczało to brak Veigi w planach włoskiego szkoleniowca.

Chelsea, sprzedając Portugalczyka, kontynuuje czystki w kadrze. W klubie wciąż znajdują się kolejni kandydaci do opuszczenia „The Blues”. Są wśród nich m.in. Christopher Nkunku, Nicolas Jackson, Ben Chilwell czy Axel Disasi.

fot. PressFocus