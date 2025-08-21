Hit Betclic 1. Ligi zostanie przełożony. To już kolejny raz

Wieczysta Kraków i Wisła Kraków przewodzą stawce Betclic 1. Ligi. Obie drużyny świetnie rozpoczęły sezon, a w ostatniej kolejce rozgromiły swoich rywali. Ich bezpośredni pojedynek miał pierwotnie odbyć się 15 sierpnia, ale został przełożony na 6 września. Według Mateusz Migi z „TVP Sport” mecz ten nie odbędzie się również w tym terminie. Wszystko przez powołania do reprezentacji.

Kiedy Wieczysta zagra z Wisłą?

Wieczysta w rundzie wiosennej Betclic 1. Ligi będzie już rozgrywać mecze domowe w Krakowie, na stadionie Wisły. Rundę jesienną spędzą jednak w Sosnowcu, oddalonym o około godzinę jazdy od Krakowa. Wszystko przez to, że Szachtar Donieck będzie rozgrywał domowe mecze w europejskich pucharach właśnie przy Reymonta.

Pierwotnie derbowe starcie miało odbyć się w piątej kolejce – 15 sierpnia. Gospodarzem jest Wieczysta. Oba kluby uznały jednak, że warto, by derby zostały rozegrane w Krakowie. Nie było to jednak wówczas możliwe, bo w ten sam weekend domowy mecz w PKO BP Ekstraklasie rozgrywała Cracovia. Stąd wniosek o przełożenie mecze, a nowy termin jego rozegrania wyznaczono na 6 września.

Był jednak jeden warunek – do spotkania miało dojść tylko wtedy, gdy żadna z drużyn nie zostałaby osłabiona przez powołania do reprezentacji – trwa wówczas przerwa właśnie na mecze międzynarodowe. Wiemy już, że tak się nie stanie. Powołania na zgrupowanie reprezentacji Polski U-20 otrzymali Jakub Krzyżanowski i Maciej Kuziemka z Wisły oraz Antoni Mikułko z Wieczystej. Co w tej sytuacji? Kluby znów złożą wniosek o przełożenie meczu. Na jaki termin? Istnieje duża szansa, że uda się go rozegrać dopiero w grudniu.

Trzy drużyny w elicie?

Obie krakowskie drużyny świetnie rozpoczęły sezon w Betclic 1. Lidze. Wieczysta zajmuje obecni w tabeli drugie miejsce, z 13 punktami na koncie po pięciu meczach. Podopieczni Przemysława Cecherza stracili punkty tylko w pierwszej kolejce, remisując na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław 1:1. Wygrali każde z kolejnych czterech spotkań, w ostatniej kolejce demolując w Warszawie Polonię 6:1. Gole strzelali Carlitos, Rafa Lopes, Kamil Dankowski, Paweł Łysiak (x2) i Lisandro Semedo. Honorową bramkę dla gospodarzy zdobył Ilkay Durmus.

Wyżej od Wieczystej w tabeli plasuje się tylko Wisła, która jest w tym sezonie bezbłędna. „Biała Gwiazda” wygrała każde z pięciu spotkań, a w ostatniej kolejce, podobnie do Wieczystej, zmiotła rywali z powierzchni ziemi, pokonując na wyjeździe Znicza Pruszków 7:0. Wcześniej pokonała już 4:0 Stal Mielec czy 5:0 ŁKS Łódź. Od początku sezonu w zespole prowadzonym przez Mariusz Jopa błyszczą m.in. Angel Rodado (siedem goli) i wspomniany Maciej Kuziemka (jeden gol i pięć asyst). Warto dodać, że obie krakowskie drużyny przewodzą w tabeli, mając na koncie o jeden mecz rozegrany mniej od reszty zespołów.

fot. PressFocus