FREEBET 400 ZŁ NA START W BETFAN!
Za gole polskich klubów
ODBIERZ BONUS
Tryb ciemny

Strona Główna / Betclic 1. liga / Hit Betclic 1. Ligi zostanie przełożony. To już kolejny raz

Hit Betclic 1. Ligi zostanie przełożony. To już kolejny raz

Napisane przez Braian Wilma, 21 sierpnia 2025
betclic

Wieczysta Kraków i Wisła Kraków przewodzą stawce Betclic 1. Ligi. Obie drużyny świetnie rozpoczęły sezon, a w ostatniej kolejce rozgromiły swoich rywali. Ich bezpośredni pojedynek miał pierwotnie odbyć się 15 sierpnia, ale został przełożony na 6 września. Według Mateusz Migi z „TVP Sport” mecz ten nie odbędzie się również w tym terminie. Wszystko przez powołania do reprezentacji.

Kiedy Wieczysta zagra z Wisłą?

Wieczysta w rundzie wiosennej Betclic 1. Ligi będzie już rozgrywać mecze domowe w Krakowie, na stadionie Wisły. Rundę jesienną spędzą jednak w Sosnowcu, oddalonym o około godzinę jazdy od Krakowa. Wszystko przez to, że Szachtar Donieck będzie rozgrywał domowe mecze w europejskich pucharach właśnie przy Reymonta.

Pierwotnie derbowe starcie miało odbyć się w piątej kolejce – 15 sierpnia. Gospodarzem jest Wieczysta. Oba kluby uznały jednak, że warto, by derby zostały rozegrane w Krakowie. Nie było to jednak wówczas możliwe, bo w ten sam weekend domowy mecz w PKO BP Ekstraklasie rozgrywała Cracovia. Stąd wniosek o przełożenie mecze, a nowy termin jego rozegrania wyznaczono na 6 września.

Był jednak jeden warunek – do spotkania miało dojść tylko wtedy, gdy żadna z drużyn nie zostałaby osłabiona przez powołania do reprezentacji – trwa wówczas przerwa właśnie na mecze międzynarodowe. Wiemy już, że tak się nie stanie. Powołania na zgrupowanie reprezentacji Polski U-20 otrzymali Jakub Krzyżanowski i Maciej Kuziemka z Wisły oraz Antoni Mikułko z Wieczystej. Co w tej sytuacji? Kluby znów złożą wniosek o przełożenie meczu. Na jaki termin? Istnieje duża szansa, że uda się go rozegrać dopiero w grudniu.

Trzy drużyny w elicie?

Obie krakowskie drużyny świetnie rozpoczęły sezon w Betclic 1. Lidze. Wieczysta zajmuje obecni w tabeli drugie miejsce, z 13 punktami na koncie po pięciu meczach. Podopieczni Przemysława Cecherza stracili punkty tylko w pierwszej kolejce, remisując na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław 1:1. Wygrali każde z kolejnych czterech spotkań, w ostatniej kolejce demolując w Warszawie Polonię 6:1. Gole strzelali Carlitos, Rafa Lopes, Kamil Dankowski, Paweł Łysiak (x2) i Lisandro Semedo. Honorową bramkę dla gospodarzy zdobył Ilkay Durmus.

Wyżej od Wieczystej w tabeli plasuje się tylko Wisła, która jest w tym sezonie bezbłędna. „Biała Gwiazda” wygrała każde z pięciu spotkań, a w ostatniej kolejce, podobnie do Wieczystej, zmiotła rywali z powierzchni ziemi, pokonując na wyjeździe Znicza Pruszków 7:0. Wcześniej pokonała już 4:0 Stal Mielec czy 5:0 ŁKS Łódź. Od początku sezonu w zespole prowadzonym przez Mariusz Jopa błyszczą m.in. Angel Rodado (siedem goli) i wspomniany Maciej Kuziemka (jeden gol i pięć asyst). Warto dodać, że obie krakowskie drużyny przewodzą w tabeli, mając na koncie o jeden mecz rozegrany mniej od reszty zespołów.

fot. PressFocus

Betclic 1. ligaZ kraju derby krakowaWieczysta KrakówWisła Kraków

Autor

Avatar użytkownika
Braian Wilma
Ekstraklasa, Premier League, Futbol Extra

Fanatyk Ekstraklasy, uzależniony od piłki. Kibicuje tym niebieskim (Lechowi i Chelsea). Nie wyobraża sobie, by podczas wakacji nie odwiedzić stadionu miejscowej drużyny. Jego świetnie zapowiadającą się karierę w lidze szóstek przerwała kontuzja kolana.

Najnowsze wpisy

Promocja dnia
Freebet 400 złotych
za gole polskich klubów
Sprawdź
Typ dnia
Lech Poznań - Genk
Obie strzelą
kurs
1.56
Analiza
Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 3 x 100% do 200 PLN
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.