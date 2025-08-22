Milan dogadany z gwiazdą Bundesligi na znakomitych warunkach

AC Milan kontynuuje zakupy na dwa tygodnie do końca letniego okna transferowego. Przy via Aldo Rossi jest wielka chęć zmazania ogromnej plamy jaką było dopiero ósme miejsce w Serie A, a także porażka w Coppa Italia w meczu finałowym z Bologną (przez co bolończycy wygrali trofeum po 51 latach). Wiele zmian kadrowych już dokonano, przyszła więc pora na skuteczną, choć nieco szklaną, dziewiątkę.

Milan olał temat Hojlunda – znalazł kogoś lepszego

Długi czas w kontekście pozycji napastnika mówiło się tego lata na temat Dusana Vlahovicia z Juventusu. Mimo naprawdę wielu spotkań na linii klub – otoczenia zawodnika, nadal nie udało się znaleźć porozumienia między stronami co do zarobków Serba. Alternatywą wydawał się Rasmus Hojlund, ale tu scenariusz jest bliźniaczo-podobny; jest chęć pozostania w dotychczasowym klubie, a w dodatku jest brak przekonania wobec propozycji z Włoch.

Milan zdecydował się zadziałać sprawnie i w kilkanaście godzin dopiął transfer z udziałem ważnego piłkarza niepokonanej w Niemczech w sezonie 2023/24 drużyny – Bayeru Leverkusen Xabiego Alonso. Victor Boniface, 24-letni Nigeryjczyk, założy czerwono-czarną koszulkę już wkrótce. Warto kolejny raz pochwalić sprawne działanie Igliego Tare, który od trzech miesięcy wykonuje swoje obowiązki wzorowo.

Nigeryjczyk dołączy do Milanu na roczne wypożyczenie za pięć milionów euro. Mediolańczycy będą mieli opcję wykupu na poziomie 24 milionów – po ewentualnym potwierdzeniu na stałe jego przyszłości w stolicy Lombardii, finalista Ligi Europy 2024 pozostanie w klubie do czerwca 2029 roku. To warunki bardziej niż okazyjne, nawet jeśli mowa o zawodniku po dwukrotnym zerwaniu więzadeł w kolanie. W styczniu Boniface był bliski transferu do Arabii Saudyjskiej za nieco ponad 60 milionów euro, ale transakcja wysypała się na ostatniej prostej. Milan zabezpieczył się więc formułą transferu, aby za dużo w całej operacji nie stracić.

W Bundeslidze po transferze w 2023 roku za 20,5 miliona euro – przez dwa sezony strzelił on 22 gole w 42 meczach, a w lidze belgijskiej w barwach Unionu Saint Gilloise – dziewięć goli w 37 meczach. Bodo/Glimt to z kolei 13 trafień w 48 meczach – ale tam dwukrotnie zerwał więzadła w kolanie. Sporo spotkań napastnik opuścił przez urazy w swojej karierze. W samym Leverkusen w ostatnim sezonie zagrał tylko w 19 meczach ligowych (opuścił z racji urazów 14 spotkań w sezonie). Sezon wcześniej były to aż 23 mecze.

Milan pozyskuje napastnika, który jest bardzo utalentowany, z doświadczeniem w mocnej lidze oraz europejskich pucharach, ale… bardzo szklanego. Urazy więzadeł kosztowały go aż 90 meczów i prawie 540 dni (ponad półtora roku z głowy). Do tego, wielokrotnie już trafiał on na nagłówki portali i gazet – niekoniecznie z pozytywnych powodów.

Boniface i jego przygody

W październiku 2024 mało brakowało, aby piłkarz przedwcześnie zakończył życie. Kierowca pojazdu, którym jechał Boniface zasnął za kółkiem. Nigeryjczyk miał jedynie lekkie obrażenia ręki. Nie nauczyło go to jednak, aby być uważnym za kółkiem. Smartfona należy trzymać w schowku podczas kierowania pojazdem – a jeden z jego pasażerów po miesiącu od ww. wypadku (!) wrzucił zdjęcie na którym Nigeryjczyk… przy 141 kilometrach na godzinie w strefie do 120 prowadzi z urządzeniem w dłoni.

W Leverkusen ale już na boisku – także nie brakuje wybryków z jego udziałem. Były napastnik Bodo/Glimt bowiem nie był zadowolony z tego, że Emiliano Buendia zabrał mu gola w jednym ze spotkań i doszło do małej przepychanki z racji buzującej adrenaliny. W meczu Ligi Europy z West Hamem na wiosnę 2024 – chciał zrobić cieszynkę w stylu Mohammeda Kudusa, czyli usiąść na bandzie. Podbiegając do bandy omal nie „kontuzjował się” ponownie, bowiem pomogła mu przed upadkiem banda reklamowa. Boniface niedługo wcześniej powrócił na boisko po dłuższej przerwie.

Fot. PressFocus