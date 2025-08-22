Bayern Monachium – RB Lipsk – 22.08 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Bayern – RB Lipsk

Rozgrywki: Bundesliga

Data i godzina: 22 sierpnia, 20:30

Stadion: Allianz Arena, Monachium

Na otwarcie sezonu ligowego w Niemczech, czeka nas starcie mistrza kraju z jedną z czołowych ekip. Bayern zmierzy się z RB Lipsk. Bawarczycy przystępują do tego pojedynku po zwycięstwie przed tygodniem z VfB Stuttgart 2:1 w Superpucharze. Ekipa ze wschodnich Niemiec ma za sobą zwycięstwo z Sandhausen w 1/32 finału DFB Pokal. Kto będzie mógł zaliczyć start nowych rozgrywek do udanych? Sprawdz typy na mecz Bayern – RB Lipsk.

Bayern – RB Lipsk – typy bukmacherskie

Bayern – RB Lipsk: BTTS

Historia pojedynków bezpośrednich mówi jasno. Na dziesięć ostatnich meczów między tymi zespołami, aż dziewięciokrotnie byliśmy świadkami trafień obu zespołów. W drużynie z Saksonii nie będziemy mogli oglądać już Benjamina Sesko, lecz pozostaje w niej inny znakomity strzelec, Lois Openda. Wydaje się, że tradycja związana z pojedynkami dzisiejszych rywali zostanie podtrzymana. Zarówno jedno jedni, jak i drudzy dysponują skutecznymi zawodnikami, którzy będą chcieli we właściwy dla siebie sposób otworzyć nowy sezon Bundesligi.

Mimo wszystko, to Bayern pozostaje faworytem tego spotkania. Bawarczycy notują obecnie serię meczów ze zdobytym golem przed własną publicznością, która trwa od grudnia ubiegłego roku. Pomimo tego, że wierzę w bramkę dla gości, uważam że to właśnie podopieczni trenera Kompany’ego zdobędą trzy punkty. Ciekawym typem na to spotkanie jest zwycięstwo gospodarzy połączone z wykonaniem powyżej 8,5 rzutów rożnych w całym spotkaniu. Liczba kornerów będzie dość wysoka, z racji naporów na bramkę Lipska, lecz także na tą strzeżoną przez Manuela Neuera. Można także pokusić się o zagranie zwycięstwa Bayernu z handicapem -1,5, ponieważ ten mecz nie powinien zakończyć się na dwóch bramkach.

Propozycje typów bukmacherskich na Bayern – RB Lipsk

BTTS @1.63

Bayern Monachium wygra i w meczu będzie powyżej 8.5 rzutów rożnych @1.85

Bayern wygra z handicapem -1,5 @1.58

Bayern – RB Lipsk – zapowiedź meczu

Przygotowania do sezonu nie należały do typowych dla gospodarzy, z racji udziału na Klubowych Mistrzostwach Świata. Mimo krótkiego okresu przygotowawczego, Bawarczycy zdążyli sięgnąć po Superpuchar Niemiec, wygrywając 2:1 z VfB Stuttgart. Cieszyć może trafienie nowego nabytku, Luisa Diaza. Lipsk również ma za sobą udany start w oficjalnych rozgrywkach, dzięki zwycięstwu 4:2 nad Sandhausen w pierwszej rundzie Pucharu Niemiec. Mimo zwycięstwa, defensywa wykazała pewne braki, tracąc dwie bramki z przeciwnikiem z czwartego poziomu rozgrywkowego, co musi budzić pewien niepokój. Drużynie nie pomoże Lukas Klostermann, nie jest też pewny występ Xaviego Simonsa, który na dniach ma trafić do Chelsea.

Gdzie oglądać mecz Bayern – RB Lipsk

Mecz Bayern – RB Lipsk będzie można zobaczyć na antenie Eleven Sports 1.

Przewidywane składy na mecz Bayern – RB Lipsk

Bayern: Neuer – Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic – Kimmich, Goretzka –

Gnabry, Olise, Diaz – Kane

Neuer – Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic – Kimmich, Goretzka – Gnabry, Olise, Diaz – Kane Lipsk: Gulacsi – Baku, Orban, Lukeba, Raum – Seiwald, Schlager – Bakayoko, Xavi, Nusa – Openda

Statystyki na typy bukmacherskie Bayern – RB Lipsk