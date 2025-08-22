Jakub Jankto zakończył karierę. Nie jest już w stanie grać, choć nie ma jeszcze 30 lat

Piłkarze, którzy grali na niezłym poziomie i musieli przedwcześnie skończyć z futbolem – jest takich wielu, na czele z Marco van Bastenem. Jakub Jankto dołączył teraz do tego grona. Czeski piłkarz nie był już w stanie dłużej uprawiać zawodowo piłki nożnej. Może nie będzie zapamiętany ze swojej znakomitej kariery, ale wiele osób uzna go za inspirację. Przełamał bowiem w futbolu pewną barierę.

Jankto niespodziewanie kończy z piłką

21 sierpnia w godzinach porannych Jakub Jankto zdecydował się na wrzucenie wpisu na swoje instagramowe story. Bardzo wiele pytań otrzymywał bowiem w kontekście swojej przyszłości. Od dłuższego czasu Czech nie wybiegł na murawę w Serie A, a przecież był związany umową z Cagliari. Ostatni sezon zakończył bez jakiegokolwiek meczu o stawkę, choć wielokrotnie był na ławce rezerwowych. Niestety, ale jeżeli wybiegnie on na murawę, to prywatnie – zdecydował się przedwcześnie zakończyć karierę w wieku 29 lat. Powody są dwa: kwestie zdrowotne i chęć częstszego widywania się z synem.

W szczerym wyznaniu na Instagramie napisał: – Otrzymałem zbyt wiele wiadomości na temat tego, czy będę kontynuował swoją karierę piłkarską. Niestety nie. Powód jest prosty. Doznałem bardzo poważnej kontuzji (kompletnie uszkodzone więzadła w kostce). Próbowałem to przezwyciężyć przez cały rok. Mimo to, kluczowym aspektem sprawy był mój syn, z którym nie miałem możliwości spotykać się częściej. Chciałem zmienić tę sytuację, bowiem mamy tylko jedną rodzinę i chciałem być blisko mojego syna w Pradze. To dlatego zdecydowałem się przeprowadzić do Pragi. Dziękuję wszystkim ludziom, którzy mnie wspierali. Doceniam.

Jankto w swojej karierze najmocniej kojarzony jest z piłką włoską – to tam zagrał 97 razy dla Sampdorii, 69 meczów dla Udinese, a także 35 meczów dla Ascoli i kolejnych 20 dla Cagliari. W sumie w Serie A zagrał 173 razy i zanotował 18 trafień. W La Liga wystąpił 14-krotnie, a w ekstraklasie czeskiej 15 razy. To także wielokrotny reprezentant swojego kraju. W czeskiej kadrze zagrał 45 razy – był częścią kadry na EURO 2020, gdzie zagrał w każdym z pięciu meczów turnieju.

Luigi Garlando poświęcił mu nawet artykuł w „La Gazzetcie dello Sport”. Wyznał, że jest mu wdzięczny za otwarcie odważnej ścieżki cywilizacji. Odniósł się choćby do słów Antonio Cassano sprzed dekady, gdzie „FantAntonio” powiedział, że „wierzy w to, że nie ma żadnych p**ałów w reprezentacji” oraz że „to ich sprawa”.

Piłkarze spod znaku społeczności LGBT

Wiosną 2023 roku czeski pomocnik za pośrednictwem mediów społecznościowych Sparty Praga (ówczesnego klubu) dokonał publicznego coming outu. Jak przyznał – nie chciał już dłużej ukrywać czegoś, co jest dla niego ważne. Stał się tym samym pierwszym aktywnym piłkarzem z lig TOP 5, który przyznał się otwarcie do orientacji homoseksualnej. W męskim futbolu Jankto to tylko jeden z niewielu przypadków. Co ciekawe, wcześniej był w związku z modelką Markétą Ottomanską i to z nią miał syna.

Wspierała go po tej decyzji: – Jestem bardzo dumna, że ​​udało mu się zebrać siły, by ogłosić swoją decyzję publicznie. Obawiał się, że ludzie nie zaakceptują go takim, jakim jest. Był tym bardzo zestresowany. Wciąż jest wielu takich, którzy piszą prywatne wiadomości i grożą mu. To straszne, że to się nadal dzieje. Obcy, którzy interesują się życiem innych ludzi…. Kiedy Jakub mi to wyjawił, dało mi to również wielką wolność. Najważniejsze, żeby był bezpieczny i szczęśliwy. Jestem pewna, że ​​poczuje ulgę i nic nie będzie go dręczyć od środka – mówiła w 2023 roku po jego coming oucie.

Nadal mówi się bowiem o toksyczności męskiego środowiska piłkarskiego w tematach związanych z LGBT. Wielu piłkarzy odmawia udziału w akcjach promujących tolerancję. Co innego jeśli mowa o futbolu kobiecym; tam przypadków coming outu jest sporo. Do tej pory do orientacji homoseksualnej (można by rzec, że w całej historii piłki nożnej) przyznało się raptem kilku zawodników. Pierwszym był Justin Fashanu, który m.in. w związku z homofobią na Wyspach Brytyjskich popełnił samobójstwo w 2001 roku.

Po zakończeniu kariery coming outu dokonał były reprezentant Niemiec – Thomas Hitzlsperger. W ostatnich kilkudziesięciu miesiącach do tego grona dołączył choćby Anglik Jake Daniels oraz Australijczyk Jake Cavallo (dokonał tego jako pierwszy w historii aktywnie grający piłkarz w najwyższej lidze). Obaj otrzymali oni ogromne wsparcie ze świata sportu czy polityki – choćby ze strony księcia Williama, Zlatana Ibrahimovicia czy Gary’ego Linekera. Daniels przyznał, że m.in. Cavallo był dla niego inspiracją, aby żyć w zgodzie z samym sobą.

Fot. PressFocus