Były gracz Legii ceniony w swoim klubie. Dostał nową umowę

Były gracz Legii Warszawa może pochwalić się już niemałym doświadczeniem z gry na niemieckich boiskach. Defensor Unionu Berlin radzi sobie na tyle dobrze, że stołeczny klub postanowił nagrodzić go w wyjątkowy sposób.

Były gracz Legii doceniony

Union Berlin wysłał jasny sygnał przed nowym sezonem Bundesligi – jeden z filarów drużyny, Josip Juranović, pozostaje w klubie na dłużej. Chorwacki obrońca, który od stycznia 2023 roku reprezentuje barwy stołecznego zespołu, podpisał nową umowę obowiązującą do 2028 roku. To decyzja, która ma ogromne znaczenie nie tylko sportowe, ale również symboliczne – pokazuje bowiem, że w klubie panuje stabilizacja i długofalowa wizja rozwoju.

– W osobie Josipa, zatrzymujemy ważnego gracza, który odgrywa kluczową rolę dzięki swojemu doświadczeniu i elastyczności. Dlatego jesteśmy zachwyceni, że chce kontynuować z nami tę podróż – powiedział kierownik sportowy Unionu, Horst Heldt.

✊ Jura bleibt Eisern! 🔴⚪️ Der 1. FC Union Berlin und Josip #Juranović haben sich auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung geeinigt: 🔗 https://t.co/dKM7qig2NM#FCUnion pic.twitter.com/hGCDKzhN9d — 1. FC Union Berlin (@fcunion) August 22, 2025

Juranović trafił do Unionu z Celtiku Glasgow w styczniu 2023 roku za 8,6 miliona euro. Była to wówczas rekordowa transakcja w historii berlińskiego klubu, co jasno pokazywało, jak wielkie nadzieje wiązano z Chorwatem. Od tamtej pory boczny obrońca, a właściwie wahadłowy rozegrał 62 spotkania ligowe (50 w Bundeslidze), notując cztery bramki i sześć asyst. Szczególnie zapamiętano jego popis przeciwko Ajaksowi w Lidze Europy, gdzie strzelił gola i zaliczył asystę, prowadząc drużynę do historycznego sukcesu. Mecz później w Lidze Europy strzelił gola Unionowi SG bezpośrednio z rzutu wolnego.

Ceniony w klubie

Uniwersalność Juranovicia, byłego gracza Legii, to jeden z jego największych atutów. Może grać zarówno na prawej, jak i lewej stronie defensywy, co w klubie doceniają szczególnie. Było tak zresztą w sezonie 2024/25, który kończył na lewej stronie. Trener Steffen Baumgart wielokrotnie podkreślał, że Chorwat jest zawodnikiem, który daje drużynie elastyczność taktyczną i gwarancję jakości w najważniejszych momentach. To właśnie w takich piłkarzach buduje się fundament stabilnego klubu, który potrafi stawić czoła największym wyzwaniom. Sam piłkarz nie krył radości po podpisaniu nowego kontraktu.

– Union i Berlin stały się prawdziwym domem dla mnie i mojej rodziny. Chcemy dalej umacniać swoją pozycję w lidze i dostarczać kibicom niezapomnianych meczów – podkreślił Juranović.

Josip Juranović from Celtic to Union Berlin, one of my favourite transfers made in the recent window. Simply brilliant. 🇭🇷 pic.twitter.com/LWoeb2h0fx — R.D. Football Scout (@RdScouting) March 9, 2023

Zadowolenia nie ukrywał również zarząd klubu, co też wyraźnie pokazuje, że w klubie traktują Juranovicia nie tylko jako zawodnika, ale też lidera, którego obecność ma bezpośrednie przełożenie na wyniki drużyny. Juranović uzbierał jednak tylko 1250 i 1150 minut w dwóch ostatnich sezonach Bundesligi. Jego dużym problemem są urazy. Po operacji stawu skokowego wrócił dopiero w końcówce listopada, a w końcówce sezonu miał problemy z łydką. Kiedy jednak może, to gra – na prawej lub lewej stronie – w zależności od potrzeb trenera.

Przedłużenie kontraktu z Chorwatem to także sygnał wysłany do całej Bundesligi. Union, który jeszcze kilka lat temu był traktowany jako beniaminek bez większych perspektyw, dziś udowadnia, że jest klubem o poważnych ambicjach. Utrzymanie w składzie zawodnika kalibru Juranovicia dowodzi, że stołeczny klub nie zamierza ograniczać się do walki o utrzymanie, lecz chce regularnie walczyć o wyższe cele – w tym o europejskie puchary.

To też bowiem 40-krotny reprezentant Chorwacji. Grał w pierwszym składzie na mundialu w Katarze, na którym jego kadra zdobyła brąz. Wystąpił aż w sześciu meczach – we wszystkich po 90 lub 120 minut. Juranović zagrał też na EURO 2024. My możemy go kojarzyć ze świetnego okresu w Legii Warszawa. „Wojskowi” mieli swego czasu doskonały duet wahadłowych – Josipa Juranovicia i Filipa Mladenovicia. W ostatnim mistrzowskim sezonie Legii strzelił gola i zanotował siedem asyst. Odszedł do Celtiku za ok. 3 mln euro w 2021 roku i jego kariera jeszcze nabrała rozpędu.

fot. PressFocus