Levante – Barcelona – 23.08 – typy i zapowiedź
Podstawowe informacje o meczu Levante – Barcelona
- Rozgrywki: La Liga
- Data i godzina: 23 sierpnia, 21:30
- Stadion: Estadi Ciutat de València
Beniaminek z Walencji już w drugiej kolejce podejmie u siebie mistrza Hiszpanii. Gospodarze rozpoczęli sezon od porażki 1:2 z Deportivo Alaves, natomiast goście od pewnego zwycięstwa 3:0 nad Mallorką. Zdobycie chociażby punktu byłoby dużym wyczynem dla drużyny, a każde „oczko” będzie cenne w walce o utrzymanie. Czy drużyna powracająca do elity stawi czoła wielkiej Barcelonie? Sprawdź typy na mecz Levante – Barcelona.
Levante – Barcelona – typy bukmacherskie
Levante – Barcelona: zwycięstwo Barcelony z handicapem -1
Faworyt tego starcia może być tylko jeden. Barcelona jest drużyną o kilka klas lepszą od Levante i tę różnicę powinno być widać na boisku, dlatego typuję jej zwycięstwo przynajmniej dwoma bramki. Nie powinien w tym przeszkodzić brak Roberta Lewandowskiego, który wciąż pauzuje z powodu urazu. Dobrą dyspozycją pochwalić się może chociażby Lamine Yamal, a w ostatniej kolejce na listę strzelców wpisał się m.in. zastępca Lewandowskiego, Ferran Torres, który utrzymuje niezłą formę z końcówki ubiegłego sezonu. Dodatkowo pozytywnie na ten typ działa statystyka mówiąca o trzech ostatnich wyjazdowych wygranych Barcelony różnicą przynajmniej dwóch bramek.
Goście korzystając z przewagi, którą dysponują nad większością klubów w lidze, starają się rozstrzygać losy meczu już na samym jego początku. W pięciu ostatnich spotkaniach ligowych, Barca aż czterokrotnie zdobywała przynajmniej dwie bramki już w pierwszej połowie. Można także pokusić się o typ łączony na brak BTTS z liczbą bramek powyżej 2,5. Kurs na to zdarzenie wydaje się być korzystny i warty rozważenia.
Propozycje typów bukmacherskich na Levante – Barcelona
- zwycięstwo Barcelony z handicapem -1 @1.61
- Barcelona powyżej 1,5 bramki w pierwszej połowie @2.43
- Oba zespoły strzelą gola / Liczba bramek – nie/powyżej 2,5 @3.50
Levante – Barcelona – zapowiedź meczu
Gospodarze rozpoczęli sezon od wyjazdowej porażki z Deportivo Alaves 1:2. Było to dla nich otwarcie dość bolesne, gdyż decydujące trafienie padło w doliczonym czasie gry. Ciężko też dokładnie ocenić formę drużyny, ponieważ mecze przedsezonowe nie przyniosły spektakularnych wyników i nie były rozgrywane z rywalami na ich poziomie. Barca rozpoczęła sezon z przytupem, od kontrolowanego zwycięstwa 3:0 nad Mallorką. Spokój, który podopieczni Hansiego Flicka pokazali przed tygodniem pokazuje doskonałe przygotowanie do obrony tytułu.
Gdzie oglądać mecz Levante – Barcelona
Mecz Levante – Barcelona będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Sport.
Przewidywane składy na mecz Levante – Barcelona
- Levante: Campos – Elgezabal, Fuente, Cabello – Toljan, Lozano, Rey, Sanchez – Martinez – Romero, Brugue
- Barcelona: Garcia – Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde – Pedri, De Jong – Yamal, Fermin, Raphinha – Torres
Statystyki na typy bukmacherskie Levante – Barcelona
- Barcelona wygrała trzy ostatnie mecze wyjazdowe w lidze różnicą przynajmniej dwóch bramek.
- W pięciu ostatnich meczach w lidze, Barca czterokrotnie zdobywała ponad 1,5 bramki w pierwszej połowie.
- Goście tylko raz na ostatnie pięć spotkań stracili bramkę na wyjeździe w lidze.