Levante – Barcelona – 23.08 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Levante – Barcelona

Rozgrywki: La Liga

Data i godzina: 23 sierpnia, 21:30

Stadion: Estadi Ciutat de València

Beniaminek z Walencji już w drugiej kolejce podejmie u siebie mistrza Hiszpanii. Gospodarze rozpoczęli sezon od porażki 1:2 z Deportivo Alaves, natomiast goście od pewnego zwycięstwa 3:0 nad Mallorką. Zdobycie chociażby punktu byłoby dużym wyczynem dla drużyny, a każde „oczko” będzie cenne w walce o utrzymanie. Czy drużyna powracająca do elity stawi czoła wielkiej Barcelonie? Sprawdź typy na mecz Levante – Barcelona.

Levante – Barcelona – typy bukmacherskie

Levante – Barcelona: zwycięstwo Barcelony z handicapem -1

Faworyt tego starcia może być tylko jeden. Barcelona jest drużyną o kilka klas lepszą od Levante i tę różnicę powinno być widać na boisku, dlatego typuję jej zwycięstwo przynajmniej dwoma bramki. Nie powinien w tym przeszkodzić brak Roberta Lewandowskiego, który wciąż pauzuje z powodu urazu. Dobrą dyspozycją pochwalić się może chociażby Lamine Yamal, a w ostatniej kolejce na listę strzelców wpisał się m.in. zastępca Lewandowskiego, Ferran Torres, który utrzymuje niezłą formę z końcówki ubiegłego sezonu. Dodatkowo pozytywnie na ten typ działa statystyka mówiąca o trzech ostatnich wyjazdowych wygranych Barcelony różnicą przynajmniej dwóch bramek.

Goście korzystając z przewagi, którą dysponują nad większością klubów w lidze, starają się rozstrzygać losy meczu już na samym jego początku. W pięciu ostatnich spotkaniach ligowych, Barca aż czterokrotnie zdobywała przynajmniej dwie bramki już w pierwszej połowie. Można także pokusić się o typ łączony na brak BTTS z liczbą bramek powyżej 2,5. Kurs na to zdarzenie wydaje się być korzystny i warty rozważenia.

Propozycje typów bukmacherskich na Levante – Barcelona

zwycięstwo Barcelony z handicapem -1 @1.61

Barcelona powyżej 1,5 bramki w pierwszej połowie @2.43

Oba zespoły strzelą gola / Liczba bramek – nie/powyżej 2,5 @3.50

Levante – Barcelona – zapowiedź meczu

Gospodarze rozpoczęli sezon od wyjazdowej porażki z Deportivo Alaves 1:2. Było to dla nich otwarcie dość bolesne, gdyż decydujące trafienie padło w doliczonym czasie gry. Ciężko też dokładnie ocenić formę drużyny, ponieważ mecze przedsezonowe nie przyniosły spektakularnych wyników i nie były rozgrywane z rywalami na ich poziomie. Barca rozpoczęła sezon z przytupem, od kontrolowanego zwycięstwa 3:0 nad Mallorką. Spokój, który podopieczni Hansiego Flicka pokazali przed tygodniem pokazuje doskonałe przygotowanie do obrony tytułu.

Gdzie oglądać mecz Levante – Barcelona

Mecz Levante – Barcelona będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Sport.

Przewidywane składy na mecz Levante – Barcelona

Levante: Campos – Elgezabal, Fuente, Cabello – Toljan, Lozano, Rey, Sanchez – Martinez – Romero, Brugue

Campos – Elgezabal, Fuente, Cabello – Toljan, Lozano, Rey, Sanchez – Martinez – Romero, Brugue Barcelona: Garcia – Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde – Pedri, De Jong – Yamal, Fermin, Raphinha – Torres

Statystyki na typy bukmacherskie Levante – Barcelona