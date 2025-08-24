Bailey poczeka na debiut. Koszmarny początek przygody w Rzymie

Wielu fanów Bundesligi świetnie kojarzy Leona Baileya. Jamajczyk w barwach Bayeru Leverkusen dawał kibicom dużo radości – był nieprzyjemnym do krycia zawodnikiem, który łatwo uciekał rywalom. Po transferze do Anglii miał tylko jeden dobry sezon, więc pora na to, aby otrzepać się z kurzu i poszukać szczęścia gdzieś indziej. Na odrobinę szczęścia po przyjeździe do Rzymu musi poczekać.

Bailey zmienił ligę – i zameldował się w raporcie medycznym

Leon Bailey dołączył do AS Romy na zasadzie wypożyczenia z Aston Villi. „The Villans” mają w to miejsce Evanna Guessanda, który kosztował 30 mln funtów. W zeszłym sezonie w barwach Nicei grał albo na środku ataku, albo na prawym skrzydle, gdzie notował kapitalne liczby i pomógł zespołowi w awansie do Champions League. Strzelił aż 13 goli i zaliczył siedem asyst. Powoli wprowadzany jest do angielskiej ekipy, a Leon Bailey nie znajdował się w planacy Unaia Emery’ego, który wystawiał tam też Johna McGinna czy Morgana Rogersa.

Rzymski klub ma opcję wykupu po sezonie. Jamajczyk przybył do stolicy Włoch ze sporym entuzjazmem, który udzielił mu się po przywitaniu przez kibiców. Niestety, już na pierwszym treningu u Gian Piero Gasperiniego doznał kontuzji mięśnia prostego prawego uda. Roma kilkanaście godzin po meczu z Bologną otwierającym sezon Serie A podała, że Bailey będzie pauzował przez kolejne cztery tygodnie. Przypomniały się te same demony, które trapiły do w Aston Villi wiosną. Wtedy przez kontuzję przestał grać, a potem stracił miejsce w składzie. Uzbierał raptem 1100 min w Premier League.

W najbardziej optymistycznym wariancie skrzydłowy wróci do gry kilka dni po zakończeniu przerwy międzynarodowej. Nie brzmi to dobrze w kontekście sytuacji kadrowej rzymskiego klubu. Ofensywa Romy nie zachwyca i brakuje tam jakości. Poza Artemem Dowbykiem oraz Evanem Fergusonem na szpicy, jako ofensywni pomocnicy dostępni są jedynie: Pablo Dybala (którego przyszłość stoi pod znakiem zapytania), nowa gwiazda drużyny Matias Soule, a także będący na wylocie Stephan El Shaarawy wraz z Lorenzo Pellegrinim. Gasperini będzie mieć więc w najbliższych dniach duży ból głowy.

Jamajczyk na zakręcie kariery

Leon Bailey trafił do Aston Villi latem 2021 roku za 32 miliony euro z Bayeru Leverkusen. Na poziomie Premier League zanotował jednak tylko jeden dobry sezon. W rozgrywkach 2023/24 na wszystkich frontach strzelił 14 goli i miał 15 asyst. Przebił wtedy też liczbę 2000 minut w samej lidze. Drużyna z Birmingham dotarła wtedy do półfinału Ligi Konferencji i wywalczyła awans do Ligi Mistrzów z racji na finisz w TOP 4 w lidze. Gdyby policzyć wszystkie rozgrywki, to wybiegał na murawie ponad 3100 minut. Tylko Ollie Watkins zdobył więcej bramek (24).

Skrzydłowy dobrze znany jest z powodowania problemów u rywali – przyspieszenie i ciąg na bramkę to połączenie, z którym kojarzy się Jamajczyka przede wszystkim. W Leverkusen w Bundeslidze zanotował on 28 bramek i 19 asyst. Niemcy wcześniej zapłacili za niego blisko 17 milionów euro belgijskiemu Genkowi. Często łączono go w letnich okienkach z Chelsea, ponieważ od małego był kibicem tego klubu. Wstawił nawet na swoje social media zdjęcie w koszulce tego klubu w 2015 roku.

Jamajczyk pojawił się w Europie w 2013 roku, po tym gdy pozyskał go AS Trencin. Słowacki zespół w ostatnich latach przyzwyczaił do penetrowania afrykańskiego rynku i Bailey to prawdopodobnie jeden z najlepszych skalpów w jego historii. Klub z kraju naszych południowych sąsiadów zarobił na nim w 2015 roku 1,4 miliona euro.

Fot. PressFocus