Wisła Płock – Zagłębie Lubin – 25.08 – typy i zapowiedź
Podstawowe informacje o meczu Wisła Płock – Zagłębie Lubin
- Rozgrywki: PKO BP Ekstraklasa
- Data i godzina: 25 sierpnia, 19:00
- Stadion: Orlen Stadion, Płock
Na zakończenie zmagań w szóstej kolejce polskiej Ekstraklasy, niespodziewany lider z Płocka podejmie u siebie Zagłębie Lubin. W poprzedniej kolejce Wisła pokonała Legię po bramce głową Marcina Kamińskiego, choć nie była stroną dominującą. Zagłębie z kolei wysoko pokonało Lechię Gdańsk, sześciokrotnie trafiając do bramki rywala. Czy Wisła umocni się na prowadzeniu w tabeli? Sprawdź typy na mecz Wisła Płock – Zagłębie Lubin.
Wisła Płock – Zagłębie Lubin – typy bukmacherskie
Wisła Płock – Zagłębie Lubin: zwycięstwo Wisły
Naciarze prezentują się imponująco, nie przegrywając żadnego spotkania od kwietnia. Dobra dyspozycja z końcówki poprzedniego sezonu i awansu po barażach trwa nadal, dzieki czemu Wisła jest rewelacją pierwszych kolejek. Podopieczni trenera Misiury notują komplet zwycięstw na własnym sezonie i nie sądzę żeby dzisiaj się to zmieniło. Dlatego typuję kontynuację serii i zwycięstwo Wisły Płock. Zagłębie ma problemy w meczach wyjazdowych, odnosząc ostatnią wygraną w kwietniu.
Typuję również, że mecz nie przyniesie nam więcej niż dwie bramki. Tylko raz we wszystkich meczach gospodarzy w tym sezonie padło ich więcej niż 2,5. Defensywa Nafciarzy gra na naprawdę dobrym poziomie, a Marcin Kamiński z miejsca stał się jej liderem. Zagłębiu ciężko będzie złamać rywali, więc wykorzystałbym wysoki kurs i obstawił brak bramki dla gości.
Propozycje typów bukmacherskich na Wisła Płock – Zagłębie Lubin
- zwycięstwo Wisły @2.12
- poniżej 2,5 bramki @1.80
- Zagłębie nie zdobędzie bramki @2.73
Zagraj Ekstraklasę w BETFAN! Gracze, którzy skorzystali z Extra Pensji otrzymali już 40 000 złotych do podziału. Nie przegap kolejnej okazji, bo co kolejkę możesz zgarnąć 10 000 złotych do podziału, póki trenerzy Ekstraklasy zachowują swoje stanowiska! Kliknij w baner i dołącz.
Wisła Płock – Zagłębie Lubin – zapowiedź meczu
Gospodarze zdobyli na ten moment trzynaście punktów. Dzięki temu wyrównali dotychczasowy rekord Górnika Łęczna z sezonu 03/04, w ilości punktów zdobytych przez beniaminka w pierwszych pięciu meczach sezonu. Drużyna prezentuje solidną grą defensywną, a także w ataku chociażby dzięki Łukaszowi Sekulskiemu, który ma trzy trafienia na koncie. Zagłębie po trudnym poczatku, odnioslo w ubiegłym tygodniu zwycięstwo 6:2 z Lechią. Była to pierwsza wygrana Miedziowych w obecnej kampanii, po porażce z Widzewem i dwóch remisach z GKS-em i Koroną.
Gdzie oglądać mecz Wisła Płock – Zagłębie Lubin
Mecz Wisła Płock – Zagłębie Lubin będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Sport 3.
Przewidywane składy na mecz Wisła Płock – Zagłębie Lubin
- Wisła: Leszczyński – Haglind Sangre, Kamiński, Edmundsson – Custović, Kun, Pacheco, Nowak, Lecoeuche – Jimenez, Sekulski
- Zagłębie: Hładun – Jakuba, Ławniczak, Nalepa, Kłudka – Dąbrowski, Kocaba – Reguła, Radwański, Sypek – Kosidis
Statystyki na typy bukmacherskie Wisła Płock – Zagłębie Lubin
- Wisła nie przegrała od kwietnia.
- Zagłębie od czterech spotkań nie wygrało na wyjeździe.
- We wszystkich pięciu spotkaniach Wisły w tym sezonie, czterokrotnie padało poniżej 2,5 bramki.