Wisła Płock – Zagłębie Lubin – 25.08 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Wisła Płock – Zagłębie Lubin

Rozgrywki: PKO BP Ekstraklasa

Data i godzina: 25 sierpnia, 19:00

Stadion: Orlen Stadion, Płock

Na zakończenie zmagań w szóstej kolejce polskiej Ekstraklasy, niespodziewany lider z Płocka podejmie u siebie Zagłębie Lubin. W poprzedniej kolejce Wisła pokonała Legię po bramce głową Marcina Kamińskiego, choć nie była stroną dominującą. Zagłębie z kolei wysoko pokonało Lechię Gdańsk, sześciokrotnie trafiając do bramki rywala. Czy Wisła umocni się na prowadzeniu w tabeli? Sprawdź typy na mecz Wisła Płock – Zagłębie Lubin.

Wisła Płock – Zagłębie Lubin – typy bukmacherskie

Wisła Płock – Zagłębie Lubin: zwycięstwo Wisły

Naciarze prezentują się imponująco, nie przegrywając żadnego spotkania od kwietnia. Dobra dyspozycja z końcówki poprzedniego sezonu i awansu po barażach trwa nadal, dzieki czemu Wisła jest rewelacją pierwszych kolejek. Podopieczni trenera Misiury notują komplet zwycięstw na własnym sezonie i nie sądzę żeby dzisiaj się to zmieniło. Dlatego typuję kontynuację serii i zwycięstwo Wisły Płock. Zagłębie ma problemy w meczach wyjazdowych, odnosząc ostatnią wygraną w kwietniu.

Typuję również, że mecz nie przyniesie nam więcej niż dwie bramki. Tylko raz we wszystkich meczach gospodarzy w tym sezonie padło ich więcej niż 2,5. Defensywa Nafciarzy gra na naprawdę dobrym poziomie, a Marcin Kamiński z miejsca stał się jej liderem. Zagłębiu ciężko będzie złamać rywali, więc wykorzystałbym wysoki kurs i obstawił brak bramki dla gości.

Propozycje typów bukmacherskich na Wisła Płock – Zagłębie Lubin

zwycięstwo Wisły @2.12

poniżej 2,5 bramki @1.80

Zagłębie nie zdobędzie bramki @2.73

Wisła Płock – Zagłębie Lubin – zapowiedź meczu

Gospodarze zdobyli na ten moment trzynaście punktów. Dzięki temu wyrównali dotychczasowy rekord Górnika Łęczna z sezonu 03/04, w ilości punktów zdobytych przez beniaminka w pierwszych pięciu meczach sezonu. Drużyna prezentuje solidną grą defensywną, a także w ataku chociażby dzięki Łukaszowi Sekulskiemu, który ma trzy trafienia na koncie. Zagłębie po trudnym poczatku, odnioslo w ubiegłym tygodniu zwycięstwo 6:2 z Lechią. Była to pierwsza wygrana Miedziowych w obecnej kampanii, po porażce z Widzewem i dwóch remisach z GKS-em i Koroną.

Gdzie oglądać mecz Wisła Płock – Zagłębie Lubin

Mecz Wisła Płock – Zagłębie Lubin będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Sport 3.

Przewidywane składy na mecz Wisła Płock – Zagłębie Lubin

Wisła: Leszczyński – Haglind Sangre, Kamiński, Edmundsson – Custović, Kun, Pacheco, Nowak, Lecoeuche – Jimenez, Sekulski

Leszczyński – Haglind Sangre, Kamiński, Edmundsson – Custović, Kun, Pacheco, Nowak, Lecoeuche – Jimenez, Sekulski Zagłębie: Hładun – Jakuba, Ławniczak, Nalepa, Kłudka – Dąbrowski, Kocaba – Reguła, Radwański, Sypek – Kosidis

Statystyki na typy bukmacherskie Wisła Płock – Zagłębie Lubin