ŁKS Łódź – GKS Katowice – 28.10. – typy i zapowiedź

Napisane przez Miłosz Nowak, 27 października 2025

Podstawowe informacje o meczu ŁKS Łódź – GKS Katowice

  • Rozgrywki: STS Puchar Polski
  • Data i godzina: 28 października, 17:30
  • Stadion: Stadion ŁKS im. Władysława Króla, Łódź

W Łodzi dojdzie do starcia miejscowego ŁKS-u z ekstraklasowiczem z Katowic. Gospodarze dobrze prezentują się na własnym obiekcie, z kolei GKS po serii porażek na wyjazdach, odniósł ostatnio efektowne zwycięstwo w Lublinie. Kto awansuje do kolejnej rundy krajowego pucharu? Sprawdź typy na mecz ŁKS Łódź – GKS Katowice.

ŁKS Łódź – GKS Katowice – typy bukmacherskie

ŁKS Łódź  – GKS Katowice: zwycięstwo ŁKS-u lub remis

Analizując ten mecz, nie dostrzegam wyraźnego faworyta, dlatego nie odważę się postawić jednoznacznie na jednego z rywali. Lekką przewagę będą mieli gospodarze, którzy nie przegrali jeszcze u siebie w tym sezonie. Stadion Króla jest twierdzą, z której ciężko jest wywieźć ligowe punkty. Rycerze Wiosny grają u siebie z polotem i pewnością siebie. GieKSa przegrała aż pięć z siedmiu ostatnich wyjazdów, choć poprzedni mecz wygrany z Motorem w Lublinie 5:2 pozwolił nieco odetchnąć kibicom. Drużyna z Katowic bardziej będzie jednak skupiać się na utrzymaniu w elicie, co sprawi, że większą motywację będą mieli grający przed własną publicznością Łodzianie i to ich zwycięstwo upatrywałbym w tym spotkaniu, jednak niewykluczone, że po dogrywce. Z tego powodu proponuję jako główny typ zwycięstwo gospodarzy lub remis.

Co do bramek, spodziewam się otwartego meczu, ŁKS u siebie musi atakować, a GKS historycznie dobrze radzi sobie w zachodniej części Łodzi, wygrywając tu trzy z czterech ostatnich pojedynków. Dorzucam więc BTTS oraz powyżej 2,5 bramki. Gospodarze strzelają u siebie regularnie, a u gości w bardzo dobrej dyspozycji jest Bartosz Nowak, który będzie bardzo groźny dla łódzkiej defensywy.

Propozycje typów bukmacherskich na ŁKS Łódź – GKS Katowice

  • zwycięstwo ŁKS-u lub remis @1.57
  • BTTS @1.65
  • powyżej 2,5 bramki @1.76

ŁKS Łódź – GKS Katowice – zapowiedź meczu

ŁKS jest w niezłych nastrojach, przynajmniej jeśli weźmiemy pod uwagę spotkania domowe. Jeżeli chodzi o ligę, zajmują dopiero dziesiątą pozycję na zapleczu Ekstraklasy. Goście wygrali dwa ostatnie spotkania w lidze, kolejno z Motorem i Koroną. Nadal zajmują jednak miejsce w dolnej części ligowej tabeli.

Gdzie oglądać mecz ŁKS Łódź – GKS Katowice

Mecz ŁKS Łódź – GKS Katowice będzie można zobaczyć na antenie TVP Sport.

Przewidywane składy na mecz ŁKS Łódź – GKS Katowice

  • ŁKS: Bobek – Jurkiewicz, Craciun, Rudol – Kupczak, Mokrzycki, Wysokiński, Ernst, Krykun – Piasecki, Toma
  • GKS:Szczuka – Jaroszek, Rogala, Kuusk – Galan, Kowalczyk, Milewski, Rejczyk – Nowak, Szkuryn, Wędrychowski

Statystyki na typy bukmacherskie ŁKS Łódź – GKS Katowice

  • GKS przegrał pięć spotkań w siedmiu ostatnich meczach.
  • ŁKS nie przegrał jeszcze u siebie w tym sezonie.
  • GKS wygrał trzy z czterech ostatnich spotkań na stadionie ŁKS-u.

 

