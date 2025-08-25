Do trzech razy sztuka! Widzew blisko pozyskania napastnika, mimo dwóch odrzuconych ofert

W trakcie powoli dobiegającego do końca letniego okienka transferowego Widzew Łódź przeprowadził wyjątkowo dużo wzmocnień, jednak wiadomo, że wciąż potrzebny jest nowy napastnik, który o miejsce w składzie będzie rywalizował z Sebastianem Bergierem. Według zagranicznych mediów klub znalazł kandydata zdecydowanego na przenosiny do Polski, który ma już nawet dogadane warunki kontraktu.



Nowy napastnik dla Widzewa

Widzew sezon zaczął przede wszystkim ze sporymi nadziejami, ale też oczekiwaniami, co do całkiem nowego projektu. W klubie zmieniło się praktycznie wszystko na czele z kadrą, którą zasiliło już ponad dziesięciu nowych zawodników. Wyniki drużyny Żeljko Sopicia w pierwszych kolejkach są jednak rozczarowujące. Piłkarze chorwackiego trenera wygrali tylko dwukrotnie – zrobili to na własnym obiekcie z Zagłębiem Lubin i GKS-em Katowice. Wciąż czekają na pierwsze trzy punkty przywiezione z innego stadionu.

Poza remisem z Wisłą Płock podopieczni Sopicia przegrali z Jagiellonią, Cracovią i Pogonią Szczecin. Z siedmioma punktami zajmują dziewiąte miejsce w tabeli Ekstraklasy, a coraz więcej mówi się o możliwym pożegnaniu się ze szkoleniowcem. Jeszcze przed zakończeniem poprzedniego sezonu oficjalnie ogłoszono transfer Sebastiana Bergiera, jednak pewne było, że przychodzi on raczej w roli zmiennika, a podstawowy napastnik do Łodzi trafi w późniejszej części okienka transferowego.

Pod nieobecność Polaka Sopić nie ma do dyspozycji żadnego nominalnego snajpera, przez co musi zmieniać swój plan taktyczny i decydować się na grę z „fałszywą dziewiątką”. Taką rolę w tym sezonie zdążył już odgrywać choćby Fran Alvarez i być może w taki sam sposób Hiszpan będzie musiał zagrać przeciwko Lechowi Poznań w najbliższej kolejce. Sebastian Bergier będzie bowiem pauzował za otrzymaną w ostatnim spotkaniu z Pogonią czerwoną kartkę za atak na twarz Linusa Wahlqvista.

Według informacji znanego międzynarodowego dziennikarza – Rudiego Galettiego, po powrocie z zawieszenia Bergier może już mieć nowego konkurenta. Widzew ma być zainteresowany sprowadzeniem Sambou Soumano z francuskiego Lorient. Sam piłkarz ma być zdecydowany na transfer, bowiem bardzo spodobał mu się przedstawiony projekt rozwoju łódzkiego klubu. Mimo ofert z innych kierunków ma już mieć dogadane wszystkie warunki kontraktu z RTS-em i naciskać na możliwość przeprowadzki do Polski.

Póki co na ten ruch nie chce się zgodzić samo Lorient. Odrzuciło już pierwsze dwie oferty od Widzewa, jednak wkrótce ma zostać przedstawiona trzecia, która będzie już znacznie bardziej zbliżona do oczekiwań Francuzów. Kwota transakcji ma zamknąć się w przedziale od półtora do dwóch milionów euro.

14 goli w ostatnim sezonie

Lorient to beniaminek Ligue 1, który awansował do niej wygrywając zmagania na drugim szczeblu rozgrywkowym we Francji, a duży wkład w to miał właśnie Soumano. Senegalczyk częściej wchodził na boisko z ławki rezerwowych, jednak bardzo dobrze odnajdywał się w roli „jokera”. W 32 meczach rozegrał nieco ponad tysiąc minut i strzelił aż 14 goli, co jak na tak mały okres spędzony na boisku jest świetnym wynikiem. Dało mu to średnią około jednego trafienia na 90 minut. W obecnym sezonie, już w elicie, również dwukrotnie dostał szansę po wejściu z ławki rezerwowych. W ostatnim starciu z Rennes zdążył nawet wpisać się na listę strzelców.

– Sambou Soumano to silny i dynamiczny napastnik, wyróżniający się umiejętnością utrzymywania piłki pod presją oraz sprawiania problemów obronie rywali dzięki swojej szybkości i technice. Jest skutecznym napastnikiem, który potrafi podejmować decydujące działania w polu karnym. Dodatkowo wnosi istotny wkład w grę zespołową dzięki inteligentnym ruchom bez piłki oraz nieustannemu pressingowi – napisał o – być może – nowym graczu Widzewa Jeune Banlieusard.