Kiwior o krok od przeprowadzki? Jest oficjalna oferta

Napisane przez Braian Wilma, 26 sierpnia 2025
kiwior

Jakub Kiwior co okno transferowe jest obiektem zainteresowania wielu klubów najmocniejszych lig. Od dołączenia do Arsenalu pełnił w nim rolę rezerwowego środkowego obrońcy. Przy podstawowej parze Saliba – Gabriel było jasne, że Polak będzie musiał czekać na swoją szansę na grę. Obrońca chciał zacząć regularnie grać, jednak oferty za niego były odrzucane przez Arsenal. Teraz jednak sprawa wygląda inaczej. Zawodnik ma być bowiem bliski zmiany klubu.

Opcja rezerwowa

Kiwior trafił do Arsenalu zimą 2023 po rozegraniu półtora sezonu w Serie A, w barwach Spezii. Włoski klub otrzymał wówczas za niego około 20 mln funtów. Od samego początku wiadomo było, że Polak będzie zawodnikiem rezerwowym. Przy silnej konkurencji w postaci Wiliama Saliby, a zwłaszcza lewonożnego Gabriela Magalhaesa, ciężko było mu o regularną grę. Musiał czekać na mecze, w których Mikel Arteta stosował rotacje, bądź na kontuzje kolegów z drużyny.

Korzystał głównie na urazach. Zastępował kontuzjowanego Gabriela, a często występował również na lewej stronie obrony, w związku z problemami „Kanonierów” na tej pozycji. Pozwoliło mu to na rozegranie w ich barwach 68 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Strzelił w tym czasie trzy gole i zaliczył pięć asyst. Na szczególną uwagę zasługują ostatnie miesiące poprzedniego sezonu, kiedy Kiwior wskoczył do pierwszego składu w miejsce kontuzjowanego Gabriela i grał w najważniejszych meczach, takich jak ćwierćfinały Ligi Mistrzów z Realem Madryt czy półfinały przeciwko PSG.

Polski duet?

Co okno transferowe Polakiem były zainteresowane różne kluby. Arsenal nie chciał go jednak żegnać – widział w nim wartościowego zmiennika, który w każdym momencie może wskoczyć na środek lub bok obrony. Tego lata sytuacja uległa jednak zmianie. Do północnej części Londynu trafił Cristhian Mosquera, 21-letni środkowy obrońca, za którego „Kanonierzy” zapłacili Valencii 13 mln funtów. Hiszpan jest bardzo ceniony przez Artetę, więc Kiwior spadł w hierarchii jeszcze niżej.

Właśnie dlatego transfer reprezentanta Polski stał się realny. Od tygodni mówiło się o zainteresowaniu ze strony FC Porto, a teraz klub z Portugalii złożył oficjalną ofertę. Jak informuje Fabrizio Romano, jest to roczne wypożyczenie z obowiązkiem wykupu za 25 mln euro z bonusami. Zawodnik uzgodnił już warunku kontraktu ze „Smokami”, wymagane jest jedynie zielone światło od Mikela Artety. Równocześnie Arsenal pracuje nad transferem Piero Hincapie, obrońcy Bayeru Leverkusen.

Portugalskie „Mercado Azul” podaje, że Kiwior ma jeszcze dziś znaleźć się w Portugalii, gdzie przejdzie testy medyczne przed podpisaniem kontraktu. Jeśli się to wydarzy, będziemy mieć tam polski duet środkowych obrońców. Od kilku tygodni FC Porto reprezentuje Jan Bednarek, który zbiera świetne recenzje za swoje pierwsze występy w nowym klubie.

fot. screen/Youtube

