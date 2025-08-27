Genk – Lech Poznań – 28.08 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Genk – Lech Poznań

Rozgrywki: Eliminacje Ligi Europy

Data i godzina: 28 sierpnia, 20:00

Stadion: Cegeka Arena, Genk

Po fatalnym pierwszym meczu, Lech Poznań staje przed wyjątkowo trudnym zadaniem wyeliminowania belgijskiego Genk. Przy Bułgarskiej Belgowie zwyciężyli 5:1, a Kolejorz nie miał zbyt wiele do powiedzenia. Gospodarze wydają się być pewni awansu, a rewanż powinien być dla nich formalnością. Jak powiedział sam Niels Frederiksen, mistrzowie Polski potrzebują cudu by awansować, jednak będą walczyć o zwycięstwo. Czy ta walka okaże się skuteczna? Sprawdź typy na mecz Genk – Lech Poznań.

Genk – Lech Poznań – typy bukmacherskie

Genk – Lech Poznań: BTTS

Sroga lekcja z poprzedniego czwartku sprawia, że gospodarze mogą podejść do tego spotkania nieco rozluźnieni. Nie uważam, żeby było ono na tyle duże, by pozwolić Kolejorzowi wygrać, a tym bardziej awansować. Może to jednak przynieść bramkę dla Lecha, tym bardziej, że w każdym spotkaniu obecnego sezonu, zdobywał on bramkę. Genk jest jednak drużyną o znacznie wyższej jakości piłkarskiej, co powinno sprawić, że sięgnie po zwycięstwo także i w tym spotkaniu. Nie mniej, uważam BTTS za bardzo prawdopodbny i najbardziej korzystny typ na to spotkanie.

W czterech z ostatnich pięciu spotkań Genk padało powyżej 2,5 bramki. Jeżeli chodzi o Lecha, w jego meczach ilość bramek była mniejsza tylko trzykrotnie. Dlatego typ na to zdarzenie wydaje się być dość bezpieczną opcją, co potwierdza także kurs. Innym typem, który także polecam zagrać jest prowadzenie Genk do przerwy. Ta sztuka udała się im w dwóch poprzednich spotkaniach, a różnica w potencjale i dyspozycji obu drużyn, oraz gra u siebie, powinna im na to pozwolić.

Propozycje typów bukmacherskich na Genk – Lech Poznań

BTTS @1.73

powyżej 2,5 bramki @1.44

Genk wygra 1. połowę @1.71

Genk – Lech Poznań – zapowiedź meczu

Belgowie zwyciężyli do tej pory tylko w jednym ligowym meczu, przeciwko Leuven. Wcześniej przegrali dość prestiżowe potyczki z Club Brugge oraz ze Standardem Liege, a także zremisowali z Antwerpią. Obecną dyspozycję klubu możemy jednak bardziej rozpatrywać poprzez pierwsze spotkanie, w którym Genkowi udało się pięciokrotnie pokonać Bartosza Mrozka, z czego raz za sprawą Michała Gurgula. Kolejorz nie może zaliczyć ostatnich spotkań do udanych. Nie licząc dwóch porażek w eliminacjach na własnym obiekcie, zremisowali niedawno 1:1 z Koroną Kielce u siebie i w rewanżu ze Crveną Zvezdą w Belgradzie. Mistrzowie Polski znajdują się w ewidentnym dołku, którego nie mogą tłumaczyć kontuzje. Oba zespoły przełożyły swoje spotkania z minionego weekendu.

Gdzie oglądać mecz Genk – Lech Poznań

Mecz Genk – Lech Poznań będzie można zobaczyć na antenie TVP 3.

Przewidywane składy na mecz Genk – Lech Poznań

Genk: Lawal – El Ouahdi, Sadick, Smers, Kayembe – Bangoura, Heynen – Steuckers, Hrosovsky, Sor – Oh

Lawal – El Ouahdi, Sadick, Smers, Kayembe – Bangoura, Heynen – Steuckers, Hrosovsky, Sor – Oh Lech: Mrozek – Moutinho, Skrzypczak, Gurgul, Douglas – Thordarson, Kozubal – Palma, Jagiełło, Lisman – Szymczak

Statystyki na typy bukmacherskie Genk – Lech Poznań

Lech nie wygrał od czterech spotkań.

Lech zdobywał bramkę w każdym meczu sezonu.

W czterech z pięciu ostatnich spotkań Genk, padło ponad 2,5 bramki.

fot. Press Focus, Paweł Jaskółka